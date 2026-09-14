ETV Bharat / politics

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন: শিৱামণি বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কংগ্ৰেছৰ

কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক দুৰ্লভ চমুৱা আৰু শিৱামণি বৰা দুয়োগৰাকীয়েই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছিল যদিও শেষত শিৱামণি বৰাৰ নামত কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে ছীল-মোহৰ লগায় ৷

Congress Projects former MLA Sibamoni Bora candidate for Nagaon Lok Sabha bye election
শিৱামণি বৰাক নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কংগ্ৰেছৰ (Facebook Sibamoni Bora)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 14, 2026 at 8:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে অৱশেষত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে কংগ্ৰেছে ৷ অশেষ জল্পনা-কল্পনাৰ অন্তত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্ৰকাশ কৰিছে ৷ নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনত বিৰোধী দলটোৱে শিৱামণি বৰাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৷

কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰাক্তন বিধায়ক দুৰ্লভ চমুৱা আৰু শিৱামণি বৰা দুয়োগৰাকীয়েই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছিল যদিও শেষত শিৱামণি বৰাৰ নামত কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে ছীল-মোহৰ লগায় ৷

Congress Projects former MLA Sibamoni Bora candidate for Nagaon Lok Sabha bye election
শিৱামণি বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কংগ্ৰেছৰ (ETV Bharat)

নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই শিৱামণি বৰাৰ নামত অনুমোদন জনাইছে ৷ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপালৰ স্বাক্ষৰযুক্ত এক নিৰ্দেশনা পত্ৰত শিৱামণি বৰাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিশ্চিত কৰা হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে শিৱামণি বৰা হৈছে পূৰ্বৰ বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা ৷ ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা তেতিয়াৰ সমষ্টিটোৰ বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাক পৰাস্ত কৰিছিল । কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বটদ্ৰৱা সমষ্টি আৰু নগাঁও সমষ্টি একেলগ কৰি নগাঁও-বটদ্ৰবা সমষ্টি গঠন কৰা হয় । তাৰ পাছতেই ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে শিৱামণি বৰাৰ পৰিৱৰ্তে দুৰ্লভ চমুৱাক টিকট প্ৰদান কৰে যদিও তেওঁ বিজেপিৰ ৰূপক শৰ্মাৰ হাতত পৰাস্ত হয় ৷

২০২৪ ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈছিল তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৷ কিন্তু ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগে আগে তেওঁ কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগদান কৰে আৰু দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰয়োজনীতা আহি পৰে ।

ইফালে বিজেপিয়ে এই সমষ্টিটোত উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে প্ৰাক্তন আই এ এছ বিষয়া দেৱাশীষ শৰ্মাক । নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি থকা শৰ্মাই পূৰ্ণকালীন অৱসৰৰ বাবে প্ৰায় ছমাহ বাকী থকা অৱস্থাত কেইদিনমান পূৰ্বে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰে । দেৱাশীষ শৰ্মাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা বিষয়ত তীব্ৰ আপত্তি দৰ্শোৱা দেখা গৈছে কংগ্ৰেছ শিবিৰে । সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ কেবাটাও বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত । নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্তৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পূৰ্বে দেৱাশীষ শৰ্মাই মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । সেয়েহে দুয়োখন জিলাতে তেওঁৰ বিপুল জনপ্ৰিয়তা থকা বুলি চৰ্চা চলা দেখা যায় ।

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিধানসভা সমষ্টি কেইটা হৈছে- নগাঁও-বটদ্ৰৱা, ধিং, ৰূপহীহাট, চামগুৰি, ৰহা, মৰিগাঁও, লাহৰিঘাট আৰু জাগীৰোড ৷ ইয়াৰ ভিতৰত লাহৰিঘাট, চামগুৰি আৰু ৰূপহীহাট সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ দখলত আছে ৷ আনহাতে ধিং সমষ্টি পূৰ্বে এআইইউডিএফৰ দখলত আছিল যদিও এইবাৰ ৰাইজৰ দলৰ মেহবুব মুক্তাৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হয় ৷ বাকী জাগীৰোড, মৰিগাঁও, ৰহা আৰু নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টি আছে বিজেপিৰ হাতত ৷

যিহেতু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ সৰহসংখ্যক বিধানসভা সমষ্টিতে সংখ্যালঘু মুছলমানে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰে, সেয়েহে কংগ্ৰেছে এই নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছে ৷ কিন্তু বিজেপিয়ে এই আসনখন নিজৰ হাতলৈ অনাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ যাৰ বাবে সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজত অতি পৰিচিত আৰু সুসম্পৰ্ক থকা দেৱাশীষ শৰ্মাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে গেৰুৱা দলটোৱে ৷

অহা ৬ অক্টোবৰত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ তাৰ পূৰ্বে ১৬ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন দাখিল কৰিব লাগিব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্দেশনা জাৰী কৰিছে । ১৭ ছেপ্টেম্বৰত মনোনয়ন পৰীক্ষা কৰা হ’ব আৰু কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে মনোয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব বিচাৰিলে ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব । ৬ অক্টোবৰত ভোটগ্ৰহণ আৰু ৯ অক্টোবৰত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

লগতে পঢ়ক: নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচন: দেৱাশীষ শৰ্মাক বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা

TAGGED:

শিৱামণি বৰা
কংগ্ৰেছ
নগাঁও লোকসভা উপ নিৰ্বাচন
NAGAON BY POLL CONGRESS CANDIDATE
NAGAON LOK SABHA BYE ELECTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.