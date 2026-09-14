নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন: শিৱামণি বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কংগ্ৰেছৰ
কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক দুৰ্লভ চমুৱা আৰু শিৱামণি বৰা দুয়োগৰাকীয়েই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছিল যদিও শেষত শিৱামণি বৰাৰ নামত কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে ছীল-মোহৰ লগায় ৷
Published : September 14, 2026 at 8:56 PM IST
গুৱাহাটী: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে অৱশেষত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে কংগ্ৰেছে ৷ অশেষ জল্পনা-কল্পনাৰ অন্তত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্ৰকাশ কৰিছে ৷ নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনত বিৰোধী দলটোৱে শিৱামণি বৰাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৷
কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰাক্তন বিধায়ক দুৰ্লভ চমুৱা আৰু শিৱামণি বৰা দুয়োগৰাকীয়েই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছিল যদিও শেষত শিৱামণি বৰাৰ নামত কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে ছীল-মোহৰ লগায় ৷
নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই শিৱামণি বৰাৰ নামত অনুমোদন জনাইছে ৷ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপালৰ স্বাক্ষৰযুক্ত এক নিৰ্দেশনা পত্ৰত শিৱামণি বৰাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিশ্চিত কৰা হৈছে ৷
উল্লেখ্য যে শিৱামণি বৰা হৈছে পূৰ্বৰ বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা ৷ ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা তেতিয়াৰ সমষ্টিটোৰ বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাক পৰাস্ত কৰিছিল । কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বটদ্ৰৱা সমষ্টি আৰু নগাঁও সমষ্টি একেলগ কৰি নগাঁও-বটদ্ৰবা সমষ্টি গঠন কৰা হয় । তাৰ পাছতেই ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে শিৱামণি বৰাৰ পৰিৱৰ্তে দুৰ্লভ চমুৱাক টিকট প্ৰদান কৰে যদিও তেওঁ বিজেপিৰ ৰূপক শৰ্মাৰ হাতত পৰাস্ত হয় ৷
২০২৪ ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈছিল তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৷ কিন্তু ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগে আগে তেওঁ কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগদান কৰে আৰু দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰয়োজনীতা আহি পৰে ।
ইফালে বিজেপিয়ে এই সমষ্টিটোত উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে প্ৰাক্তন আই এ এছ বিষয়া দেৱাশীষ শৰ্মাক । নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি থকা শৰ্মাই পূৰ্ণকালীন অৱসৰৰ বাবে প্ৰায় ছমাহ বাকী থকা অৱস্থাত কেইদিনমান পূৰ্বে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰে । দেৱাশীষ শৰ্মাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা বিষয়ত তীব্ৰ আপত্তি দৰ্শোৱা দেখা গৈছে কংগ্ৰেছ শিবিৰে । সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ কেবাটাও বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত । নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্তৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পূৰ্বে দেৱাশীষ শৰ্মাই মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । সেয়েহে দুয়োখন জিলাতে তেওঁৰ বিপুল জনপ্ৰিয়তা থকা বুলি চৰ্চা চলা দেখা যায় ।
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিধানসভা সমষ্টি কেইটা হৈছে- নগাঁও-বটদ্ৰৱা, ধিং, ৰূপহীহাট, চামগুৰি, ৰহা, মৰিগাঁও, লাহৰিঘাট আৰু জাগীৰোড ৷ ইয়াৰ ভিতৰত লাহৰিঘাট, চামগুৰি আৰু ৰূপহীহাট সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ দখলত আছে ৷ আনহাতে ধিং সমষ্টি পূৰ্বে এআইইউডিএফৰ দখলত আছিল যদিও এইবাৰ ৰাইজৰ দলৰ মেহবুব মুক্তাৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হয় ৷ বাকী জাগীৰোড, মৰিগাঁও, ৰহা আৰু নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টি আছে বিজেপিৰ হাতত ৷
যিহেতু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ সৰহসংখ্যক বিধানসভা সমষ্টিতে সংখ্যালঘু মুছলমানে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰে, সেয়েহে কংগ্ৰেছে এই নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছে ৷ কিন্তু বিজেপিয়ে এই আসনখন নিজৰ হাতলৈ অনাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ যাৰ বাবে সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজত অতি পৰিচিত আৰু সুসম্পৰ্ক থকা দেৱাশীষ শৰ্মাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে গেৰুৱা দলটোৱে ৷
অহা ৬ অক্টোবৰত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ তাৰ পূৰ্বে ১৬ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন দাখিল কৰিব লাগিব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্দেশনা জাৰী কৰিছে । ১৭ ছেপ্টেম্বৰত মনোনয়ন পৰীক্ষা কৰা হ’ব আৰু কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে মনোয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব বিচাৰিলে ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব । ৬ অক্টোবৰত ভোটগ্ৰহণ আৰু ৯ অক্টোবৰত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
লগতে পঢ়ক: নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচন: দেৱাশীষ শৰ্মাক বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা