জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত : ৱাজেদ আলী চৌধুৰী বিধায়িনী দলৰ নতুন দলপতি

উপ-দলপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে ডাঃ জয়প্ৰকাশ দাস ৷ এক জাননীৰ জৰিয়তে এই ঘোষণা কৰে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক কেচি বেণুগোপালে ৷

LEADER OF OPPOSITION IN ASSAM
ডাঃ জয়প্ৰকাশ দাস আৰু ৱাজেদ আলী চৌধুৰী (ETV Bharat Assam)
Published : May 26, 2026 at 11:53 PM IST

গুৱাহাটী: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছৰে পৰা সকলোৰে এটাই প্ৰশ্ন ৷ এইবাৰ বিধানসভাত কোন হ’ব বিধায়িনী দলৰ নতুন দলপতি ? অৱশেষত সকলোৰে উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিলে অসম বিধানসভাৰ বিধায়িনী দলৰ নতুন দলপতি আৰু উপ-দলপতিৰ নাম ৷

সেই অনুসৰি, কংগ্ৰেছৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীক দলপতিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৷ আনহাতে, উপ-দলপতি হিচাপে বিবেচিত হৈছে ডাঃ জয়প্ৰকাশ দাসৰ নাম ৷ এক জাননীৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক কেচি বেণুগোপালে মঙলবাৰে নিশা এই কথা ঘোষণা কৰে ৷

কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে ইতিপূৰ্বেই বিৰোধী দলপতি হিচাপে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ নামত সন্মতি প্ৰদান কৰিছিল ৷ বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া এই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল যদিও মঙলবাৰেই এই আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষা কৰা হয় ৷

কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰা জাননী (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, কংগ্ৰেছৰ ১৯ গৰাকীকৈ বিধায়কৰ ভিতৰত আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ হৈছে ধুবুৰী জিলাৰ অন্তৰ্গত বীৰসিং জাৰুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰী । বিৰোধী দলপতি পদত জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত বিধায়ক নিযুক্তি কৰাত ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰে ৷ চৌধুৰীয়ে এইবাৰ পঞ্চমবাৰৰ বাবে অসম বিধানসভালৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে ৷ তেওঁ ২০১৬ চনৰ পৰাই দক্ষিণ শালমাৰা সমষ্টিক কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে ৷

আনহাতে, পূৰ্বতে শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিও দুটা বিধানসভা নিৰ্বাচনত ডাঃ জয়প্রকাশ দাসে পৰাজয়বৰণ কৰিবলগা হৈছিল । এনএছইউআই, যুৱ কংগ্ৰেছৰ মজিয়া গৰকি প্ৰথমবাৰলৈ কংগ্ৰেছ বিধায়ক হিচাপে নির্বাচিত হৈছে এইগৰাকী বিধায়ক ৷ অৱশ্যে উপ-দলপতিৰ দায়িত্ব লাভ কৰা জয়প্ৰকাশ দাসৰ নিৰ্দেশনা আন বিধায়কসকলে মানিব নে নামানে, তাক লৈ দলৰ ভিতৰত চৰ্চা চলি আছে ৷

