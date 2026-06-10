ETV Bharat / politics

কংগ্ৰেছ দলে নতুন ৰূপত অসমৰ ৰাইজে বিচৰাধৰণে শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব : সাংসদ গৌৰৱ গগৈ

বিগত নিৰ্বাচনে কি শিক্ষা দিলে কংগ্ৰেছক ? কেতবোৰ বিষয়ক লৈ সৰৱ গৌৰৱ গগৈ ।

Congress party will emerge as strong as the people of Assam want in a new form says MP Gaurav Gogoi
কেতবোৰ বিষয়ক লৈ সৰৱ গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 10, 2026 at 11:26 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বিগত নিৰ্বাচনসমূহৰ ফলাফলৰ পৰা শিক্ষা লৈ আগবাঢ়িছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ । সময় আছে যদিও লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়াৰে পৰাই ৰণকৌশল প্ৰস্তুতৰ বাবে অগ্ৰসৰ হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ । বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদ মাধ্যমৰে হোৱা বাৰ্তালাপত তাৰেই ইংগিত দিলে গৌৰৱ গগৈয়ে ।

তেওঁ কয়,"বিগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত আমাৰ দেখিলোঁ যে আমি বহুক্ষেত্রত বহুখিনি কাম কৰা উচিত । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগত তাৰ ভিতৰত বহুখিনি আমি কৰিবলৈ সক্ষম হ'লো আৰু বহুখিনি থাকি গ'ল । তাৰ বাবে আমি কিছুমান সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ । কংগ্ৰেছ দলটোক কেনেদৰে সৱল কৰো, কেনেদৰে ৰাইজৰ মাজলৈ যাও তাৰ বাবে আমি কাম কৰি আছোঁ ।"

গগৈয়ে কয়,"বৰ্তমান আমাৰ হাতত সময় আছে । লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ আঢ়ৈ বছৰ সময় আছে । এই সময়খিনি আমাৰ বাবে মূল্যবান সময় । এই সময়খিনি কাম কৰাৰ লগতে কিদৰে দলত নতুনত্ব আনিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি চৰ্চা কৰি আছোঁ । দলৰ ৰণকৌশল সন্দৰ্ভত আমাৰ পৰ্যালোচনা চলি আছে ।" অনাগত দিনত কংগ্ৰেছ দলে নতুন ৰূপত অসমৰ ৰাইজে বিচৰাধৰণে শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব বুলি তেওঁ দৃঢ় মত পোষণ কৰে ।

বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"জনসাধাৰণৰ মাজত সংকট আৰু মানুহৰ মনবোৰ ভাল নহয় । বিজেপিয়ে গণতন্ত্ৰ দুৰ্বল কৰি কেৱল দল ভঙা-পতাৰ খেল খেলিছে । অসমতো তেনেধৰণৰ কামেই কৰিছে বিজেপিয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনসংযোগ বিভাগ নিজৰ লগত ৰখাৰ আঁৰত আছে বিশেষ উদ্দেশ্য । সংবাদ মাধ্যমক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰে বিজেপিয়ে । সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা কিমান দিন থাকিব তাকেই লৈ সৃষ্টি হৈছে সন্দেহ । দুৰ্নীতি কৰা মানুহক পুৰস্কৃত কৰে বিজেপিয়ে । গীৰ গাই কেলেংকাৰী, গৰু ছিণ্ডিকেট, বিধান সভাত দুৰ্নীতি কৰা মানুহক মন্ত্ৰীপদ দিছে বিজেপিয়ে ।"

নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে একেৰাহে ১২ বছৰ অতিক্ৰম কৰাক লৈ সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়,"বৰ্তমান দেশৰ জনসাধাৰণৰ আৰ্থিক অৱস্থা তেনেই শোচনীয় হৈ পৰিছে । মানুহবোৰৰ মনবোৰ একেবাৰে ভাল নহয় । স্ব-সৃষ্ট অভিলেখক লৈ ব্যস্ত থকাৰ পৰিৱৰ্তে এই সন্দৰ্ভতহে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশবাসীক স্পষ্টীকৰণ দিয়া উচিত আছিল । এইবোৰ কথালৈ কোনো গুৰুত্ব নিদি কেনেকৈ জনসাধাৰণৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিব পাৰে তাক লৈহে বিজেপি ব্যস্ত হৈ আছে ।"

মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মনোনয়ন বাতিল কৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"বিজেপি দলে ক্ষমতাৰ বাবে একেবাৰে তললৈকে যাবলৈকো কুণ্ঠাবোধ নকৰে । বিজেপি দলে ভুল তথ্যৰ ভিত্তিত দিয়া অভিযোগক গুৰুত্ব দি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বাতিল কৰিবলৈ উঠি-পৰি লাগিছে । কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে দিয়া সঁচা আৰু বাস্তৱিক অভিযোগবোৰলৈ আয়োগে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে ।"

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়,"অসমত কাৰ্বি আংলঙত এজন প্ৰাৰ্থীয়ে অপৰাধমূলক গোচৰৰ তথ্য লুকুওৱাক লৈ প্ৰমাণসহ অভিযোগ দিয়া হৈছিল । ঢেকীয়াজুলিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সম্পত্তিৰ তথ্য সম্পূৰ্ণকৈ দাখিল নকৰাৰো প্ৰমাণসহ অভিযোগ দিয়া হৈছিল কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা । কিন্তু তাৰপিছতো একো ব্যৱস্থা নল’লে । বিজেপি দলে এনেকৈ দেশখনৰ গণতন্ত্ৰ নিঃশেষ কৰিবলৈ ওলাইছে ।"

তেওঁ আৰু কয়,"বিজেপি দলটোৱে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বাঃ বাঃ ল’বলৈহে সাজু হৈ থাকে বাবে নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পিছতো কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি আজিলৈকে পদত্যাগ নকৰিলে । নিৰ্বাচনত কোন সমষ্টিত কোন প্ৰাৰ্থীয়ে কিমান ভোটত জয়ী হ’ব বুলি ক’ব পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৬ জনগোষ্ঠীয়ে কেতিয়া জনজাতিকৰণ পাব সেয়া এতিয়াই কিয় ক’ব পৰা নাই ?"

গগৈয়ে কয়,"এইবাৰ যিসকলক মন্ত্ৰী পদ দিলে তাৰ জৰিয়তে বিজেপি দল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্ৰী-বিধায়কসকলক গৰু ছিণ্ডিকেট আৰু কৰিব লাগে, কেলেংকাৰী আৰু কৰিব লাগে বুলিয়েই বাৰ্তা দিছে । নিকা হৈ থাকিলে, কমিছন কমকৈ দিলে আগৰ দৰে ভাল মন্ত্ৰী পদ নাপাব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নতুন মন্ত্ৰীসভাৰ জৰিয়তে বাৰ্তা দিছে ।"

ইফালে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ শেহতীয়া অৱস্থাক লৈ সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়,"ক্ষমতা পোৱাৰ পিছতো আৰু অধিক ক্ষমতাৰ বাবে বিজেপিয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মানুহবোৰক নিজৰ ফলীয়া কৰিবলৈ গণতন্ত্ৰ বিৰোধী কাম কৰিছে । বিজেপি দলৰ এনে গণতন্ত্ৰ বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ দলে অনাগত সময়ত আৰু অধিক শক্তিৰে যুঁজ দি যাব ।" উল্লেখ্য যে বুধবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী কোষৰ সৈতে ৰাজীৱ ভৱনত এক বৈঠকত মিলিত হয় ।

লগতে পঢ়ক: বৰ্তমান খাদ্য, অৰ্থনৈতিক আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন : আছুৰ নেতৃত্ব

স্বামীৰ বন্ধুৰ সৈতে পলাই গ’ল পাৰুল, লগত নিলে পাঁচ লক্ষাধিক টকা

TAGGED:

সাংসদ গৌৰৱ গগৈ
কংগ্ৰেছ
লোকসভা নিৰ্বাচন
ইটিভি ভাৰত অসম
MP GAURAV GOGOI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.