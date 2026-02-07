নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে শতাধিক বিঘা ভূমি দখল কৰাৰ অভিযোগৰে পৰিৱৰ্তনৰ আহ্বান গৌৰৱ গগৈৰ

নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে শতাধিক বিঘা ভূমি দখল কৰাৰ অভিযোগৰে পৰিৱৰ্তনৰ আহ্বান গৌৰৱ গগৈৰ
নগাঁৱত দিনজোৰা কাৰ্যসূচী সামৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰণ গৌৰৱ গগৈৰ । মিছলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাৰ কোনো গ্ৰহণযোগ্যতা নাই বুলি মন্তব্য ।
Published : February 7, 2026 at 9:26 AM IST
নগাঁও : শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা নিশালৈকে টীম গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁৱত ৰূপায়ণ কৰে কংগ্ৰেছৰ “সময় পৰিৱৰ্তনৰ, জাতি বচাওক মাটি বচাওক কাৰ্যসূচী' । পুৱাতেই গুৰুজনাৰ পৱিত্ৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাত টীম গৌৰৱ গগৈ উপস্থিত হৈ গুৰুজনাৰ আশিস লৈ নগাঁৱত আৰম্ভ কৰে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যসূচী ।
ইফালে বটদ্ৰৱাত কংগ্ৰেছৰ দলটো উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে উত্তাল পৰিবেশ সৃষ্টি কৰাৰ উপৰি বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ পুৰণিগুদামতো একাংশ বিজেপি কৰ্মীৰ বাধাৰ সন্মুখীন হয় গৌৰৱ গগৈ নেতৃত্বৰ কংগ্ৰেছৰ দলটো । ঠায়ে ঠায়ে বাধাৰ সন্মুখীন হৈয়ো টীম গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে পৰিয়ালৰ মাটি-সম্পত্তি থকা স্থানত উপস্থিত হয় । সন্ধিয়া পুনৰ নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হোৱা কংগ্ৰেছৰ দলটোৱে সহস্ৰাধিক কৰ্মী-সমৰ্থকৰ সৈতে জোঁৰ সমদল উলিয়ায় ।
জোঁৰ সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আটাইতকৈ মিছলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আখ্যা দি কয়, “যিসময়ত কোচ ৰাজবংশী, চাহ জনজাতি লোকে ভূমিৰ অধিকাৰ বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, এনে সময়ত নগাঁৱতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই এশ বিঘাতকৈ অধিক ভূমি দখল কৰি ৰাখিছে । নগাঁৱৰ মানুহবোৰ উত্তেজিত হৈছে । নগাঁও জিলাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে এশ বিঘাতকৈ অধিক ভূমি দখল কৰি ৰিজ'ৰ্ট বনাইছে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ টানি আনিছে । কিমান চাহ শ্রমিকে ভূমি পট্টা পাইছে ? এই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে । আজি ৰাইজে আমাক আদৰণি জনাইছে, ৰাইজে সমৰ্থন জনাইছে । Who is Himanta Biswa Sharma ৱেবছাইটত ৰাইজেই তথ্য দিছে ।”
আনহাতে, ভূপেন বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত সংঘাত থকা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি গৌৰৱ গগৈ আৰু ভূপেন বৰাই স্পষ্টকৈ কয়, "আমি যেনেদৰে আছোঁ, দেখিলে সংঘাত থকা বুলি লাগে নেকি ? আমাৰ মাজত কোনো সংঘাত নাই । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ফটো একেলগে ক'তো দেখা নাপায় ।”
উল্লেখ্য যে নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা উলিওৱা কংগ্ৰেছৰ জোঁৰ সমদলত আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰে । জোঁৰ সমদলত গৌৰৱ গগৈৰ উপৰি কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং, সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, ৰকিবুল হুছেইন, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, ভূপেন বৰা, বিধায়িকা শিৱামণি বৰা, নুৰুল হুদা, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সংখ্যালঘু বিভাগৰ সাধাৰণ সম্পাদক এমদাদুল্লা আহমেদসহ কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতা উপস্থিত থাকে ।