নিঃশেষ হোৱাৰ দিশে কংগ্ৰেছ ! প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিজেপিত যোগদানৰ পিছতে মন্তব্য নিশিকান্ত ডুবেৰ

বুধবাৰে নতুন দিল্লীত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিজেপিত যোগদানৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি সাংসদৰ । কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা ।

'Congress on way to its end': Nishikant Dubey after Bordoloi joins BJP in Assam
প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিজেপিত যোগদানৰ পিছতে মন্তব্য নিশিকান্ত ডুবেৰ (ETV Bharat Assam)
By ANI

Published : March 18, 2026 at 4:23 PM IST

নতুন দিল্লী: কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰিলে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে । ইয়াৰ পিছতে শাসক-বিৰোধী সকলো প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া । বৰদলৈয়ে বিজেপিত যোগদানৰ পিছতে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত ডুবেয়ে কয়,"কংগ্ৰেছ অন্ত হোৱাৰ পথত ।" সাংবাদিকৰ আগত ডুবেই কয়,"কংগ্ৰেছত কিবা বাকী আছেনে ? কংগ্ৰেছ শেষ হোৱাৰ পথত । কাইলৈ ​​গৌৰৱ গগৈয়ে দলত্যাগ কৰাটোও কোনো ডাঙৰ কথা নহয় ।"

ইফালে ৰাষ্ট্ৰীয় লোক মৰ্চাৰ মুৰব্বী উপেন্দ্ৰ কুশৱাহাই বিহাৰত বিৰোধী দলৰ কাম-কাজক সমালোচনা কৰি কংগ্ৰেছৰ মনোভাৱ সঠিক নহয় বুলি মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয়,"কংগ্ৰেছ দলৰ মনোভাৱ সঠিক নহয় আৰু সঁচাকৈয়ে নিজৰ সদস্যৰ প্ৰতিও তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী সমস্যাজনক যেন লাগে । বিহাৰত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰায় দুমাহ পাৰ হৈ গ'ল, তথাপিও দলৰ কোনো নেতাক নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাই, কোনো হুইপো জাৰি কৰা নাই । ইয়াৰ দ্বাৰা দলৰ ভিতৰৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে । এনে পৰিস্থিতিত কংগ্ৰেছৰ লগত কোন থাকিব ?"

বিজেপিৰ সাংসদ মন কুমাৰ মিশ্ৰই কয়,"কংগ্ৰেছ দল সম্পূৰ্ণ পতনৰ পথত । কংগ্ৰেছ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ বিধায়কসকলৰ ওপৰত কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই ।" সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বুধবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অসম বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছতে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপি সাংসদগৰাকীয়ে ।

আনহাতে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই তেওঁক একাষৰীয়া কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ইয়াৰ ফলতেই দলটোৰ সৈতে থকা তেওঁৰ জীৱনজোৰা সম্পৰ্ক শেষ হ'ল বুলি উল্লেখ কৰে । আভ্যন্তৰীণ দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁ স্পষ্ট কৰে যে তেওঁ দলত্যাগ কেৱল এটা টিকট আৱণ্টন দিয়াটোক লৈয়ে নহয়, পৰিৱৰ্তে আৰু বহু কাৰণ আছে ।" তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত কয়,"মোৰ বাবে টিকট লাভ কৰাটো জীৱন-মৰণৰ প্ৰশ্ন নহয় । বহু কাৰণ আছে । মোৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো যে মই সদায় মূৰ তুলি থাকিব পাৰোঁ । কংগ্ৰেছ দলে মোক বহুত দিলে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মই এইটো স্পষ্ট কৰিব খোজো যে মই লোকসভাত নিজৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত আছোঁ আৰু তিনি বছৰ বাকী আছে । যদি মই সাংসদ হৈ থাকিব বিচাৰিলোঁহেতেন তেতিয়া মই এই অপমান স্বীকাৰ কৰি ল'লোহেতেন । কিন্তু মই পদবী এৰি কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ ।"

