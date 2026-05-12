চৰকাৰৰ প্ৰতিটো ভুল উদঙাবলৈ সাজু কংগ্ৰেছ, চলিছে আত্মমন্থন অভিযান
By ANI
Published : May 12, 2026 at 9:40 AM IST
গুৱাহাটী: শেহতীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনত চৰম বিপৰ্যয়ৰ পাছত এতিয়া ভৱিষ্যৎ কাৰ্যপন্থাক লৈ আলোচনা চলিছে কংগ্ৰেছত ৷ মঙলবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, সহকৰ্মী আৰু নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলৰ সৈতে বৰ্তমান চৰকাৰৰ যিকোনো ভুল উদঙাই দিয়াৰ লগতে মূল্যৱান পৰামৰ্শ প্ৰদানৰ বাবে ভৱিষ্যতৰ পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত আলোচনা আৰম্ভ হৈছে ৷
সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত গগৈয়ে জোৰ দি কয় যে অসমৰ ৰাইজে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল মানি ল’ব পৰা নাই আৰু কংগ্ৰেছ দলে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব বুলি আশা কৰে ।
‘‘যোৱা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত কংগ্ৰেছে আত্মমন্থনৰ যাত্ৰাত নামি পৰিছে । বিগত কেইবাদিনো ধৰি আমি দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, সহকৰ্মী আৰু নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কৰ সৈতে আলোচনা আৰম্ভ কৰিছোঁ । আগন্তুক দিনত আমি আলোচনা কৰিম যে সংবাদ মাধ্যম আৰু জনসভাৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ কণ্ঠ কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰি ৷ বৰ্তমান চৰকাৰে আহিবলগীয়া সময়ত কৰিব পৰা যিকোনো ভুল কেনেকৈ উদঙাই দিব পাৰি, কেনেকৈ গঠনমূলক পৰামৰ্শ দিব পাৰি আমি এই আলোচনাবোৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ । অসমৰ ৰাইজে আজিও অসমৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল মানি ল’ব পৰা নাই ৷ তাৰ পাছতো আমি আমাৰ কৰ্তব্য ভালদৰে পালন কৰিম ৷’’ গগৈয়ে কয় ৷
অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁটৰ ঐতিহাসিক বিজয়ৰ পিছতে ৰাজ্যত একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনভাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ১২৬ জনীয়া অসম বিধানসভাত এনডিএই ১০২খন আসন লাভ কৰে । বিজেপিয়ে ৮২খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ অগপ আৰু বিপিএফে ১০খনকৈ আসন লাভ কৰে ।
আনহাতে বিৰোধী কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে ১৯খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ৰাইজৰ দল আৰু এআইইউডিএফে দুখনকৈ আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে তৃণমূল কংগ্ৰেছে এখন আসন লাভ কৰে । এই নিৰ্বাচনতো কোনো আসনত জয়লাভ কৰিব নোৱাৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদে ।
