অশোক সিংহলৰ 'কবি খেতি' সম্পৰ্কীয় পোষ্টক লৈ শশী থাৰুৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

অশোক সিংহলৰ 'কবি খেতি' সম্পৰ্কীয় পোষ্টক লৈ শশী থাৰুৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
অসমৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ 'কবি খেতি' সম্পৰ্কীয় পোষ্টক লৈ সামাজিক মাধ্যমত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱা দেখা গৈছে ।
Published : November 16, 2025 at 8:19 PM IST
নতুন দিল্লী : অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্ক হৈছে । 'বিহাৰে কবি খেতিৰ অনুমোদন দিছে' (Bihar approves Gobi farming)-অশোক সিংহলৰ এই পোষ্টটোক লৈ দেশৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে । তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে 'কবি খেতি' সন্দৰ্ভত অসমৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পোষ্টটোৱে ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলক স্তম্ভিত কৰি তুলিছে আৰু তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি কৰিছে । কংগ্ৰেছৰ সাংসদ শশী থাৰুৰেও ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । এই পোষ্টটো এজন লোকে থাৰুৰক টেগ কৰিছিল ।
এক্সত ছেইফ পেটেল নামৰ এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সিংহলৰ এই পোষ্টত লিখিছে যে এজন কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী বিজয়ৰ উদযাপনৰ বাবে ১১৬ গৰাকী মুছলমানৰ হত্যাকাণ্ডক প্ৰশংসা কৰিছে । তেওঁ পোষ্টটোত থাৰুৰক টেগ কৰি প্ৰশ্ন কৰে যে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে বিহাৰী মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত এক ভয়াৱহ হত্যাকাণ্ডৰ "স্বাভাৱিককৰণ"ক গৰিহণা দিবলৈ একাংশ প্ৰভাৱশালী হিন্দু নেতাক দিব পাৰিবনে ?
Bihar approves Gobi farming ✅ pic.twitter.com/SubrTQ0Mu5— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) November 14, 2025
কংগ্ৰেছ সাংসদৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
ইয়াৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীয়ে অসমৰ নেতাগৰাকীয়ে "কবি খেতি" সন্দৰ্ভত দিয়া পোষ্টটোৰ প্ৰতি পৰোক্ষ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে । থাৰুৰে কয় যে তেওঁ কোনো সম্প্ৰদায়ৰ সংগঠক নহয় আৰু সেয়েহে যৌথ বিবৃতি প্ৰকাশ কৰাটো তেওঁৰ কাম নহয় ।
তেওঁ লগতে কয়, "কিন্তু সৰ্বাংগীন ভাৰতৰ এজন প্ৰবল সমৰ্থক আৰু এজন গৌৰৱান্বিত হিন্দু হিচাপে মই নিজৰ হৈ আৰু বেছিভাগ হিন্দুৰ হৈ ক'ব পাৰো যে মই জানো যে আমাৰ ধৰ্ম বা আমাৰ জাতীয়তাবাদেও এনে হত্যাকাণ্ড নিবিচাৰে, উচিত বুলি নকয় বা সমৰ্থন নকৰে বা তাৰ প্ৰশংসা নকৰে ।"
I’m not a community organiser, so joint statements are not my job. But as a passionate advocate of #InclusiveIndia and a proud Hindu, I can speak for myself, and for most Hindus I know, in saying that neither our faith nor our nationalism requires, justifies or condones such… https://t.co/Wd1tprR3r6— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 16, 2025
কবি খেতি সম্পৰ্কীয় পোষ্টটোৰ অৰ্থ কি ?
ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে এই ফটোখন ১৯৮৯ চনত বিহাৰৰ ভাগলপুৰত হোৱা সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা "কবি খেতি কাণ্ড" বা লোগেইন হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত । খবৰ অনুসৰি ভাগলপুৰ জিলাৰ গোৰাদিহ ব্লকৰ এখন গাঁও লোগেইনত ১১০ জনতকৈ অধিক মুছলমান লোক নিহত হৈছিল আৰু মৃতদেহ পুতি থোৱা ঠাইত ফুলকবি ৰোপণ কৰা হৈছিল ।
শশী থাৰুৰে এই পোষ্টটোক গৰিহণা দিছে নেকি ?
অৱশ্যে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁৰ ধৰ্মই এনে হত্যাকাণ্ড নিবিচাৰে, উচিত বুলি নকয় বা সমৰ্থন নকৰে । তাৰ পিছত এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে, "কিন্তু আপুনিটো কোৱা নাই যে ইয়াক নিন্দা কৰিছে ।" থাৰুৰে ইয়াক উত্তৰত লিখিছে, "মই ঠিক সেইটোৱেই কৰিলোঁ ! মই নিন্দাও কৰিছোঁ ।"
লগতে পঢ়ক :ভোট চুৰিৰ প্ৰমাণ লৈ ওলাই আহিম অতিশীঘ্ৰে... বিহাৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলত সন্দেহ কংগ্ৰেছৰ