ETV Bharat / politics

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভা দেখি মোৰ তলপেট খুচ : ৰকিবুল হুছেইন

শেহতীয়াকৈ ১২ গৰাকী বিধায়কে অসমৰ মন্ত্ৰীসভা স্থান লাভ কৰে । ইয়াৰ পিছতে নতুন মন্ত্ৰীসভাক লৈ কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰকিবুল হুছইনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ।

MP Rakibul Hussain
অসমৰ নতুন মন্ত্ৰীসভাক লৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (x@RakibulHussain)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 7, 2026 at 8:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভা দেখি মোৰ তলপেট খুচ । এইখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মন্ত্ৰীসভা" - এই মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ । দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰা সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সম্প্ৰসাৰিত মন্ত্রীসভা সন্দৰ্ভত এইদৰে কয় । সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "মন্ত্রীসভাখন দেখি মোৰ মনটো ভাল লাগিছে । বেলেগ একো কথা নকও । কিয় ভাল সেইটো ৰাইজে ক'ব । মোৰ মনটো মন্ত্রীসভাখন দেখি ভাল । কাৰণ ব্যাখ্যা মই নকৰোঁ । মন্ত্রীসভাখন দেখি মোৰ তলপেট খুচ ।"

অসমৰ নতুন মন্ত্ৰীসভাক লৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat)

কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু ভূপেন বৰাই মন্ত্রিত্ব নোপোৱা সন্দৰ্ভত সাংসদ হুছেইনে কয়, "বিশেষণীয় বিশেষণটো মই নকও । কিন্তু মন্ত্রীসভাখন দেখি মই মুখ্যমন্ত্রীক ধন্যবাদ দিছোঁ । মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ । কাৰণ এই মন্ত্রীসভাখন সকলোতকৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মন্ত্রীসভা কৰা বুলি মই ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ কৰো ।"

লক্ষণীয় বিষয় যে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সম্প্ৰসাৰিত মন্ত্রীসভাত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰি বিধায়ক হোৱা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু ভূপেন বৰাই স্থান লাভ কৰিব বুলি চৰ্চা চলিছিল । কংগ্ৰেছৰ পৰা মন্ত্রী আৰু সাংসদ হোৱা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছিল । নগাঁৱৰ সাংসদ হৈ থকা সময়তে তেওঁ বিজেপিলৈ গৈছিল । বিজেপিত যোৱাৰ পিছত তেওঁক দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা টিকট দিয়া হৈছিল আৰু বিপুল ভোটত তেওঁ জয়ী হৈছিল ।

আনহাতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব পালন কৰা ভূপেন বৰায়ো নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হঠাতে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিৰ শৰণাপন্ন হৈছিল । তেওঁকো বিজেপিয়ে টিকট দিছিল আৰু জয়ী হৈ আহিছিল । কংগ্ৰেছৰ পৰা অহা এই দুই শক্তিশালী নেতাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্রীসভাত স্থান পাব বুলি চৰ্চা চলিছিল । কিন্তু সম্প্ৰসাৰিত মন্ত্রীসভাত দুয়োজনেই স্থান নাপালে । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যদিও তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে উত্তৰ দিয়াৰ বিপৰীতে মন্ত্রীসভাখনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

মোৰ নিজৰ মাজতো সলনি আনিব লাগিব আৰু দলৰ মাজতো আনিব লাগিব; কিয় ক'লে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে

TAGGED:

ASSAM CABINET
অসমৰ মন্ত্ৰীসভা
ৰকিবুল হুছেইন
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
MP RAKIBUL HUSSAIN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.