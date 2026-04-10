পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰৰ স্থিতিক ডাইনী হত্যাৰে তুলনা কংগ্ৰেছৰ
পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ আৰু আইনী ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটাক্ষ কে চি বেণুগোপালৰ ৷ সকলো অভিযোগক ভিত্তিহীন আখ্যা ৷
Published : April 10, 2026 at 2:59 PM IST
নিউজ ডেস্ক: কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়া আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজৰ যুঁজখনে শুকুৰবাৰে এক নতুন মোৰ লৈছে ৷ তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীয়ে তৰা গোচৰত এসপ্তাহৰ অগ্ৰিম জামিন প্ৰদান কৰিছে ৷ ইফালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বাৰে বাৰে পৱন খেড়াক পলৰীয়া বুলি মন্তব্য কৰি আহিছে ৷
কংগ্ৰেছৰ সাংসদ কে চি বেণুগোপালে শুকুৰবাৰে পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ আৰু আইনী ব্যৱস্থাক ‘ডাইনী হত্যা’ বুলি অভিহিত কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বাৰে বাৰে প্ৰমাণবিহীন অভিযোগ উত্থাপন কৰা বুলি দাবী কৰে ।
সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত বেণুগোপালে কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৌৰৱ গগৈ আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে বাৰে বাৰে মিছা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভিত্তিহীন কাহিনী প্ৰচাৰ কৰে । তেওঁ কেতিয়াও প্ৰমাণ উত্থাপন নকৰে । এতিয়া তেওঁ পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে একে অভিযোগ কৰে । এয়া ডাইনী হত্যাৰ বাহিৰে আন একো নহয় । আমি ইয়াৰ সন্মুখীন হ'ম ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিনিকী ভূঞা শৰ্মাই পাছপ’ৰ্ট আৰু সা-সম্পত্তি প্ৰকাশৰ ওপৰত উত্থাপিত অভিযোগৰ সৈতে জড়িত গোচৰত পৱন খেড়াক তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে এসপ্তাহৰ আগজাননীমূলক জামিন প্ৰদান কৰে।
তেলেংগানা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ আইনী কোষৰ পন্নম অশোকে গৌড়ে কয়, "অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই তৰা গোচৰত কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াক তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে এসপ্তাহৰ অগ্ৰিম জামিন প্ৰদান কৰে । উচ্চ ন্যায়ালয়ে খেড়াক সংশ্লিষ্ট আদালতৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'বলৈ এসপ্তাহৰ সময় প্ৰদান কৰে ।"
খেড়াই অভিযোগ কৰিছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ হাতত ভাৰত, ইউ এ ই আৰু ইজিপ্তৰ তিনিখন পাছপ’ৰ্ট আছে আৰু আমেৰিকাৰ ৱাইমিঙৰ এটা কোম্পানীৰ লগতে তেওঁ ডুবাইত অজ্ঞাত বিলাসী সম্পত্তিৰ মালিক । এই দাবীসমূহ তীব্ৰভাৱে অস্বীকাৰ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পাকিস্তানী ছ’চিয়েল মিডিয়া গ্ৰুপে প্ৰচাৰ কৰা নথি-পত্ৰসমূহক “এআই-জেনেৰেটেড ফেব্ৰিকেশন” বুলি অভিহিত কৰে ।
অভিযোগ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ইতিমধ্যে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ হুংকাৰ দিয়ে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ বৈদেশিক মন্ত্ৰীক সুধিব লাগিছিল । খাৰ্গে জীৰ বয়স হৈছে, তথাপিও তেওঁ উন্মাদৰ দৰে কথা কয় । অসম আৰক্ষীয়ে 'পাতাল'ৰ পৰাও মানুহ বিচাৰি আনি আনিব পাৰে । মোৰ সন্দেহ ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁক এই নথি-পত্ৰ দিছে । গতিকে এই গোচৰ ৰাহুল গান্ধীলৈকে বিস্তৃত হ’ব । আমাক ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা নকৰিব । এইখন অসম আৰু আমি ১৭ বাৰ ইছলামিক আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছোঁ ।’’
তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে খেড়াই তালাচীৰ সময়ত হায়দৰাবাদলৈ পলায়ন কৰিছে ৷ "মই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিছোঁ যে আৰক্ষীয়ে দিল্লীত থকা তেওঁৰ বাসগৃহলৈ গৈছে, কিন্তু তেওঁ হায়দৰাবাদলৈ পলাই গৈছে । এই বিষয়ত আইনে নিজৰ গতি ল'ব ।" শৰ্মাই লগতে কয় ৷
