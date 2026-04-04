বিহাৰৰ উদাহৰণ দি বিজেপিৰ প্ৰৱঞ্চনাত অসমৰ ৰাইজক ভৰি নিদিবলৈ আহ্বান কংগ্ৰেছ নেতাৰ
"তৰুণ গগৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত অসমৰ মান-মৰ্যাদা উচ্চ শিখৰলৈ নিছিল ।" ক'লে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অখিলেশ প্ৰসাদ সিঙে ৷
Published : April 4, 2026 at 8:34 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অখিলেশ প্ৰসাদ সিঙৰ সংবাদমেল ৷ মোদী চৰকাৰ আৰু হিমন্ত চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি সংবাদমেলত সিঙে কয়, "অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ দৰে পৃথিৱীৰ কতো এনে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী নাই । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভ্ৰষ্টাচাৰৰ কাহিনী দেশৰ গাঁৱে গাঁৱে আজি চৰ্চা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এক ছিণ্ডিকেট স্থাপন কৰি পৰিকল্পিতভাবে অসমক লুণ্ঠন কৰিছে । এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত ২ লাখ কোটিতকৈ অধিক ঋণ লোৱা হৈছে । এই ঋণৰ ভাৰ ৰাজ্যখনৰ নাগৰিকৰ ওপৰত পৰিছে ।"
তেওঁ গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰসংগৰে কয়, "গৌৰৱ গগৈৰ পিতৃ তৰুণ গগৈৰ সৈতে মই কাম কৰিছো । তৰুণ গগৈক মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে দেখিছো । তৰুণ গগৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত অসমৰ মান-মৰ্যাদা উচ্চ শিখৰলৈ নিছিল । আজি মই গৌৰৱ গগৈক সংসদত সহযোগী সদস্যৰূপে পাইছো । গৌৰৱে যেতিয়া সংসদত বক্তব্য ৰাখে তেতিয়া মোৰ এনে লাগে যে তেওঁ পিতৃৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি অসমখনক উচ্চ শিখৰলৈ নিব খোজে । এই সপোন প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ সপোন ।"
জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "অসমবাসীয়ে জানে যে কি পৰিস্থিতিত জুবিন গাৰ্গক ৰহস্যজনক স্থিতিত বাহিৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । জুবিনক বাহিৰলৈ নিয়া লোকসকল কোন আছিল, সেই কথা অসমবাসী আৰু দেশবাসী অৱগত । কংগ্ৰেছ দলে গেৰাণ্টী দিছে যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ১০০ দিনৰ ভিতৰত জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালক ন্যায় প্ৰদান কৰা হ'ব । আমি সিদ্ধান্ত লৈছো জুবিন গাৰ্গৰ নামত এখন আৰ্ট আৰু সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত বিশ্বস্তৰীয় প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ৷"
চৰকাৰে ভূমিহীনক যি অস্থায়ী পট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ভূমিহীনক স্থায়ী ম্যাদী পট্টা প্ৰদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে কয়,"জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ কল্যাণৰ বাবে সুকীয়া বিভাগ স্থাপন কৰা হ’ব আৰু মাহিলী ১২৫০ টকা দিয়া হ’ব৷ প্ৰতিটো পৰিয়ালক স্বাস্থ্য বীমা যোগে ২৫ লাখৰ বীমা প্ৰদান কৰা হ’ব৷ অসমত ভাৰতীয় সংবিধানৰ ২৪৪ অনুচ্ছেদৰ যোগেদি স্বায়ত্ব শাসিত অঞ্চলসমূহৰ পৰিচালনাৰ বাবে ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰা হ’ব ৷ যাতে সেই অঞ্চলৰ সিদ্ধান্ত গুৱাহাটী আৰু দিল্লীৰ পৰা লোৱা নহয় ৷"
অসমৰ শক্তি খণ্ডকৰ সন্দৰ্ভত বিজেপি চৰকাৰে লোৱা নীতিৰ সন্দৰ্ভত সিঙে কয়,"অসমবাসীয়ে জানে যে আদানিৰ সৈতে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰত এক চুক্তি কৰা হৈছে ৷ ভ্ৰষ্টাচাৰী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই চুক্তি কৰিছে ৷ ২০৩৫-৩৬ বৰ্ষলৈ ২,৮৫০ মেগাৱাট বিদ্যুৎ প্ৰয়োজন হ’ব৷ কিন্তু আদানিৰ সৈতে ৩,২০০ মেগাৱাট বিদ্যুতৰ চুক্তি কৰা হৈছে ৷ ব্যৱস্থাক কেনেদৰে ভ্ৰষ্টাচাৰত নিমজ্জিত কৰা হৈছে এয়া এক উদাহৰণ ৷"
কিছুদিন পূৰ্বে অসমলৈ অহাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "কামাখ্যাত পূজা কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত গাড়ীৰ চালকজনে ৰাস্তাত প্ৰত্যক্ষ কৰা গ্ৰীণ বাছ দেখুৱাই কৈছিল যে এই বাছবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ ৷ কেৱল বাছেই নহয় পঞ্চতাৰকা হোটেল দেখুৱাই কৈছিল যে এইখনো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷ ১০-১২ হাজাৰ বিঘা মাটি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ হাতত আছে ৷ যিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেদৰে লুণ্ঠন কৰিছে সেইখন ৰাজ্যৰ সাধাৰণ জনতাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হ’ব পাৰে সেয়া চিন্তা কৰিবলগীয়া ৷"
কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে অসমৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া কৃষকে উচিত দাম লাভ কৰিব ৷ ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছতে কৃষকক কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পূৰণ কৰিছো ৷ আমি এই ৰাজ্যসমূহত এমাহৰ ভিতৰত কৃষক ঋণ মাফ কৰিছো বুলিও সংবাদমেলত দাবী কৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অখিলেশে ৷
তেওঁ বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰা আঁচনিৰ সন্দৰ্ভত কয়,"আজি বিহাৰৰ পৰিস্থিতি কি সকলোৱে জানে ৷ মাৰ্চ মাহৰ দৰমহা দিবলৈ চৰকাৰৰ টকা নাই ৷ লোভ দি ভোট সংগ্ৰহ কৰা পৰম্পৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে সেয়ে আঁতৰি থাকিব লাগে ৷ সেয়ে বিহাৰৰ পৰা মানুহে শিক্ষা ল’ব লাগে ৷ বিহাৰৰ দৰেই যদি অসমত হয় তেন্তে ইয়াৰো জনসাধৰণৰ অৱস্থা বেয়াৰ দিশে যাব ৷ মই নাভাবো যে অসমৰ মানুহ এনে জালত ভৰি দিব ৷"
