তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰসংগত আলোচনা কৰিবলৈ নিদিয়াত কংগ্ৰেছৰ সদন ত্যাগ

তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰসংগত আলোচনা কৰিবলৈ নিদিয়াত কংগ্ৰেছৰ সদন ত্যাগ
কংগ্ৰেছৰ সকলো বিধায়কৰ সদন ত্যাগ ৷ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ বিৰোধীক পৰ্যাপ্ত সময় নিদিয়াৰ অভিযোগ ৷
Published : November 29, 2025 at 3:14 PM IST
গুৱাহাটী : তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অচলাৱস্থাৰ প্ৰসংগ শনিবাৰে বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ আহে । অৱশ্যে এই প্ৰসংগত বিধানসভাত আলোচনা নহ'ল । অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ শনিবাৰে অন্তিম দিনা শূন্যকালীন ঘণ্টাত তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অচলাৱস্থা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছে আলোচনা বিচাৰিছিল । কিন্তু অধ্যক্ষই অনুমতি নিদিয়াত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে সদন ত্যাগ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, "বিগত ৭০ দিন ধৰি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অৰাজক পৰিৱেশ চলি আছে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সময়ত শোক দিৱস পালনৰ চাৰ্কুলাৰ ওলোৱাৰ পাছতো বিশ্ববিদ্যালয়খনত নিয়মীয়কৈ চলি আছিল কাম-কাজ । বিশ্ববিদ্যালয়খনত ব্যাপক দুৰ্নীতি চলি আছে । ৰাজ্যপালে দিয়া তদন্তৰো কোনো ফলাফল নাই । এইসমূহ বিষয়ৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিব খুজিছিলো । কিন্তু আমাক সুবিধা দিয়া নহ’ল । তাৰ বাবে আমি সদন ত্যাগ কৰিছো ।"
ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "বিজেপি চৰকাৰে জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগত আভুৱা ভাৰি আছে । আজি অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনা আমি যাতে কোনো আলোচনা কৰিব নোৱাৰো তাৰ বাবে চৰকাৰে জনজাতিকৰণৰ প্ৰস্তাৱ অন্তিম এজেণ্ডাত আনিছে । যাতে কোনেও মাত মাতিব নোৱাৰে ।"
ইফালে কংগ্ৰেছৰ সৈতে সদন ত্যাগ কৰা বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে কয়, "তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৰাজকতা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ দলে সদনত আলোচনা বিচাৰিছিল যদিও নিদিয়া বাবে ময়ো সদন ত্যাগ কৰিছো । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰে এইক্ষেত্রত হস্তক্ষেপ কৰা উচিত । অসম চুক্তিৰ আধাৰত হোৱা এখন বিশ্ববিদ্যালয় । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আন্দোলনৰ প্ৰতি আমাৰ সমৰ্থন আছে ।"
