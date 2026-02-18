দুই বিধায়কৰ সদস্যপদ খাৰিজৰ দাবীৰে বিধানসভাত সৰৱ কংগ্রেছ বিধায়িনী দল

দুই বিধায়কৰ সদস্যপদ খাৰিজৰ দাবীৰে বিধানসভাত সৰৱ কংগ্রেছ বিধায়িনী দল
দুই কংগ্ৰেছ নেতা তথা পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডলে সোমবাৰে আৰু বাঘবৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে মঙলবাৰে ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰে ।
Published : February 18, 2026 at 10:33 PM IST
গুৱাহাটী : আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলসহ বিৰোধীৰ মিত্রতাক লৈ অব্যাহত থকা জল্পনা-কল্পনাৰ মাজতে খোদ কংগ্ৰেছ দলৰ দুগৰাকীকৈ বিধায়কে ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰি মিত্ৰতাৰ বিষয়টোক এতিয়া আৰু জটিল কৰি তুলিছে । ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ দুগৰাকী বিধায়কক নিজৰ দলত যোগদান কৰোৱাই শক্তি বৃদ্ধি কৰা অখিল গগৈৰে দূৰত্ব বৃদ্ধি পাইছে কংগ্ৰেছ দলৰ লগত । অখিল গগৈৰ কার্যত তলে তলে কংগ্ৰেছ দল যে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে তাৰ বহিঃপ্রকাশ বুধবাৰে বিধানসভাৰ মজিয়াত পৰিলক্ষিত হয় ।
ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰা কংগ্ৰেছৰ দুই বিধায়কৰ সদস্যপদ খাৰিজৰ দাবীত বুধবাৰে অসম বিধানসভাত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰা এই দুই বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীত সদন ত্যাগ কৰে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে । বুধবাৰে সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰা দুই বিধায়ক ক্ৰমে আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডল আৰু শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা জাননী সন্দর্ভত অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ পৰা এক ৰুলিং বিচাৰে ।
পশ্চিম অসমৰ সমষ্টিৰ পৰা তিনিবাৰকৈ নিৰ্বাচিত হোৱা এই দুই বিধায়কক পূর্বতে কংগ্রেছে নিলম্বন কৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে অখিল গগৈ নেতৃত্বাধীন ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰে । অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "তেওঁ এইমাত্রহে জাননীসমূহ লাভ কৰিছে আৰু বিষয়টো পৰীক্ষা কৰিবলৈ তেওঁক কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব ।" দেৱব্ৰত শইকীয়াই সদনত যুক্তি দর্শাই যে দলে বিধায়ক দুজনক আনুষ্ঠানিকভাৱে বহিষ্কাৰ কৰা নাছিল যদিও সংবিধানৰ দশম অনুসূচী অনুসৰি তেওঁলোকৰ সদস্যপদ খাৰিজৰ বাবে অধ্যক্ষই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগে ।
অধ্যক্ষই তাৎক্ষণিকভাৱে কোনো সিদ্ধান্ত দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাত অসন্তুষ্ট হৈ প্রশ্নোত্তৰ কালতে কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলে সদন ত্যাগ কৰে । প্ৰণিধানযোগ্য যে চলিত অসম বিধানসভাৰ লেখানুদান বাজেট অধিবেশনৰ বুধবাৰে তৃতীয় দিনা পুৱা প্ৰশ্নোত্তৰ কালেৰে সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিত দৈমাৰীক উদ্দেশ্যি বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই থিয় হৈ দৃষ্টি আকর্ষণ কৰে । অধ্যক্ষক তেওঁ জনায় যে কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ পৰা অধ্যক্ষ দৈমাৰীক সম্বোধন কৰি দুখন আবেদন পত্র দাখিল কৰা হৈছে । সেই পত্ৰত দাবী কৰা অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে অধ্যক্ষক অনুৰোধ কৰে দেৱব্ৰত শইকীয়াই । লগে লগে অধ্যক্ষ বিশ্বজিত দৈমাৰীয়ে পত্ৰ কেইখন পোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি সেই বিষয়ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে বিষয়টো পৰীক্ষাৰ বাবে বিধানসভাৰ সচিবালয়ৰ সচিবক দিয়া বুলি সদৰী কৰে ।
কিন্তু অধ্যক্ষৰ উত্তৰত সন্তুষ্ট নহৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, "সংবিধানৰ ১০ম অনুসূচীৰ উলংঘন কৰি যিসকল আমাৰ বিধায়কে নিজৰ দলীয় আদৰ্শ ত্যাগ কৰি আন দলত যোগ দিছে, তেওঁলোক যদি সদনত বহি কাম-কাজ কৰে তেন্তে সদনৰ পবিত্ৰতা নষ্ট হ’ব । ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি এনেকুৱা অভিযোগ দিছিলো ৷ সেই অভিযোগ এতিয়াও বিবেচনাধীন হৈ আছে । সেয়ে আমি এতিয়া এই সদস্য দুজনৰ বিৰুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি নিলম্বনৰ দাবী জনাইছো ৷ বেলেগ দলৰ পৰা জয়ী হৈ আহি এতিয়া বেলেগ দলৰ সদস্য হৈ সদনত বহি থাকিলে সদনৰ পবিত্ৰতা নাথাকিব । সংবিধানৰ নিয়ম অনুসৰি কংগ্ৰেছৰ দুজন বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে অধ্যক্ষই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।"
দুয়োজন বিধায়কক দলবিৰোধী আইনৰ অধীনত বিধানসভাৰ পৰা নিলম্বন কৰিবলৈ দাবী তোলে দেৱব্ৰত শইকীয়াই । তেওঁৰ এই প্ৰস্তাৱক কংগ্ৰেছৰ আন বিধায়কসকলেও সমর্থন জনায় । কিন্তু অধ্যক্ষ বিশ্বজিত দৈমাৰীয়ে কোনো কাৰণতে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "দলৰ ভিতৰত থাকি যদি কোনো সদস্যই দল বিৰোধী কাম কৰে তেন্তে দলেই প্ৰথমে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে । কিন্তু তাকে নকৰি এতিয়া অধ্যক্ষক ব্যৱস্থা ল'বলৈ ক’লে কেনেকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ৷ ব্যৱস্থা লোৱা হ’ব ৷ কিন্তু সেয়া নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে হ’ব ৷ তাৎক্ষণিক ভাৱে কৰা হয় ৷ দলে ইতিমধ্যে বহিস্কাৰ কৰিব লাগিছিল । কিন্তু কৰা নাই ৷ দলে মাথো নিলম্বন কৰি থৈছে ।"
উল্লেখ্য যে কংগ্ৰেছৰ দুই বিধায়ক আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডল আৰু শ্বেৰমান আলী আহমেদে শেহতীয়াকৈ ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিছে । কংগ্ৰেছৰ প্ৰতীক চিহ্নত জিকি এতিয়া তেওঁলোকে কেনেকৈ এই সদনত ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক হৈ বহিব তাক লৈ প্রশ্ন তোলে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে । এই সন্দৰ্ভত এক দীঘলীয়া প্ৰত্যুত্তৰ দি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে লগতে কয়, "আপোনালোকে আবেদন কৰিছে, মই বিষয়টো চাম । ১০ মিনিটৰ পূৰ্বে পোৱা এই অভিযোগৰ মই কেনেকৈ ৰায় দিম ।"
তেওঁ কংগ্রেছ নেতৃত্বক প্ৰশ্ন কৰি কয়, "আপোনালোকে দলীয়ভাৱে এই বিধায়ক দুজনৰ ওপৰত কিয় কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই ।" লক্ষণীয়ভাৱে অধ্যক্ষই আন দলৰ নিলম্বিত সদস্যক ৰাইজৰ দলে সদস্য পদ দিয়া বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য নকৰিলে । সেই সময়তে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে আন ৫ গৰাকী বিধায়কৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা ৪ বছৰ পূৰ্বে দাখিল কৰা অভিযোগৰ ভিত্তিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ কথা উনুকিয়াই দিয়ে । সেই বিধায়কসকল হ'ল বসন্ত দাস, কমলাক্ষ দে’ পুৰকায়স্থ, শশীকান্ত দাস, শ্বেৰমান আলী আহমেদ আৰু ছিদ্দিক আহমেদ ।
বিষয়টোক লৈ সৰৱ হৈ পৰা কংগ্রেছ বিধায়কসকলক অধ্যক্ষই প্ৰশ্ন কৰি লগতে কয়, "তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে দলে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ নকৰি তেওঁলোকক নিলম্বন কৰি থোৱাটোৱেই এই কথা উদঙাই দিয়ে যে নিজে নিজ দলৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব নোৱাৰি অধ্যক্ষৰ জৰিয়তে এই কাম কৰিব খুজিছে ।" ইফালে অধ্যক্ষৰ এই মন্তব্য শুনি কংগ্রেছ বিধায়কসকলে সদন ত্যাগ কৰি প্ৰতিবাদ কৰে । ইফালে ইয়াৰ পিছতে অধ্যক্ষৰ এই স্থিতি আৰু ভূমিকাৰ বাবে মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোৱাৰীয়ে অধ্যক্ষক ধন্যবাদ জনাই কংগ্ৰেছৰ এনে স্থিতিৰ বাবে দলটোক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।
ইফালে সদনৰ বাহিৰত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কয়, "যোৱা চাৰি বছৰ ধৰি দলবিৰোধী কার্যকলাপত লিপ্ত হোৱা কেইবাজনো বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রমাণসহ সদস্যপদ খাৰিজৰ আবেদন জনোৱা হৈছে । এই তালিকাত কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ, বসন্ত দাস, শশীকান্ত দাস, ছিদ্দিক আহমেদ আৰু শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ নাম আছে ।" মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু মণিপুৰ বিধানসভাৰ উদাহৰণ দি শইকীয়াই কয়, "উচ্চতম ন্যায়ালয়েও এনে আৱেদনসমূহ 'যুক্তিসংগত সময়ৰ’ ভিতৰত মীমাংসা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।"
বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰি কয়, "অধ্যক্ষগৰাকী চৰকাৰৰ চাপত আছে আৰু বিৰোধীক দুৰ্বল কৰাৰ উদ্দেশ্যেই এই আবেদনসমূহৰ ওপৰত কোনো কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই । অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশনৰ চলিত কাৰ্যসূচীৰ মাজতে আজি আমি কিছু সময়ৰ বাবে সদন ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ । এজন জনপ্রতিনিধি হিচাপে যেতিয়া ৰাইজৰ স্বাৰ্থ আৰু গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধক সদনৰ মজিয়াত অৱজ্ঞা কৰা হয়, তেতিয়া প্রতিবাদ কৰাটো আমাৰ নৈতিক দায়িত্ব হৈ পৰে ।"
শইকীয়াই লগতে কয়, "আমাৰ মুখ্য দাবী আৰু অভিযোগসমূহ আছিল যে সংবিধানৰ ১০ম অনুসূচীৰ উলংঘন কৰি যিসকল আমাৰ বিধায়কে নিজৰ দলীয় আদৰ্শ ত্যাগ কৰি আন দলত যোগ দিছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক পিটিশ্যন দাখিল কৰাৰ পিছতো কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাৱে, এইক্ষেত্রত কোনো তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে । যোৱা ৫ বছৰ ধৰি আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰি অহাৰ পিছতো আমাৰ দাবীক অধ্যক্ষ মহোদয়ে অগ্রাহ্য কৰি আহিছে ।"