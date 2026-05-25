বিৰোধী দলপতি : কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত মতামত লোৱা হ'ল যদিও স্পষ্ট নহ'ল

বিৰোধী দলপতি : কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত মতামত লোৱা হ'ল যদিও স্পষ্ট নহ'ল
বৈঠকত লোৱা সিদ্ধান্ত ৰাজহুৱা নহ'ল । অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী বিৰোধী দলপতি কোন হ'ব, সেয়া এতিয়া অস্পষ্ট ৷
Published : May 25, 2026 at 12:21 AM IST
গুৱাহাটী: কোন হ’ব কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা তথা বিৰোধী দলপতি ? নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পাছৰে পৰা ইয়াক লৈ চৰ্চা চলি আহিছে যদিও বিগত সময়ত কংগ্ৰেছ দলে ইয়াৰ উত্তৰ দিব পৰা নাই ।
অৱশেষত এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি দেওবাৰে আলোচনাত বহিল কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দল । দেওবাৰে নিশা বিধানসভাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ কক্ষত সমবেত হ'ল ১৯ গৰাকী বিধায়ক । উপস্থিত থাকিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰ্যবেক্ষক ভূপেশ বাঘেল আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ । চলিল দীঘলীয়া আলোচনা ।
পৰ্যবেক্ষক ভূপেশ বাঘেলে কংগ্ৰেছৰ ১৯ গৰাকী বিধায়কৰ লগত কৰিলে আলোচনা । বিৰোধী দলৰ নেতা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বিধায়কসকলৰ মতামত গ্ৰহণ কৰা হয় । কিন্তু বৈঠকত লোৱা সিদ্ধান্ত ৰাজহুৱা নহ'ল । অৰ্থাৎ বিৰোধী দলপতি কোন হ'ব, সেই কথা স্পষ্ট নহ'ল ।
বৈঠকৰ অন্তত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘বিধায়িনী দলৰ নেতা বাচনিৰ আমাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া থাকে । প্ৰক্ৰিয়া মতে পৰ্যবেক্ষক ভূপেশ বাঘেল আহিল আৰু সকলোৰে লগত কথা পাতিলে । তেওঁ সকলো কথা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বলৈ প্ৰেৰণ কৰিব । তেওঁৰ প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই অধ্যয়ন কৰিব আৰু তাৰ পিছত এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিব । কম সময়ৰ ভিতৰত আমি সকলো গম পাম । প্ৰক্ৰিয়া মতেই হ'ব ।’’
ভূপেশ বাঘেলক অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘তেওঁ আহি আমাৰ সকলোৰে লগত কথা পাতিলে । অসমৰ বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ-পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত তেওঁ আমাক মাৰ্গদৰ্শন দিলে । বিধানসভাৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত আমি সদায় ৰাইজৰ কথাবোৰ কোৱাৰ বাবে তেওঁ আমাক পৰামৰ্শ দিছে । আমি আমাৰ কথাবোৰ তেওঁক জনালোঁ । তেওঁ আমাৰ কথাবোৰ ভাল পালে । আমাৰ প্ৰতিগৰাকী বিধায়কে তেওঁৰ লগত কথা পাতিলে ।’’
উল্লেখ্য যে, বিৰোধী শক্তিৰে মিলি চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দৃঢ় বিশ্বাসী হৈ থকা কংগ্ৰেছ দলে ২৬ৰ নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয়বৰণ কৰিলে । ২১ৰ নিৰ্বাচনত ২৯ জন বিধায়ক লাভ কৰা কংগ্ৰেছে এইবাৰ লাভ কৰিলে ১৯ জন বিধায়ক । এই ১৯ জন বিধায়কৰ ভিতৰত ১৮ জন সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ আৰু এজন হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ ।
তেনেস্থলত ৰাজ্যৰ পৰৱৰ্তী বিৰোধী দলৰ দলপতি কোন হ'ব, তাক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক চৰ্চা চলি আহিছে । এই চৰ্চা কেৱল বিৰোধী শিবিৰতে চলা নাই, বৰং শাসকীয় পক্ষৰ মাজতো বিষয়টো বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে ৷ দেওবাৰে নিশা কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যদিও স্পষ্ট নহ'ল বিৰোধী দলপতি ।
