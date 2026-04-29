কেইজনমান সাংবাদিকে এতিয়া সাংবাদিকতা এৰি বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি আছে: মীৰা বৰঠাকুৰ

এগজিট প'ল প্ৰকাশৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ সংবাদমেল । ক্ষমতা হেৰুওৱাৰ ভয়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কূট-কৌশল ৰচনাৰ আশংকা ৰকিবুল হুছেইনৰ ।

এগজিট প'ল সন্দৰ্ভত নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ সংবাদমেল (Assam election 2026 exit poll)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 29, 2026 at 6:45 PM IST

নগাঁও : এগজিট প'ল প্ৰকাশৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে ধুবুৰীৰ সাংসদ তথা চামগুৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তাঞ্জিল হুছেইনৰ পিতৃ ৰকিবুল হুছেইন ।

বুধবাৰে নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদমেল আয়োজন কৰি ৰকিবুল হুছেইনে কয়, “হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰ পৰাজিত হোৱাৰ ভয়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব পাৰে । আজি পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচন হোৱাৰ পাছত এগজিট প'ল আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ কথা শুনা চেনেলৰ জৰিয়তে বিজেপিৰ চৰকাৰ হ’ব বুলি প্ৰচাৰ চলাই বিষয়াসকলক মানসিকভাৱে হেঁচা দিয়াৰ আমি উমান পাইছোঁ । ২০১৬ চনত আমি ক্ষমতাত থাকি বুজি পোৱা নাছিলোঁ যে আমাৰ ক্ষমতা যাব । কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰ পৰাজয়ৰ কথা জানি বিভিন্ন ধৰণৰ কূট-কৌশল ৰচনা কৰিব পাৰে ।”

এইবাৰ গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হোৱাটো নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি বিজেপিক সমালোচনা কৰি ৰকিবুল হুছেইনে লগতে কয়, “এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত চিপৰাং, গাড্ডাৰ আদি শব্দৰ পয়োভৰ ঘটিছে । ৰাজনৈতিক সন্ন্যাস লোৱা বদৰুদ্দিন আজমলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উদ্ধাৰৰ বাবে হিমন্তৰ আমন্ত্ৰণত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বন্ধু আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ সহায় লৈ অসমত নিৰ্বাচন খেলিছে । জীৱনত কংগ্ৰেছক ভোট নিদিয়া লোকেও এইবাৰ নিৰ্বাচনত গোপনে ভোটদান কৰিছে কংগ্ৰেছক । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাত-কথা উশৃংখল হৈ পৰিছে । তাৰ মানে এইবাৰ হিমন্তৰ চৰকাৰ 'গেল' ।”

বুধবাৰে বিধায়িকা শিৱামণি বৰা, নগাঁও জিলাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকলক লগত লৈ নিয়ম-নীতিৰ মাজেৰে ষ্ট্ৰং ৰূম পৰিদৰ্শন কৰে ৰকিবুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ দলটোৱে ।

ষ্ট্ৰং ৰূম পৰিদর্শনৰ অন্তত ৰাজীৱ ভৱনত আয়োজিত সংবাদমেলত উপস্থিত থাকি অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে কয়, “কেইজনমান সাংবাদিকে এতিয়া সাংবাদিকতা এৰি বিজেপিৰ হৈ কাম কৰিছে । সেয়ে এগজিট প'লক কোনেও গুৰুত্ব দিব নালাগে ।”

সংবাদমেলত অজাপৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোঁহাইসহ জিলাখনৰ বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীসকল উপস্থিত থাকে ।

