ৰেজাউল কৰিমক লৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিপৰীত মেৰুত নুৰুল হুদা

ৰেজাউল কৰিমক বিৰোধিতা সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ । কিন্তু মুকলি সমৰ্থনেৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিপৰীত স্থিতিত অৱস্থান কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ ।

ৰেজাউল কৰিমক লৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিপৰীত মেৰুত নুৰুল হুদা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 14, 2026 at 8:35 PM IST

Choose ETV Bharat

নগাঁও: আমছু ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিয়েই বিতৰ্কিত মন্তব্যৰে ৰাজ্য তোলপাৰ লগাই অৱশেষত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰাও পদত্যাগ কৰা সংখ্যালঘু নেতা ৰেজাউল কৰিমক লৈ বিপৰীত স্থিতিত অৱস্থান কৰিছে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদা । কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিয়েই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা আমছু ত্যাগী নেতা ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰক লৈ নগাঁৱৰ সাংসদৰ লগতে বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াই গ্ৰহণ কৰা স্থিতিৰ একপ্ৰকাৰ মুকলি বিৰোধিতা কৰিছে ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাই ।

ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱা পাছত বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়া আৰু সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ নাম উল্লেখ কৰি যোগদানৰ এসপ্তাহ নহওঁতেই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰা ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ সন্দৰ্ভত বুধবাৰে নগাঁৱত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে মন্তব্য কৰি ৰেজাউল কৰিমৰ বিৰোধিতা কৰা বুলি মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰাৰ সময়তে ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ পক্ষ ল'লে বিধায়ক নুৰুল হুদাই ।

ৰেজাউল কৰিমক লৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিপৰীত মেৰুত নুৰুল হুদা (ETV Bharat Assam)

ৰেজাউল কৰিম বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কয়, ‘‘আচলতে আমি ভালপোৱা নাছিলোঁ । সমাজৰ যিকোনো দায়িত্বত থকা লোকে বিভাজন, অশান্তি সৃষ্টি কৰিব পৰা মন্তব্য কৰিব নালাগে । তেওঁ হয়তো ইয়াতো ৰাজনীতি কৰিছে । দায়িত্বত থকা লোকে জুখি-মাখি কথা ক'ব লাগে । তেওঁৰ দল ত্যাগে কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এজেণ্ট কোনেও কৈ নকৰে মনে মনেই কৰে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে সংখ্যালঘুসকলক উচ্ছেদ কৰাৰ সময়ত আমছুৰ সভাপতি থাকি তেওঁ নীৰৱ হৈ আছিল । শুনিছোঁ তেতিয়া তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰত বহি আছিল । আমছুৱে কোনো প্ৰতিবাদো কৰা নাছিল ।’’

ইয়াৰ বিপৰীতে ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছী বিধায়ক নুৰুল হুদাই কয়, ‘‘ৰেজাউল কৰিমে সম্প্ৰীতিৰ কথাহে কৈছিল । সম্প্ৰীতিৰ উদাহৰণ দি তেওঁ শিৱসাগৰ, ধুবুৰীৰ কথা কৈছিল । এই কথাটোকে বিভিন্নজনে বিভিন্ন সমালোচনা আৰম্ভ কৰিছে । আচলতে সমালোচনা কৰাৰ কথা নাছিলে । তেওঁ সম্প্ৰীতিৰ কথা কৈছিল । ইয়াক লৈ ৰেজাউল কৰিমে ক্ষমাও বিচাৰিছে । গতিকে ইয়াক লৈ আৰু পৰ্যালোচনা কৰা উচিত নহয় ।’’

ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰক লৈ কেৱল ৰাজ্যতে প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱা নাই কংগ্ৰেছতো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । একেদৰে দলৰ ভিতৰত বিভাজন হ'ব নেকি বুলিও বহুতে সন্দেহ কৰিছে ।

