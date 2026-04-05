ভয় কৰা মানুহ বেছি কথা কয় : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ সমালোচনা ৰাহুল গান্ধীৰ
অসমক এটিএম কাৰ্ডৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ গোলাঘাটত নিৰ্বচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই বক্তব্য ৰাহুল গান্ধীৰ ।
Published : April 5, 2026 at 10:44 PM IST
গোলাঘাট: দেওবাৰে গোলাঘাট জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাবলৈ গোলাঘাটৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হয় লোকসভা বিৰোধী দলৰ দলপতি ৰাহুল গান্ধী ।
এই নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে গোলাঘাট সমষ্টিৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁট কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিতোপন শইকীয়া, দেৰগাঁও সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী সাগৰিকা বৰা, খুমটাই সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰ'জলীনা তিৰ্কী, সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁট জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়া, বোকাখাত সমষ্টিৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হৰিপ্ৰসাদ শইকীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে ।
উক্ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকল উপস্থিত থাকে । এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়,"শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, ভূপেন হাজৰিকা, গোপীনাথ বৰদলৈ, তৰুণ গগৈ, জুবিন গাৰ্গৰ এই অসম ভূমি । জুবিন গাৰ্গে ওৰেটো জীৱন ক'ৰবাত, হিংসাত্মক ঘটনা কৰা নাই কাৰোবাক বেয়া কথা কোৱা নাছিল কোনোধৰণৰ দুৰ্নীতি কৰা নাছিল এইয়া অসমৰ চিন্তা শান্তিৰে বসবাস কৰা ।"
গান্ধীয়ে পুনৰ কয়,"তেখেতে অসমৰ বাবে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিছে । তেখেতে অসমখন একত্ৰিত কৰা, তেখেতৰ বাসগৃহৰ পৰা কোনেও নিৰাশ হৈ উভতি আহা নাছিল । তেখেতে অসমখনক অকল দিলে কিন্তু একো লোৱা নাই, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ লয় । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত কৰে, অসভ্যালি সুৰত কথা পাতে মানুহক ভাবুকি দিয়ে । এই সকলো নাটক তেখেতে কৰা চুৰি কাৰ্য লুকুৱাবলৈ ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়,"হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা দুৰ্নীতিৰ বাবে তেখেতে জে'ললৈ নাযাব বুলি ভাবিছে কিন্তু এইবাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ গঠন হ'লে তেখেত জেললৈ যোৱাটো নিশ্চিত । ভয় নকৰা লোকে কম কথা কয়, কিন্তু যিজনে ভয় কৰে তেখেতে বহু কথা কয় গতিকে তেখেতক জেলত কথা পাতিবলৈ বহু সময় পাব । আপোনাকে নিজৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন বেংকৰ পৰা উলিয়াবলৈ এটিএম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমখনক এটিএম কাৰ্ডৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ।"
আদানি-আম্বানিক ভূমি গটোৱা প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি তেওঁ কয়,"তেখেতে আপোনাৰ ভূমি, পানী, ধন, আদি কাঢ়ি আদানি আৰু আম্বানিক দিয়ে তাৰ বাবে আদানি আৰু আম্বানিয়ে তেখেতৰ বাবে কিবা কৰে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আদানি শ্বলাৰ কোম্পানীক ১৮ হাজাৰ বিঘা আম্বানি কাল্টিভেচক ১৩ হাজাৰ বিঘা, আদানি থাৰ্মেল ৬ হাজাৰ বিঘা আদানি পাৱাৰ ষ্টোৰেজক ১৪ শ বিঘা আৰু যোগ গুৰু বাবা ৰামদেৱেৰ পতঞ্জলিক ৬০ হাজাৰ বিঘা ভুমি আৱন্টন দিছে পাম তেলৰ খেতি কৰিবলৈ ।"
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহৰ কথা মতে উঠা বহা কৰে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"মোদী, আদানি, আম্বানি, অমিত শ্বাহ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইসকল ব্যৱসায়ী বন্ধু হয় আৰু অসমত লুন্ঠন চলাই আহিছে । কিন্তু যিমানেই লুন্ঠন চলাই আহিছে কংগ্ৰেছ দলে এৰি নিদিয়ে । কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীয়ে নিশা শান্তিৰে শুব পাৰে, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাতি শান্তিৰে শুব নোৱাৰে ।"