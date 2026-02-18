'ভূপেন ধুমুহা'ৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া ! আজি অসমলৈ নাহে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী

'ভূপেন ধুমুহা'ৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া ! আজি অসমলৈ নাহে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী
অনিবাৰ্য কাৰণবশতঃ প্ৰিয়ংকাৰ এই অসম ভ্ৰমণ বাতিল কৰা বুলি কংগ্ৰেছ দলৰ শীৰ্ষ সূত্ৰই অৱগত কৰিছে ।
Published : February 18, 2026 at 11:13 AM IST
গুৱাহাটী: প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছতে যেন খেলিমেলি হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ কামকাজ ৷ ইয়াৰে অংশ স্বৰূপে হঠাৎ বাতিল হৈছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণ ।
২০২৬ ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী ৰণৰ অংশস্বৰূপে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসম ভ্ৰমণলৈ অহাৰ কথা আছিল প্ৰিয়ংকা গান্ধী । অসমৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনী কমিটী 'স্ক্ৰীনিং কমিটী’ৰ অধ্যক্ষাৰূপে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ পিছত বুধবাৰে অসমলৈ অহাৰ কথা আছিল কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকী । কিন্তু অনিবাৰ্য কাৰণবশতঃ প্ৰিয়ংকাৰ এই অসম ভ্ৰমণ বাতিল কৰা বুলি কংগ্ৰেছ দলৰ শীৰ্ষ সূত্ৰই অৱগত কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে অসম ভ্ৰমণকালত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়াৰ লগতে বিধায়কসকলৰ লগত এজন এজনকৈ বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ কথা আছিল । আনকি জিলা আৰু মণ্ডল পৰ্যায়তো আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ কথা আছিল ৷ কিন্তু শেহতীয়াভাৱে কংগ্ৰেছ দলৰ আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতিৰ মেৰপাকে পৰিৱেশ সলনি কৰিছে দলটোত ৷
আচলতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ আৰু বিজেপিত যোগদানৰ সিদ্ধান্তই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত দলটোত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷
প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ আজিৰ ভ্ৰমণ বাতিল হোৱাৰ বিপৰীতে বুধবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে ৷ এই সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জীতেন্দ্ৰ সিং, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আদিয়ে ।
আনহাতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ বেদব্ৰত বৰাই ই টিভি ভাৰতক কয়, ‘‘কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী আজি অসমলৈ অহাৰ কথা আছিল ৷ নেত্ৰীগৰাকীয়ে এই ভ্ৰমণ আছিল দুদিনীয়া ৷ পিছে আজিৰ সলনি কাইলৈ অৰ্থাৎ ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰিয়ংকা গান্ধী অসম ভ্ৰমণলৈ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আহিব ৷’’
মন কৰিবলগীয়া যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতেই ভূপেন বৰাৰ বিজেপি গমনৰ সিদ্ধান্তই যথেষ্ট আউল লগাইছে কংগ্ৰেছত । সেয়ে, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহালৈ সাময়িকভাৱে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণ স্থগিত ৰখা হৈছে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । অৱশ্যে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ভ্ৰমণ বাতিল প্ৰসংগত কোনো বিশেষ কাৰণ প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ৷
