প্ৰদ্যুতৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকাৰ গান্ধীৰ

প্ৰদ্যুতৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকাৰ গান্ধীৰ
প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে পদত্যাগ পত্ৰ দিয়াৰ পূৰ্বে দলৰ নেতৃত্বৰ সৈতে কথা-বতৰা পাতিব লাগিছিল । প্ৰিয়ংকাই বুজি পালে !
By ANI
Published : March 18, 2026 at 4:55 PM IST
নতুন দিল্লী: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বুধবাবে বিজেপিত যোগদান কৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ৷ সদ্য কংগ্ৰেছ ত্যাগী জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পদত্যাগক অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকাই ৷ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰা প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ সন্দৰ্ভত অসন্তুষ্ট আছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ৷ যাৰ বাবে দল ত্যাগ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰিয়ংকাই ৷
প্ৰদ্যুতৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ সন্দৰ্ভত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কয় যে, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে পদত্যাগ পত্ৰ দিয়াৰ পূৰ্বে দলৰ নেতৃত্বৰ সৈতে কথা-বতৰা পাতিব লাগিছিল । তেওঁৰ দল ত্যাগ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষোভিত হৈছিল ৷ কিন্তু আমি বিচাৰিছিলো সেই সম্পৰ্কে তেওঁৰ সৈতে আলোচনা কৰাটো ৷ উল্লেখ্য যে, দলত গুৰুত্বহীন হৈ পৰাৰ অভিযোগ উত্তাপন কৰি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছিল জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে ৷
কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কৈছিল, "মই আজি মোৰ জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি পৰিত্যাগ কৰিছো আৰু মই কথাটোত মই সুখী নহয় ৷ অৱশ্যে মই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কাৰণ কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰচ'ৰাত বিশেষকৈ অসম কংগ্ৰেছত লগ পোৱা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে মোক বহু ক্ষেত্ৰত অপমান কৰিছিল ৷ আনকি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বইও মোৰ প্ৰতি সহানুভূতি প্ৰকাশ কৰা নাছিল... ৷ গোটেই জীৱন কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত হৈ থকাৰ বাবেই মই বৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিছিলো ।" ইফালে, কংগ্ৰেছে মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁৰ পুত্ৰ প্ৰতীক বৰদলৈক প্ৰক্ষেপ কৰিছে ।
