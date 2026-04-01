খোৱাং-টিংখাঙত তিনি গগৈৰ হাতে হাত ধৰি প্ৰিয়ংকাই ক'লে- বিজেপি চৰকাৰে মহিলাক ভৃত্যৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে
প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ উপস্থিতিত খোৱাঙত একত্ৰিত হ'ল তিনি গগৈ । টিংখাঙত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিপুল গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ।
Published : April 1, 2026 at 8:48 PM IST
ডিব্ৰুগড় : বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহ একত্ৰিত হোৱাত উজনিত অতি আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ । বিশেষকৈ ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে অতি আকৰ্ষণীয় বিধানসভা সমষ্টি হিচাপে বিবেচিত হৈছে নৱগঠিত খোৱাং সমষ্টি ।
উজনি অসমৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হিচাপে বিবেচিত হোৱা ৮৯ নং খোৱাং বিধানসভা সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্যৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সমষ্টিটোত ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সুকীয়া হৈ পৰিছে ।
বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হোৱা বাবে বুধবাৰে খোৱাং সমষ্টিৰ বৰবৰুৱাৰ পূজা খেলপথাৰত লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে । প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ উপস্থিতিত খোৱাঙত একত্ৰিত হয় তিনি গগৈ ৷ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ আৰু খোৱাং সমষ্টিৰ বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী তথা অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ ।
লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰচাৰ সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি বিগত পাঁচ বছৰে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নয়ন হ'লনে নাই বুলি প্ৰশ্ন কৰি বিজেপি চৰকাৰে মূল্যবৃদ্ধি, জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰিলে বুলি উল্লেখ কৰে । "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰ চলাই নিজৰ সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰিছে, কিন্তু ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰা নাই । বিজেপিয়ে এতিয়া অৰুনোদয় আঁচনিৰ ভয় দেখুৱাই ৰাইজক বিভিন্ন প্ৰচাৰ সভালৈ আনিছে । ভয়-শংকাৰ পৰা ৰাইজ মুক্ত হ'ব পৰাকৈ এখন চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগিব ।" সভাত এই মন্তব্য লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ ।
এই প্ৰচাৰ সভাত ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল, প্ৰাক্তন সাংসদ বন্ধু তিৰ্কী, প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰসহ কেইবাগৰাকীও ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা উপস্থিত থাকে । বিশাল বিজয় ৰণশিঙাত ২০ সহস্ৰাধিক লোক উপস্থিত থাকে ।
আনহাতে, খোৱাঙত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পূৰ্বে টিংখাং সমষ্টিৰ ৰাজগড় চাহ বাগিচা খেলপথাৰত ৯১ নং টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিপুল গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে । এই সভাত প্ৰিয়ংকা গান্ধী, অখিল গগৈ, গৌৰৱ গগৈ, জীতেন্দ্ৰ সিং আৰু ভুপেশ বাঘেল আদি নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰি বৰ্তমানৰ চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰাৰ লগতে ৰাইজক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে ।
প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে অসমত লুণ্ঠন চলোৱা বুলি কয় । তেওঁ কয়, "আগলৈ চৰকাৰ গঠন হ'লে জুবিন গাৰ্গক ১০০ দিনৰ ভিতৰত ন্যায় প্ৰদান কৰা হ'ব । বিজেপি চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমৰ মহিলাসকলক ভৃত্যৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে ।"
ইফালে গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত বিৰোধীৰ চৰকাৰ গঠন হ'লে প্ৰতিগৰাকী মহিলাক ৩,০০০ টকাকৈ অৰুণোদয়ৰ ধন প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি অখিল গগৈয়ে ঘোষণা কৰে । চৰকাৰ গঠনৰ ৬ মাহৰ ভিতৰতে মহিলাসকলৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ সম্পূৰ্ণ ৰেহাই দিয়া হ'ব বুলি কয় অখিল গগৈয়ে ।
গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁৰ ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তৰুণ গগৈ আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা বুলি অভিযোগ কৰে । চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰ সলনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে নিজৰ নামত চাহ বাগান ক্ৰয় কৰি থকা বুলি দাবী কৰে । কংগ্ৰেছ চৰকাৰ শাসনলৈ আহিলে ৰাজ্যত মদৰ দোকানসমূহ বন্ধ কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । বৰ্তমান বিজেপিৰ নেতৃত্ব গৰু চোৰ, কয়লা চোৰ আৰু মাটি চোৰৰ লগত জড়িত থকা বুলিও মন্তব্য কৰে ।
আনহাতে, সাংবাদিকৰ আগত লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "আজি এই সমাবেশে এই খোৱাং সমষ্টিত পৰিৱৰ্তনৰ, বিজেপিক উৎখাত কৰাৰ যি ধুমুহাজাক আৰম্ভ হৈছে সেই ধুমুহাৰ ছুনামি ৰূপ আৰম্ভ হৈছে । কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে । পাঁচটা গেৰাণ্টীৰ কথা কৈছে আৰু তাৰ লগে লগে অসমত কেনেকৈ সাম্প্ৰদায়িক পৰিৱেশ চলাই ৰাখিছে, কেনেকৈ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক দুৰ্নীতি এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলাই অসমৰ সমাজ, অসমৰ জমগণক সংকটৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে সকলো ধৰণৰ কথা কৈছে ।"