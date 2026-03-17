কংগ্ৰেছত মোক্ষম আঘাত ; হাইকমাণ্ডলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ

সাংসদ প্রদ্যুৎ বৰদলৈৰ দিল্লীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা জীতেন্দ্ৰ সিঙে বুজনিৰ চেষ্টা চলাই যদিও ব্যৰ্থ হয় ।

জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ (ETV Bharat Assam)
Published : March 17, 2026 at 10:48 PM IST

Updated : March 17, 2026 at 10:56 PM IST

গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভৱিষ্যতবাণী আছিল ২০২৯ ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন । কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে মুখ্যমন্ত্রীৰ ভৱিষ্যতবাণী ফলিয়ালে । হয়, কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছ ।

পুত্রই টিকট পোৱাৰ পিছতো বহু জল্পনা-কল্পনাৰ অৱসান ঘটাই অৱশেষত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে । দুদিন পূৰ্বে নিজৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰি সাংসদগৰাকীয়ে অসমৰ দায়িত্বত থকা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জীতেন্দ্ৰ সিঙলৈ পত্র প্ৰেৰণ কৰি দলত্যাগৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল ।

সেই পত্রৰ পাছতে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছিল । আৰম্ভ হৈছিল বহু জল্পনা-কল্পনা । অৱশেষত সকলো জল্পনা-কল্পনাৰ অৱসান ঘটাই সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছ । লগে লগে প্ৰশ্ন হৈছে যে ক'ত যোগদান কৰিব ? কি হ'ব পুত্রৰ ? কাৰণ পুত্র প্ৰতীক বৰদলৈক মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছে টিকট দিছে । কাইলৈ নিশ্চয় এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰো ওলাব ।

মঙলবাৰে নিশাৰ ভাগত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে পদত্যাগ কৰে । তাৰ পূৰ্বে সাংসদ প্রদ্যুৎ বৰদলৈৰ নতুন দিল্লীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা জীতেন্দ্ৰ সিঙে বুজনিৰ চেষ্টা চলাই যদিও সকলো ব্যৰ্থ হয় । সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নিজৰ পদত্যাগ পত্র কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

অতি চমু পদত্যাগ পত্রত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কয়, ‘‘আজি অতিশয় দুখৰ অনুভূতিৰে মই ইয়াৰ দ্বাৰা মোৰ সকলো পদ, বিশেষাধিকাৰ আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদ ত্যাগ কৰিলো ।’’

ইফালে মঙলবাৰে দিল্লীত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিজেপিলৈ আহিলে ভাল এখন আসন দিয়া হ'ব বুলি মুকলিকৈ ঘোষণা কৰিছিল । তেনেস্থলত সাংসদগৰাকীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ।

খবৰ অনুসৰি কাইলৈ দিল্লীত বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ সন্মুখত সাংসদগৰাকীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া দিল্লীতে থকাৰ বাবে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে দিল্লীতে বিজেপিত যোগ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ।

ইফালে চৰ্চা অনুসৰি বিজেপিত যোগদান কৰিলে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক বিজেপিয়ে দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিব পাৰে । নিৰ্বাচনৰ কেইদিনমান পূৰ্বে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পদত্যাগ কংগ্ৰেছ দলৰ বাবে বহুত ডাঙৰ আঘাত ।

লগতে পঢ়ক : বিধায়ক আমিনুল ইছলামে ত্যাগ কৰিলে এ আই ইউ ডি এফ : দলৰ পৰাও ছয় বছৰৰ বাবে নিলম্বন

