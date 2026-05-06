তামিলনাডু-কেৰালাত সাম্প্ৰদায়িক বীজ সিঁচিব নোৱাৰিলে বিজেপিয়ে: পৱন খেড়া

তামিলনাডু-কেৰালাত সাম্প্ৰদায়িক বীজ সিঁচিব নোৱাৰিলে বিজেপিয়ে: পৱন খেড়া
ভোট চুৰি, আসন চুৰি, ভোট কৰ্তনৰ দ্বাৰা বিজেপিয়ে পশ্চিম বংগত জয়ী হৈছে ৷
Published : May 6, 2026 at 7:57 PM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰায় এমাহৰ পাছত কেমেৰাৰ সন্মুখলৈ আহিল কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়া ৷ উল্লেখ্য যে, ৭ এপ্ৰিলত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পত্নী বিৰুদ্ধে কেইবাটাও ভুৱা তথ্যৰে মিছা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল কংগ্ৰেছ নেতা খেড়াই ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ পত্নীয়ে তৰা গোচৰৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত আত্মগোপন কৰিছিল পৱন খেড়া ৷ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে চৰ্তসাপেক্ষে জামিন প্ৰদানৰ কেইবাদিনৰ পাছতে বৃহস্পতিবাৰে সংবাদমেল আয়োজন কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰৱ হৈ পৰে কংগ্ৰেছ নেতা খেড়া ৷
পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতা খেড়াই কয়,"এছআইআৰ, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ, ভোট চুৰিৰ দ্বাৰা বিজেপিৰ জয় হৈছে ৷ এইক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচন আয়োগে বিজেপিক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিছে ৷ পশ্চিম বংগত ১০০খনৰো অধিক আসন বিজেপিয়ে চুৰি কৰিছে ৷ তামিলনাডু আৰু কেৰালাত সাম্প্ৰদায়িক বীজ সিঁচিব নোৱাৰিলে বিজেপিয়ে ৷ সেই বাবে কেৰালাত কংগ্ৰেছ, তামিলনাডুত আঞ্চলিক দলে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"বিজেপিয়ে মুছলমানৰ ভোট নালাগে বুলি কয় ৷ বিজেপিয়ে ভোটাৰৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক ৰং সানিলে ৷ লগতে ১২ শতাংশ ভোট কৰ্তন কৰি সকলো সমষ্টিৰে জনগাঁথনি সলনি কৰিলে বিজেপিয়ে ৷ বৰ্তমান দেশত কংগ্ৰেছ ৬৬৪ গৰাকী বিধায়ক আছে ইয়াৰে ৭৮ শতাংশ হিন্দু আৰু প্ৰায় ১২ শতাংশ মুছলিম বিধায়ক কংগ্ৰেছত আছে ৷ তেনেস্থলত কংগ্ৰেছক মুছলমানৰ দল বুলি বিজেপিয়ে কয় ৷ কিন্তু বিজেপিয়ে মুছলমানৰ ভোট লাভ কৰিছে জয়ী হৈছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"বিজেপিয়ে কয় সকলোৰে সম বিকাশৰ কথা কথা ৷ কিন্তু গণতন্ত্ৰত হিন্দু-মুছলমানক ভাগ ভাগ কৰি বিজেপিয়ে সাম্প্ৰদায়িক বীজ সিঁচিলে ৷ এই বিষয়টো ৰোধ কৰিব নোৱাৰিলে গণতন্ত্ৰ সুৰক্ষিত হৈ নাথাকিব ৷ লগতে ভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠী, মহিলাৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈছে বিজেপিয়ে ৷"
