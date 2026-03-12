চৰকাৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে দুৰ্বল গোচৰ প্ৰস্তুত কৰিছে, জুবিন ক্ষেত্ৰত সেৱা লৈ পৱন খেড়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

চৰকাৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে দুৰ্বল গোচৰ প্ৰস্তুত কৰিছে, জুবিন ক্ষেত্ৰত সেৱা লৈ পৱন খেড়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ মাজতে জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা পৱন খেড়া ৷ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত চৰকাৰক সমালোচনা ৷
Published : March 12, 2026 at 6:21 PM IST
সোণাপুৰ: ২০২৬ ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ গতি-বিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে বৰ্তমান অসমত বাহৰ পাতিছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া তথা প্ৰচাৰ বিভাগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ পৱন খেড়াই ৷ বৃহস্পতিবাৰে সোণাপুৰস্থিত জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাগৰাকী ৷ অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ আপোন শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি চাকি-ধূপ প্ৰজ্জ্বলন কৰি সেৱা লয় খেড়াই ৷ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু তথা ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে নেতাগৰাকীয়ে ৷
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে খেড়াই ৷ জুবিন ক্ষেত্ৰক এক পবিত্ৰ স্থান বুলি অভিহিত কৰি খেড়াই কয়, "এইখন এখন তীৰ্থস্থান । জুবিনদা আছিল লাখ লাখ মানুহৰ হৃদস্পন্দন । ইয়াত ৰাজনীতিৰ কথা পতাটো উচিত নহয় ৷ আমি ভিন্ন ৰাজনৈতিক দৰ্শন বা ধৰ্মৰ হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু জুবিনদাৰ প্ৰতি থকা মৰম সাৰ্বজনীন । যোৱাবাৰ অসম ভ্ৰমণলৈ আহোঁতে মই ইয়ালৈ আহিব নোৱৰাৰ বাবে অনুশোচনা প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ, সেইবাবেই আজি শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আহিছোঁ ৷"
জুবিন গাৰ্গৰ আইনী যুঁজ সম্পৰ্কত চৰকাৰক সমালোচনা কৰি খেড়াই কয় যে জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে অন্যায় কৰা হৈছে ৷ চৰকাৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে এটা দুৰ্বল গোচৰ প্ৰস্তুত কৰিছে যাতে দোষীয়ে আইনৰ সুৰুঙাৰে মুক্তি পাব পাৰে ৷ তেওঁৰ মতে, বিজেপি চৰকাৰে কেৱল জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিয়েই নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ বিশ্বাসৰ প্ৰতি অন্যায় কৰিছে ৷ খেড়াই কয় যে যিজন শিল্পীক সমাজে ইমান উচ্চ মৰ্যাদা দিছে, সেই মৰ্যাদা ম্লান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক ।
তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী বা গৃহমন্ত্ৰীয়ে ১৫ দিনৰ মূৰে মূৰে অসমলৈ আহি ভোট বিচাৰে, কিন্তু ইমানবোৰ মানুহৰ আৱেগ জড়িত থকা এই স্থানলৈ তেওঁলোক আজিলৈকে নাহিল ৷ সমাজে যাক ইমান মৰ্যাদা দিছে, ৰাজনীতিকে তেওঁক সন্মান কৰিব শিকিব লাগে ৷"
