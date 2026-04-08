ভাবুকিলৈ ভয় নকৰোঁ: অজ্ঞাত স্থানৰ পৰা পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আক্ৰমণ পৱন খেড়াৰ

ভাবুকিলৈ ভয় নকৰোঁ: অজ্ঞাত স্থানৰ পৰা পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আক্ৰমণ পৱন খেড়াৰ
বুধবাৰে এক অজ্ঞাত স্থানৰ পৰা সামাজিক মাধ্যম এক্সযোগে এটা ভিডিঅ‘ শ্বেয়াৰ কৰিছে পৱন খেড়াই ৷ তেওঁ পুনৰ আক্ৰমণ কৰা দেখা গৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৷
Published : April 8, 2026 at 8:02 PM IST
নিউজ ডেস্ক: দেশৰ ৰাজনীতি এতিয়া আটাইতকৈ চৰ্চা লাভ কৰা এটা বিষয় হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই তোলা বিস্ফোৰক অভিযোগ ৷ খেড়াৰ অভিযোগৰ পাছতেই এই সমগ্ৰ তথ্য ভুৱা তথা ভিত্তিহীন বুলি দাবী কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ তেওঁ দাবী কৰে যে কংগ্ৰেছে দেখুওৱা ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ পাছপ’ৰ্টকেইখন ভুৱা আৰু এইসমূহ তথ্য পাকিস্তানৰ পৰা যোগান ধৰা হৈছে ৷
ইতিমধ্যে খেড়াৰ বিৰুদ্ধে ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই এক গোচৰ তৰিছে ৷ মঙলবাৰে অসম আৰক্ষীৰ এটা দলে খেড়াক আটক কৰাৰ বাবে দিল্লীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় যদিও তেওঁ সেই সময়ত ঘৰত নাছিল ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ পাছতেই মন্তব্য কৰে যে খেড়াই পলায়ন কৰিছে, কিন্তু অসম আৰক্ষীয়ে তেওঁক পাতালৰ পৰা হ’লেও বিচাৰি উলিয়াব ৷ খেড়াই হায়দৰাবাদলৈ পলায়ন কৰা বুলি এক অভিযোগ তোলা হৈছে যদিও বৰ্তমানেও তাৰ নিশ্চয়তা পোৱা হোৱা নাই ৷
Here is Media & Publicity Department Chairman @Pawankhera ji with new revelations and more questions for Assam’s corrupt Chief Minister Himanta Biswa Sarma from an undisclosed location.— Congress (@INCIndia) April 8, 2026
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। बजाए सवालों… pic.twitter.com/WZkgwM6em8
ইফালে বুধবাৰে এক অজ্ঞাত স্থানৰ পৰা সামাজিক মাধ্যম এক্সযোগে এটা ভিডিঅ‘ শ্বেয়াৰ কৰিছে পৱন খেড়াই ৷ উক্ত ভিডিঅ‘ত তেওঁ পুনৰ আক্ৰমণ কৰা দেখা গৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৷
নতুনকৈ খেড়াই কি ক’লে ?
আপোনালোকে দেখিছে অসম আৰক্ষীয়ে কি কি কাৰ্য কৰিছে ৷ অৱশ্যে অসম আৰক্ষীয়ে নহয়, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই কাণ্ড কৰিছে ৷ দিল্লীত মোৰ ঘৰলৈ 100 গৰাকী আৰক্ষী যায় ৷ মই ঘৰত নাছিলোঁ ৷ মোৰ সৰু ভণ্টি যি ক’ভিডত মৃত্যু বৰণ কৰিছে, তেওঁৰ এটা অব্যৱহৃত ফোন আৰক্ষীয়ে লৈ যায় আৰু মোৰ এটা পুৰণি লেপটপ লৈ যায় ৷ মই ব্যৱহাৰ নকৰা এটা আইপেডো তেওঁলোকে লৈ যায় ৷ দুটা পেনড্ৰাইভ লৈ যোৱা বুলি কৈছে, কিন্তু সেয়া কোনে আনিছিল আৰু কোনে লৈ গৈছে মই নাজানো ৷’’
খেড়াই আৰু কয়, ‘‘এতিয়া মই য’লৈকে যাওঁ, তেওঁলোকে ভাবে মই পলাইছোঁ ৷ তালৈ তেওঁলোকে আৰক্ষী পঠিয়ায় ৷ কংগ্ৰেছে মাত্ৰ প্ৰশ্ন তুলিছে ৷ আপুনি কংগ্ৰেছ দল আৰু মোৰ মুখ বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে কিয় ? প্ৰশ্ন কৰিছোঁ উত্তৰ দিয়ক ৷ আমি কৈছোঁ এইবোৰ তথ্য আহিছে, ইয়াৰ তদন্ত কৰক ৷ আমি ভুল কৰিছোঁ নেকি ? আপুনি উত্তৰ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে সকলোকে গালি দিছে, আৰক্ষী পঠিয়াছে ৷ আপুনি ভাবে নেকি ভয় খুৱালে আমি ভয় খাম ৷ আমি আপোনাৰ ভাবুকিলৈ ভয় নকৰোঁ ৷’’
‘‘ভাবুকি দিয়াটো আপোনাৰ স্বভাৱ হ’ব পাৰে, কিন্তু ভয় কৰাৰ স্বভাৱ আমাৰ নাই ৷ মই মেৱাৰৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী, ৰাহুল গান্ধীৰ সৈনিক ৷ গতিকে কেনেকৈ ভয় খাম, ভয় নকৰোঁ ৷ মই প্ৰশ্ন কৰিব খোজোঁ আৰু আপোনাৰ আৰক্ষীৰ পৰা মাত্ৰ আঁতৰি আছোঁ ৷ যিবোৰ তথ্য আমাৰ হাতলৈ আহিছে, যিবোৰ ৱেবছাইটৰ কথা কৈছিল, সেইবোৰ তথ্য আমি মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছোঁ ৷ আমি এইটোৱেই আশা কৰিছিলোঁ যে আপুনি তদন্ত কৰিব, কিন্তু ওলোটাই আপুনি আমাৰ বিৰুদ্ধে পুলিচ মেলিলে, আমাক গালি দিলে ৷’’ খেড়াই কয় ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমাৰ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ, যাৰ ৰাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আপোনাৰ বয়সতকৈও অধিক, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কালি আপুনি যি কটু শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিলে অসমৰ জনতাই সেয়া মানি ল’বনে ? ইমান পুৰণি সভ্যতাত এজন বয়স্ক নেতাৰ প্ৰতি এনে আচৰণ মুঠেও অশোভনীয় ৷ ষ্টেট অৱ য়মিনৰ ৱেবচাইটৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ আই টি চেলে প্ৰশ্ন কৰিছে ৷ তথ্যত তাৰিখ 6 এপ্ৰিল এইবাবেই আহিছে কাৰণ, কাৰণ যেতিয়া নন ডিছক্ল’জাৰ এগ্ৰিমেণ্ট ৰিভ’ক হয় তেতিয়া ব্যক্তিগত তথ্য ৰাজহুৱা হয় ৷ সেইবাবেই সেই তাৰিখটো দেখুওৱা হৈছে ৷ এই তথ্য প্ৰকাশৰ পাছত কোম্পানীৰ নাম আহিল ৷’’
‘‘কিছুমান লিংকৰ জড়িয়তে তথ্যসমূহ আমি লাভ কৰিলোঁ ৷ এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন হ’ল ইজিপ্তৰ পাছপ’ৰ্ট, গ’ল্ডেন ভিছা, এণ্টিগুয়া-বাৰ্বুদাৰ ভিছা সঁচা নে মিছা ? আপোনাৰ পৰিয়ালে ভুৱা কেৱাইচিৰে আমেৰিকা কোম্পানী খুলিছে নেকি ? আমি চৰকাৰত নাই, আপোনালোকৰ চৰকাৰ আছে তদন্ত কৰক ৷ তদন্তত এয়া পোহৰলৈ আহিব ৷ প্ৰশ্ন কৰাতো আমাৰ অধিকাৰ, আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ ৷ আপোনাৰ কৰ্তব্য তদন্ত কৰা ৷ আপুনি ভাবুকি দিলেই আমি ভয় নাখাওঁ ৷’’ খেড়াই কয় ৷
পৱন খেড়াই আন এক বিষয় উত্থাপন কৰি কয়, ‘‘আৰু এটা তথ্য আহিছে ৷ আপোনাৰ আৰক্ষী বিষয়া ভাতৃৰ পত্নী-সন্তান ডুবাইত থাকে ৷ তাত বিদ্যালয়ৰ মাচুল কমেও 21 লাখ টকা ৷ এয়া সঁচা নে ? আপুনি কেৱল নিৰ্বাচনৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিছে, আমি অসমৰ মানুহৰ দুখ-কষ্টৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিছোঁ ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আপুনি বুকুত হাত থৈ কওক, এই তদন্ত কৰা আপোনাৰ দায়িত্ব হয় নে নহয় ৷’’
লগতে পঢ়ক:
