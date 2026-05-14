জেৰা শেষ হোৱা নাই খেড়াৰ, বৃহস্পতিবাৰে পুৱাতেই মাতিলে অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই
বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ অপৰাধ শাখাত উপস্থিত হোৱাৰ নিৰ্দেশ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াক । বুধবাৰে চলিল প্ৰায় ১২ ঘণ্টা জোৰা জেৰা ।
Published : May 14, 2026 at 10:20 AM IST
গুৱাহাটী: প্ৰায় ১২ ঘন্টা জেৰাৰ অন্তত বুধবাৰে যাবলৈ দিয়া হ'ল জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াক । বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ ৯:৩০ অপৰাধ শাখাত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় খেড়াক । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত বুধবাৰে পুৱাই অপৰাধ শাখাত হাজিৰ হৈছিল কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়া ।
বুধবাৰে তেওঁ অপৰাধ শাখাৰ জেৰাৰ পৰা ওলাই আহি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘পুৱা ৯:৩০ বজাত হাজিৰ হ'বলৈ দিছে । মই ৯:৩০ বজাত আহি উপস্থিত হ'ম । সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগিতা কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য । আমি সকলোৱে আইনক সহযোগিতা কৰিম ।’’ ইফালে ইমান সময় ধৰি জেৰা কৰিলে তাক লৈ কি ক'ব বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নত তেওঁ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে ।
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কিছুদিন পূৰ্বে ৫ এপ্ৰিলত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ তিনিখনকৈ পাছপ'ৰ্ট আৰু বিদেশত সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । এনে অভিযোগক ভিত্তিহীন আখ্যাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ শাখাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । এই এজাহাৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে পৱন খেড়াক বিচাৰি দিল্লী পৰ্যন্ত অভিযান চলাই যদিও গ্ৰেপ্তাৰত ব্যৰ্থ হয় ।
আনহাতে, তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াক ৭ দিনৰ বাবে চৰ্ত সাক্ষেপে অগ্ৰিম জামিন প্ৰদান কৰিছিল । কিন্তু এনে জামিনৰ নিৰ্দেশনাত ত্ৰুটি ৰৈ যোৱা বাবে অসম চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় । গুৱাহাটীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াক প্ৰদান কৰা তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ চৰ্ত সাক্ষেপ জামিনৰ নিৰ্দেশনাত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰে ।
ইয়াৰ পিছতে পৱন খেড়াই এনে স্থগিতাদেশৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় । কিন্তু শুনানিৰ অন্তত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াৰ আবেদনখন খাৰিজ কৰি তেওঁক অসমৰ আদালতত জামিন আবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । এই নিৰ্দেশৰ পিছতেই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় যদিও গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন আবেদন নাকচ কৰাত পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দ্বাৰস্থ হয় । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছিল ।