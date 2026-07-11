ETV Bharat / politics

নিজৰ নাক কাটি সতিনীৰ যাত্ৰা ভংগ নকৰিব: পৰেশ বৰুৱা বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক সকীয়নি মীৰা বৰঠাকুৰৰ

বিপ্লৱী হিচাপে পৰেশ বৰুৱাক যুৱ-প্ৰজন্মই যদি অনুকৰণ কৰি সেই পন্থা লয় তাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ ।

Mira Borthakur slams CM
পৰেশ বৰুৱাৰ ছবি অংকন প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীক সকীয়নি মীৰা বৰঠাকুৰৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 11, 2026 at 7:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : "ফ্লাইঅ'ভাৰ গুৱাহাটীত কিয় বনোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানে আৰু গুৱাহাটীবাসীয়েও জানে । কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে দেৱালত যদি ছবি অংকন কৰিবলগা হয় বিপ্লৱী পৰেশ বৰুৱাৰ ছবি অংকন কৰিব লাগে । পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অসন্মানো কৰা নাই আৰু তেওঁৰ কথা আলোচনাও কৰিব বিচৰা নাই । আমি কৈছোঁ যে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখন চকীত বহি আছে, সেইখন গুৰু-গাম্ভীয্য থকা এখন চকী । তাত থাকি উচটনিমূলক কথা কৈ কেনেধৰণৰ বাতাৱৰণ দিব বিচাৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যুৱপ্ৰজন্মক বিপথে পৰিচালিত ক'ব বিচাৰিছে নেকি ?" এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ ।

শেহতীয়াভাৱে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ উৰণসেতুত অংকিত জুবিন গাৰ্গৰ ছবি মচি পেলোৱা আৰু তাৰ পিছত জুবিন অনুৰাগীয়ে পুনৰ অংকন কৰাক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় । আনহাতে, বহুতে আকৌ জুবিন গাৰ্গৰ ছবিখনক লৈ বিতৰ্কৰো সূত্ৰপাত কৰে । জুবিন গাৰ্গক কমৰেড তথা বিপ্লৱী সজাই ছবি অংকনক লৈও একাংশ সৰৱ হৈ পৰে ।

পৰেশ বৰুৱাৰ ছবি অংকন প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীক সকীয়নি মীৰা বৰঠাকুৰৰ (ETV Bharat Assam)

আনকি এই বিষয়টো বিধানসভাৰ মজিয়া পৰ্যন্ত পায়গৈ । জুবিন গাৰ্গৰ ছবি বিতৰ্কক লৈ শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক অতি স্পৰ্শকাতৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা বুলিও ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চিত হৈছে । ইয়াৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে উক্ত মন্তব্য কৰে ।

শনিবাৰে যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছ ভৱনত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ কয়, "কৰ'বাত যদি আলফাৰ কথা কৈ ফেচবুকত লাইক কৰা যায়, তেতিয়াও পুলিচ লগাই এৰেষ্ট কৰায় । এইখিনি সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আলফাক নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন হিচাপে ঘোষণা কৰি থোৱা সংগঠনটোৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক বিপ্লৱী সজাই ছবি আঁকিবৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰিব খোজাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ।"

তেওঁ লগতে কয়, "বিধানসভাত ছিণ্ডিকেট প্ৰংসগ অহাৰ বাবে এই বিষয়টো অন্য পিনে লৈ যাবলৈ তেওঁ অকপটে এটা গৰ্হিত কথা কৈ পেলালে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰেশ বৰুৱাৰ ছবি দেৱালত অংকন কৰাৰ কথা ক'লে । এই কথাটো যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে অন্য লোকে ক'লেহেঁতেন, তেতিয়া কালি পুলিচে তেওঁক এৰেষ্ট কৰি আনিলেহেঁতেন নে নানিলেহেঁতেন ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বতে বহু বেলেগ ধৰণৰ কথা কৈ আহিছে বুলিও মীৰা বৰঠাকুৰে অভিযোগ কৰি কয়, "কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা এজন ব্যক্তিক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থাকি তেওঁক বিপ্লৱী হিচাপে ছবি অংকন কৰিবলৈ কয়, তেতিয়াহ'লে কাইলৈ যদি যুৱ প্ৰজন্ময়ো বিপ্লৱী হিচাপে পৰেশ বৰুৱাক অনুকৰণ কৰি সেই পন্থা যদি লয় তাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব ।"

কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "কাইলৈ যদি বিপ্লৱী হিচাপে পৰেশ বৰুৱাক অনুকৰণ কৰি সেই পন্থা লয় ইয়াৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব । এই কথাটো তেওঁ বুজি পাইছেনে নাই । সেই কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছোঁ, নিজৰ নাক কাটি সতিনীৰ যাত্ৰা ভংগ কৰা কামবিলাক নকৰিব । বেলেগক আপোনালোকে কথা ক'বলৈ যাওঁতে নিজে নিজে কি কৈ আছে এই কথাবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিন্তা কৰাৰ সময় সমাগত ।"

লগতে পঢ়ক :অবাস্তৱ সপোনৰ সংকলন ৰাজ্যিক বাজেট, জনসাধাৰণৰ প্ৰত্যাশা প্ৰতিফলিত হোৱা নাই : অজাপ
লগতে পঢ়ক :বিপ্লৱীৰ ছবি যদি আঁকিবই লাগে তেন্তে পৰেশ বৰুৱাৰ ছবি আঁকক ! কিহৰ বাবে খঙেৰে ক’লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
পৰেশ বৰুৱা
জুবিন গাৰ্গ
যোৰহাটত মীৰা বৰঠাকুৰ
MIRA BORTHAKUR SLAMS CM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.