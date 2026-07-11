নিজৰ নাক কাটি সতিনীৰ যাত্ৰা ভংগ নকৰিব: পৰেশ বৰুৱা বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক সকীয়নি মীৰা বৰঠাকুৰৰ

নিজৰ নাক কাটি সতিনীৰ যাত্ৰা ভংগ নকৰিব: পৰেশ বৰুৱা বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক সকীয়নি মীৰা বৰঠাকুৰৰ
বিপ্লৱী হিচাপে পৰেশ বৰুৱাক যুৱ-প্ৰজন্মই যদি অনুকৰণ কৰি সেই পন্থা লয় তাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ ।
Published : July 11, 2026 at 7:31 PM IST
যোৰহাট : "ফ্লাইঅ'ভাৰ গুৱাহাটীত কিয় বনোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানে আৰু গুৱাহাটীবাসীয়েও জানে । কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে দেৱালত যদি ছবি অংকন কৰিবলগা হয় বিপ্লৱী পৰেশ বৰুৱাৰ ছবি অংকন কৰিব লাগে । পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অসন্মানো কৰা নাই আৰু তেওঁৰ কথা আলোচনাও কৰিব বিচৰা নাই । আমি কৈছোঁ যে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখন চকীত বহি আছে, সেইখন গুৰু-গাম্ভীয্য থকা এখন চকী । তাত থাকি উচটনিমূলক কথা কৈ কেনেধৰণৰ বাতাৱৰণ দিব বিচাৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যুৱপ্ৰজন্মক বিপথে পৰিচালিত ক'ব বিচাৰিছে নেকি ?" এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ ।
শেহতীয়াভাৱে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ উৰণসেতুত অংকিত জুবিন গাৰ্গৰ ছবি মচি পেলোৱা আৰু তাৰ পিছত জুবিন অনুৰাগীয়ে পুনৰ অংকন কৰাক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় । আনহাতে, বহুতে আকৌ জুবিন গাৰ্গৰ ছবিখনক লৈ বিতৰ্কৰো সূত্ৰপাত কৰে । জুবিন গাৰ্গক কমৰেড তথা বিপ্লৱী সজাই ছবি অংকনক লৈও একাংশ সৰৱ হৈ পৰে ।
আনকি এই বিষয়টো বিধানসভাৰ মজিয়া পৰ্যন্ত পায়গৈ । জুবিন গাৰ্গৰ ছবি বিতৰ্কক লৈ শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক অতি স্পৰ্শকাতৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা বুলিও ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চিত হৈছে । ইয়াৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে উক্ত মন্তব্য কৰে ।
শনিবাৰে যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছ ভৱনত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ কয়, "কৰ'বাত যদি আলফাৰ কথা কৈ ফেচবুকত লাইক কৰা যায়, তেতিয়াও পুলিচ লগাই এৰেষ্ট কৰায় । এইখিনি সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আলফাক নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন হিচাপে ঘোষণা কৰি থোৱা সংগঠনটোৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক বিপ্লৱী সজাই ছবি আঁকিবৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰিব খোজাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বিধানসভাত ছিণ্ডিকেট প্ৰংসগ অহাৰ বাবে এই বিষয়টো অন্য পিনে লৈ যাবলৈ তেওঁ অকপটে এটা গৰ্হিত কথা কৈ পেলালে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰেশ বৰুৱাৰ ছবি দেৱালত অংকন কৰাৰ কথা ক'লে । এই কথাটো যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে অন্য লোকে ক'লেহেঁতেন, তেতিয়া কালি পুলিচে তেওঁক এৰেষ্ট কৰি আনিলেহেঁতেন নে নানিলেহেঁতেন ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বতে বহু বেলেগ ধৰণৰ কথা কৈ আহিছে বুলিও মীৰা বৰঠাকুৰে অভিযোগ কৰি কয়, "কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা এজন ব্যক্তিক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থাকি তেওঁক বিপ্লৱী হিচাপে ছবি অংকন কৰিবলৈ কয়, তেতিয়াহ'লে কাইলৈ যদি যুৱ প্ৰজন্ময়ো বিপ্লৱী হিচাপে পৰেশ বৰুৱাক অনুকৰণ কৰি সেই পন্থা যদি লয় তাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব ।"
কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "কাইলৈ যদি বিপ্লৱী হিচাপে পৰেশ বৰুৱাক অনুকৰণ কৰি সেই পন্থা লয় ইয়াৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব । এই কথাটো তেওঁ বুজি পাইছেনে নাই । সেই কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছোঁ, নিজৰ নাক কাটি সতিনীৰ যাত্ৰা ভংগ কৰা কামবিলাক নকৰিব । বেলেগক আপোনালোকে কথা ক'বলৈ যাওঁতে নিজে নিজে কি কৈ আছে এই কথাবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিন্তা কৰাৰ সময় সমাগত ।"