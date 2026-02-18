ETV Bharat / politics

কিমান নিৰ্লজ্জ হ'লে ইমান আপোচ কৰিব পাৰে ! ভূপেন বৰাক আক্ৰমণ মীৰা বৰঠাকুৰৰ

ভূপেন বৰাই নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে কংগ্ৰেছক ৰামঠগন দিলে । আৰু নাটক নকৰিবলৈ আহ্বান মীৰা বৰঠাকুৰৰ ।

ভূপেন বৰাক তীব্ৰ সমালোচনা মীৰা বৰঠাকুৰৰ
Published : February 18, 2026 at 1:34 PM IST

গুৱাহাটী : কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা ভূপেন বৰাই ২২ ফেব্ৰুৱাৰীত বিজেপিৰ আশ্ৰয়লৈ যাব । দুদিনৰ পূৰ্বে বিজেপিক সমালোচনা কৰি ভাগৰি নপৰা ভূপেন বৰাই আজি বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান কৰিছে । ভূপেন বৰাৰ এনে স্থিতিক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্রী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে ।

ভূপেন বৰাক অভিনেতা আখ্যা দি নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে কয়, "বহু ৰাজনৈতিক অভিনয়, বহু ৰাজনৈতিক নাটক দেখিলোঁ । ভূপেন বৰাৰ শেহতীয়া যি অভিনয় দেখিলোঁ সেয়া অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক । সেয়া আমাৰ কাৰণে নহয় । এই মানুহবোৰে নিজৰ স্বাৰ্থত ৰাজনীতি কৰে । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছক নিঃশেষ কৰিবৰ বাবে কৰা ইনভেষ্টমেণ্টৰ ৰিটাৰ্ণটো ঘৰলৈ লৈ গৈছে ।"

ভূপেন বৰাক তীব্ৰ সমালোচনা মীৰা বৰঠাকুৰৰ (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "লোকসভা নিৰ্বাচন খেলাৰ পৰাই মই ভূপেন বৰাক ওচৰৰ পৰা পাইছিলোঁ । তেতিয়া দেখিছিলোঁ যে আপোনাৰ ওপৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বহুত ইনভেষ্টমেণ্ট আছে । নাটক বহুত হ'ল । সিদিনা গৌৰৱ গগৈৰ লগত যাত্রা কৰোতে ১৩ টা ছীট আছে বুলি কোৱা মানুহজন আপুনি । গাড়ীৰ ভিতৰত কাজিয়া কৰা মানুহজন আপুনি আৰু কোৱা মানুহজনো আপুনি । গতিকে মই বিনাদ্বিধাই কৈছোঁ যে মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই । ভূপেন বৰাই নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে দলটোক ৰামঠগন দিলে । কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থত কথা কৈছে । পৰহিলৈকে যাত্রাত থাকি একেৰাতিতে নাটকখন কৰি মুখ্যমন্ত্রীক ধূপ-ধূনা জ্বলাই আদৰি নিছে । তেওঁলোকৰ এনেকুৱা আনন্দ লাগিছে যেন ঘৰলৈ জোঁৱাই আহিছে । লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা ভূপেন বৰাক নিৰীক্ষণ কৰি আহিছোঁ । হাইপেকেজত কাম কৰি আহিছিল ।"

ভূপেন বৰাক কঠোৰ সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "গাড়ীত সিদিনাখন কথোপকথনত ভূপেন বৰাই কৈছিল যে আপোনালোকে মোক পাছফালৰ পৰা সদায় বাঁহ দি থাকে । তাকে মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিৰ্লজ্জ কথা কৈ চি আই ডিৰ তদন্ত দিলে । চি আই ডিৰ এছ পি মোৰ ঘৰত আহিছে । দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু ভূপেন বৰাৰ ঘৰত গৈছে । সেইজন নিৰ্লজ্জ মুখ্যমন্ত্রীৰ ওচৰত আপুনি শৰণাপন্ন হৈছে । চৰিত্রহীন বুলি কোৱা মুখ্যমন্ত্রীক আপোনাৰ পৰিয়ালে ধূপে-ধূনাৰে আদৰিছে । কথা হ'ল যে ভূপেন বৰা আপোনাৰ আত্মসন্মান নাই, স্বাভিমান নাই । লাজ পাইছোঁ যে ইমান দিন কংগ্ৰেছ দলত আপোনাৰ নেতৃত্বত কাম কৰিছিলোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আপুনি কাইলৈৰ পৰা আৰু নাটক নকৰিব । প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলত মানুহৰ পাছত মানুহ লাগি থাকে । আমিও বহুত প্ৰত্যাহ্বান লৈ আহিছোঁ । আমি কেৱল ক্ষমতাৰ বাবে ৰাজনীতি কৰা নাই । ভূপেন বৰাৰ নাটক আৰু অভিনয় বহুত হ'ল । লাজ পাইছোঁ আপোনাক লৈ । আপুনি অকলে যাওঁক । তৃণমূলৰ কৰ্মীক লগত লৈ বাৰাণ্ডাৰ চুকত বহাবলৈ নিনিব । ভৱেশ কলিতাই কি কৈছে সেই কথা মনত ৰাখিব ।"

