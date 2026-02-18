কিমান নিৰ্লজ্জ হ'লে ইমান আপোচ কৰিব পাৰে ! ভূপেন বৰাক আক্ৰমণ মীৰা বৰঠাকুৰৰ
ভূপেন বৰাই নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে কংগ্ৰেছক ৰামঠগন দিলে । আৰু নাটক নকৰিবলৈ আহ্বান মীৰা বৰঠাকুৰৰ ।
Published : February 18, 2026 at 1:34 PM IST
গুৱাহাটী : কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা ভূপেন বৰাই ২২ ফেব্ৰুৱাৰীত বিজেপিৰ আশ্ৰয়লৈ যাব । দুদিনৰ পূৰ্বে বিজেপিক সমালোচনা কৰি ভাগৰি নপৰা ভূপেন বৰাই আজি বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান কৰিছে । ভূপেন বৰাৰ এনে স্থিতিক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্রী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে ।
ভূপেন বৰাক অভিনেতা আখ্যা দি নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে কয়, "বহু ৰাজনৈতিক অভিনয়, বহু ৰাজনৈতিক নাটক দেখিলোঁ । ভূপেন বৰাৰ শেহতীয়া যি অভিনয় দেখিলোঁ সেয়া অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক । সেয়া আমাৰ কাৰণে নহয় । এই মানুহবোৰে নিজৰ স্বাৰ্থত ৰাজনীতি কৰে । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছক নিঃশেষ কৰিবৰ বাবে কৰা ইনভেষ্টমেণ্টৰ ৰিটাৰ্ণটো ঘৰলৈ লৈ গৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "লোকসভা নিৰ্বাচন খেলাৰ পৰাই মই ভূপেন বৰাক ওচৰৰ পৰা পাইছিলোঁ । তেতিয়া দেখিছিলোঁ যে আপোনাৰ ওপৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বহুত ইনভেষ্টমেণ্ট আছে । নাটক বহুত হ'ল । সিদিনা গৌৰৱ গগৈৰ লগত যাত্রা কৰোতে ১৩ টা ছীট আছে বুলি কোৱা মানুহজন আপুনি । গাড়ীৰ ভিতৰত কাজিয়া কৰা মানুহজন আপুনি আৰু কোৱা মানুহজনো আপুনি । গতিকে মই বিনাদ্বিধাই কৈছোঁ যে মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই । ভূপেন বৰাই নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে দলটোক ৰামঠগন দিলে । কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থত কথা কৈছে । পৰহিলৈকে যাত্রাত থাকি একেৰাতিতে নাটকখন কৰি মুখ্যমন্ত্রীক ধূপ-ধূনা জ্বলাই আদৰি নিছে । তেওঁলোকৰ এনেকুৱা আনন্দ লাগিছে যেন ঘৰলৈ জোঁৱাই আহিছে । লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা ভূপেন বৰাক নিৰীক্ষণ কৰি আহিছোঁ । হাইপেকেজত কাম কৰি আহিছিল ।"
ভূপেন বৰাক কঠোৰ সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "গাড়ীত সিদিনাখন কথোপকথনত ভূপেন বৰাই কৈছিল যে আপোনালোকে মোক পাছফালৰ পৰা সদায় বাঁহ দি থাকে । তাকে মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিৰ্লজ্জ কথা কৈ চি আই ডিৰ তদন্ত দিলে । চি আই ডিৰ এছ পি মোৰ ঘৰত আহিছে । দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু ভূপেন বৰাৰ ঘৰত গৈছে । সেইজন নিৰ্লজ্জ মুখ্যমন্ত্রীৰ ওচৰত আপুনি শৰণাপন্ন হৈছে । চৰিত্রহীন বুলি কোৱা মুখ্যমন্ত্রীক আপোনাৰ পৰিয়ালে ধূপে-ধূনাৰে আদৰিছে । কথা হ'ল যে ভূপেন বৰা আপোনাৰ আত্মসন্মান নাই, স্বাভিমান নাই । লাজ পাইছোঁ যে ইমান দিন কংগ্ৰেছ দলত আপোনাৰ নেতৃত্বত কাম কৰিছিলোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আপুনি কাইলৈৰ পৰা আৰু নাটক নকৰিব । প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলত মানুহৰ পাছত মানুহ লাগি থাকে । আমিও বহুত প্ৰত্যাহ্বান লৈ আহিছোঁ । আমি কেৱল ক্ষমতাৰ বাবে ৰাজনীতি কৰা নাই । ভূপেন বৰাৰ নাটক আৰু অভিনয় বহুত হ'ল । লাজ পাইছোঁ আপোনাক লৈ । আপুনি অকলে যাওঁক । তৃণমূলৰ কৰ্মীক লগত লৈ বাৰাণ্ডাৰ চুকত বহাবলৈ নিনিব । ভৱেশ কলিতাই কি কৈছে সেই কথা মনত ৰাখিব ।"
