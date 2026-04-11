ETV Bharat / politics

১২৬খন আসনে পাব লাগে বিজেপিয়ে, কিয় ৰিগিঙৰ আশ্ৰয় লৈছে বুলি বিজেপিলৈ প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছ নেত্ৰীৰ

ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া শেষ হ'ল যদিও ৰাজ্যত অব্যাহত হিংসাত্মক ঘটনা ৷ ভয়-ভাবুকিৰে নহয়, মুখ্যমন্ত্রীক শান্ত হৈ কাম কৰিবলৈ আহ্বান কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ ৷

১২৬খন আসনে পাব লাগে বিজেপিয়ে, কিয় ৰিগিঙৰ আশ্ৰয় লৈছে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 11, 2026 at 3:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ল যদিও ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিৱেশ এতিয়াও গৰম হৈ আছে । বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনা প্ৰবাহৰ মাজেৰে বৃহস্পতিবাৰে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতে নিশা ভাগৰ পৰাই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি আন কেতবোৰ ঘটনাৰ বাবে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ।

নিৰ্বাচনৰ মাজতে অসংসদীয় শব্দৰ ব্যৱহাৰকে ধৰি বিভিন্ন অমাৰ্জিত আচৰণ আৰু ভয়-ভাবুকিৰ ৰাজনীতিয়ে অসমৰ সামগ্ৰিক বাতাৱৰণত বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱ পেলাইছে । অসমৰ এই বাতাৱৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটতো চৰ্চিত হৈছে । নিৰ্বাচনী এই পৰিৱেশৰ পাছতে পুনৰ আন কেতবোৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যিবোৰ ঘটনা বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে ।

ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত ঘটনাৰাজি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্রী তথা দিছপুৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে ।

তেওঁ কয়, "নিৰ্বাচন শেষ হ'ল যদিও চৌদিশে চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে । বাতৰি কাকত জ্বলাই দিয়া হ'ল । লখিমপুৰত সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ কৰা হৈছে । লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ বাসগৃহত আৰক্ষীয়ে প্ৰৱেশ কৰি কোঠাই কোঠাই তালাচি চলালে । মন্ত্রী বিমল বড়াই জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু জিলা আয়ুক্তক কঠোৰ সকীয়নি দিছে । আচলতে ক্ষমতাই মূৰত ধৰিছে । চৰকাৰখনে কিয় ইমান জেদ কৰিছে ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গোম্বামীয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্রীয়ে সংবাদ মাধ্যমক চাই ল’ম কৈছে । কুংকী চৌধুৰীৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ল'ৰাসকলক নিশা থানাত ৰাখি হাৰাশাস্তি কৰিছে। মন্ত্রী বিমল বড়াৰ আচৰণ আচৰিত ধৰণৰ। তেওঁলোকে নিজকে অসমৰ মালিক বুলি ভাবিছে । জনপ্ৰতিনিধিৰ কাম 'চাই লোৱা' নহয় । যদি ভাল কাম কৰিছে তেন্তে কিয় এনেদৰে উচ্চবাচ্য কৰিবলগীয়া হৈছে । যদি ভাল কাম কৰিছে তেন্তে ১২৬ খন আসনে পাব লাগে । দাবী-ধমকি, ৰিগিং, বিহাৰ-ইউ পিৰ পৰা মানুহ আনি ভোট দিয়া আদি কৰিবলগীয়া কিয় কৰিবলগীয়া হৈছে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "গণতান্ত্রিক প্ৰক্ৰিয়াটো কিয় ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে। আজি কিয় ষ্ট্ৰং ৰুমত আমি এজেণ্ট দিব লগা হৈছে । নিৰাপত্তৰক্ষী থকাৰ পিছতো আমি চৰকাৰী পক্ষৰ ভয়ৰ বাবে এজেণ্ট ৰাখিবলগীয়া হৈছে। দুখ লাগে আৰু লাজো লাগে । ইভিএম বোৰ আমাৰ ল'ৰাসকলে তাত বহি চাই থাকিবলগীয়া হৈছে । প্ৰশ্ন হয় যে কিয় চাই থাকিবলগীয়া হৈছে, চৰকাৰে টেম্পাৰিং কৰে নেকি । চৰকাৰে এই ব্যৱস্থাটো কিয় ৰাখিছে ।"

গোস্বামীয়ে লগতে কয়, "মই আমোলা-বিষয়া সকলক মেৰুদণ্ড চিধা কৰি কাম কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছো । আমাৰ চৰকাৰ আহিলে ধমকি কোনেও নিদিয়ে। ধমকি দিলে ধমকিলৈ ভয় নকৰিব । কাৰণ আপোনালোকে মেধাৰ ভিত্তিত চাকৰি পাইছে। যিকোনো মানুহে মন্ত্রী-বিধায়ক হ'ব পাৰে । আমোলা বিষয়া সকলে নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য নিয়াৰিকৈ পালন কৰক । এনেদৰে দাবী-ধমকিৰ ওচৰত সেৱ নহ'ব । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শান্ত হোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছো । শান্ত হৈ শান্তিৰে কাম কৰক ।"

লক্ষণীয় বিষয় যে ভোটদান পৰ্ব সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ এজেপি প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া টিমৰ সদস্যক। আনহাতে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । তাৰ পিছত শুকুৰবাৰে এজেপিৰ সভাপতি তথা খোৱাং সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বাসগৃহত আৰক্ষীয়ে তালাচি অভিযান চলায়। যাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হয় ।

সেইদৰে এজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাকো ৰাজপথত বিজেপি কৰ্মীয়ে চৰম অপমান কৰে। ইফালে নিৰ্বাচনৰ পাছতে এটা সংবাদ মাধ্যমৰ লখিমপুৰৰ কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণৰ ঘটনাও সংঘটিত হয় । সেইদৰে বিভিন্ন ঠাইত কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ সমৰ্থকসকলক শাৰীৰিকভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰো ঘটনা সংঘটিত হয় ।

নিৰ্বাচনৰ পাছত এটাৰ পাছত আনটোকৈ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে । এক কথাত নিৰ্বাচনৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ল যদিও বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ অৱসান ঘটা নাই।

TAGGED:

কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
বিমল বড়া
লুৰীণজ্যোতি গগৈ
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.