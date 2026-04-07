বৰাকৰ ৰাইজৰ সৈতে সতীয়া সন্তানৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে : মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে

বৰাকৰ বৰখলা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ।

Assam Assembly Election 2026
বৰখলা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 7, 2026 at 2:14 PM IST

শিলচৰ : বৰখলা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ গুৰুতৰ অভিযোগ । বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজক সতীয়া সন্তানৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা সম্বোধন কৰি তেওঁ কয়, "প্ৰাকৃতিক সুন্দৰতা, শান্ত পৰিৱেশ, চাহ বাগিচাৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ বাবে এই অঞ্চলক এবাৰ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে 'শান্তিৰ দ্বীপ' বুলি কৈছিল । কিন্তু আজি ইয়াত বহুত পৰিৱৰ্তন হৈছে । বিগত ১০ বছৰত এই অঞ্চল উপেক্ষিত হৈছে । বৰাকৰ লোকসকলক সতীয়া সন্তানৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । তেওঁলোকক আওকাণ কৰা হৈছে । শিলচৰ চহৰৰ সমস্যা সমাধান হোৱা নাই ।"

কাছাৰ জিলাৰ বৰখলা বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলে আয়োজন কৰা এক নিৰ্বাচনী জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে এনেদৰে অঞ্চলটোৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ অভিযোগ কৰে । ভাষণ প্ৰদান কৰি খাৰ্গেয়ে লগতে কয়, "শিলচৰ চহৰৰ যানজঁটৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ কাম এতিয়াও আৰম্ভ হোৱা নাই । একেদৰে তাৰাপুৰ অঞ্চলত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এলিভেটেড কৰিড'ৰৰ কামো থমকি ৰৈছে । যাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শ্ৰমিক, ৰোগীয়া ব্যক্তি কষ্টকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে গৈছে । বিজেপি দলে ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰা আৰু মানুহৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি কৰাৰ বাহিৰে একোৱে নাজানে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "কংগ্ৰেছ দলে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ ৰাইজক লগত লৈ সম্প্ৰীতিৰ যোগেদি দেশৰ উন্নয়ন বিচাৰে ।" ইফালে মঞ্চত উপস্থিত থকা বৰখলা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ডাঃ অমিত কালোৱাৰ, শিলচৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী অভিজিত পালৰ লগতে আটাইকেইটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিবলৈও তেওঁ উপস্থিত ৰাইজক আহ্বান জনায় । তেওঁ লগতে আশা প্ৰকাশ কৰি কয় যে অসমত গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ আৰু মিত্ৰ দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব ।

জনসভাত ভাষণ দি বৰখলা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ডাঃ অমিত কালোৱাৰে কয়, "আজিৰ এই সভাত বিপুল সংখ্যক ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণে এটা কথাই প্ৰমাণ কৰে যে বৰাকৰ ৰাইজ যিমান অসুবিধাৰ মাজত নাথাকক কিয়, তেওঁলোক সদায় এক । বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত মিলনক লৈ ২০২৬ চনত কংগ্ৰেছ দলে যুৱ নেতা গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব ।"

