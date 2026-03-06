হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, এতিয়া আপোনাৰ B Team কোন ? প্ৰশ্ন সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, এতিয়া আপোনাৰ B Team কোন ? প্ৰশ্ন সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ
ৰাজ্যসভাৰ অসমৰ তিনিখন আসনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ৷ সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি সাংসদ গগৈৰ পোষ্ট ৷
Published : March 6, 2026 at 7:11 AM IST
গুৱাহাটী : যিমানেই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি আহিছে, সিমানেই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি গৰম হৈ পৰিছে । শাসক-বিৰোধীৰ মাজতো তৰ্কযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে । পৰস্পৰে পৰস্পৰক সমালোচনা কৰা প্ৰক্ৰিয়াই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি গৰম কৰি তুলিছে ।
বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যসভাৰ অসমৰ তিনিখন আসনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰা হয় । বিজেপিৰ হৈ মন্ত্রী যোগেন মহন আৰু বিধায়ক তেৰছ গোৱালাৰ লগতে তৃতীয়খন আসনৰ বাবে মিত্রদল ইউ পি পি এলৰ হৈ প্ৰমোদ বড়োৱে মনোনয়ন দাখিল কৰে । প্ৰমোদ বড়োক সমৰ্থন জনাই ২০ জন বিধায়কে স্বাক্ষৰ কৰে । এই ২০ জন বিধায়কৰ ভিতৰত তিনিজন বিধায়ক হৈছে এ আই ইউ ডি এফ দলৰ ।
ৰাজ্যসভাৰ এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীক এ আই ইউ ডি এফে সমৰ্থন জনোৱাৰ পাছতে প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ সৰৱ হৈ পৰিছে । এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ।
নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, এতিয়া আপোনাৰ বি টিম কোন বুলি প্ৰশ্ন কৰি কয়, "অসমৰ ৰাইজক দেখুৱাই বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি সাম্প্ৰদায়িক দল আখ্যাৰে সমালোচনা কৰি অহা এ আই ইউ ডি এফ দল আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য হৈ পৰিল । ইমানদিনে নিজৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ মানুহক এ আই ইউ ডি এফৰ পৰা সাৱধান হ’বলৈ কৈছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক লৈ ভয়ৰ ৰাজনীতি কৰিছিল । ৰাজহুৱা সভাত ভাষণৰ পাছত ভাষণত সংখ্যালঘু সমাজক লক্ষ্য কৰি 'মিঞা' আৰু 'অচিনাকি'ৰ দৰে শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি বিদ্বেষমূলক ৰাজনীতি কৰিলে । বুলড’জাৰ ব্যৱস্থাক ন্যায্যতা দিলে । উচ্ছেদক সাধাৰণ ঘটনা কৰি তুলিলে । ইমানদিনে ভোটৰ বাবে মানুহক বিভাজিত কৰিলে আৰু আজি যেতিয়া ৰাজ্যসভাৰ তৃতীয়খন আসনৰ বাবে বিজেপিৰ সংখ্যা কমিল তেতিয়াই আপোনাৰ বাবে AIUDF আপোন আৰু গ্ৰহণযোগ্য হৈ পৰিল নেকি ?"
গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে কয়, "কিয় একে ৰাতিৰ ভিতৰতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ স্থিতি সলনি হ’ল ? আজি ক'ত গ'ল আপোনাৰ আদৰ্শ ? আপুনি সদায় আদৰ্শ আৰু মতাদৰ্শৰ কথা কয়, কিন্তু ক্ষমতাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহি পৰিলেই সেই আদৰ্শ নোহোৱা হৈ যায় । সততে অসমৰ সুৰক্ষাৰ কথা কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাবে আজি নিজৰ গাদী ৰক্ষা কৰাটোৱেই যেন অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ! নে আপোনাৰ বাবে সকলো মাথোঁ সংখ্যাৰ অংক ?’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘যদি আপুনি কৈ অহাৰ দৰে AIUDF অসমৰ বাবে বিপদজনক হয়, তেন্তে NDAৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰমোদ বড়োক আগুৱাই নিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ সমৰ্থন কিয় লৈছে ? আৰু যদি তেওঁলোক বিপদজনক নহয়, তেন্তে আপোনাৰ পূৰ্বৰ বক্তব্য আৰু ভাষণসমূহ মাথোঁ সুপৰিকল্পিত ভয় সৃষ্টি কৰাৰ ৰাজনীতি আছিল নেকি ?’’
গগৈয়ে লগতে কয়, ‘‘বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি কাৰোবাক 'বিপজ্জনক' বুলি চিহ্নিত কৰি ৰাখি, পিছত নিজৰ সংখ্যা হ্ৰাস হোৱাৰ বাবেই নিঃশব্দে তেওঁলোকৰ ওপৰত কেনেকৈ নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিব পাৰে ? আপুনি জনসভাত মুকলিকৈ এটা সম্প্ৰদায়ক অপমান কৰি আকৌ গোপনে কোঠাৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিৰ সৈতে আলোচনাত বহিব পাৰে ?"
মুখ্যমন্ত্রীক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এয়া কোনো ডাঙৰ ৰাজনৈতিক কৌশল নহয় । এয়া ৰাজনৈতিক সুবিধাবাদৰ সৰ্বোচ্চ উদাহৰণ । আপুনি আদৰ্শৰ কথা কয় । কিন্তু ক্ষমতাৰ কথা আহিলেই সেই আদৰ্শ উধাও হৈ যায় । আপুনি অসমৰ সুৰক্ষাৰ কথা কয় । কিন্তু আজি এইটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে নিজৰ গাদী সুৰক্ষিত কৰাটো আপোনাৰ বাবে নিজৰ কথাৰ মূল্য ৰখাতকৈ বেছি গুৰুত্বপূর্ণ ।’’
গগৈয়ে কয়, ‘‘অসমৰ জনগণ অন্ধ নহয় । সেয়া লাগিলে সংখ্যাগৰিষ্ঠ জনগণেই হওক বা সংখ্যালঘু জনগণেই হওক, দুয়োখন সমাজেই আপোনাৰ এই দুমুখীয়া স্থিতি স্পষ্টকৈ দেখা পাইছে । এই ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনে এটা সত্য উন্মোচিত কৰিলে যে ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই চিঞৰি চিঞৰি দিয়া আপোনাৰ বিভাজনমুখী ভাষণবোৰ আছিল ভোটৰ বাবে আৰু নিঃশব্দে কৰা ভিতৰুৱা বুজাবুজি হৈছে ক্ষমতাৰ বাবে ।’’
সাংসদগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া - বিশ্বাসযোগ্যতা সংবাদমেল, টুইট বা ভয় দেখুৱাই পুনৰ গঢ়ি তুলিব নোৱাৰি । এবাৰ ৰাইজৰ সন্মুখত মুখা খোল খাই গ'লে সেয়া পুনৰ লুকুৱাব নোৱাৰি । অসমৰ জনগণে সকলো লক্ষ্য কৰি আছে ।"