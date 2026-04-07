কংগ্ৰেছ নেতাৰ ঘৰলৈ আৰক্ষী প্ৰেৰণ কৰা বিজেপিৰ পুৰণি প্ৰথা : মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ

পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীত অসম চৰকাৰে আৰক্ষী নিয়োগ কৰা কাৰ্যক সমালোচনা কৰি ইয়াক পুনৰাবৃত্তিমূলক বিষয় বুলি অভিহিত কৰে কংগ্ৰেছ নেতা দীপক ভৰদ্বাজে ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
পৱন খেড়া (X handle Pawan Khera)
By ANI

Published : April 7, 2026 at 8:42 PM IST

নতুন দিল্লী: পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীত অসম চৰকাৰে আৰক্ষী নিয়োগ কৰা কাৰ্যক মঙলবাৰে কংগ্ৰেছ নেতা দীপক ভৰদ্বাজে সমালোচনা কৰি ইয়াক পুনৰাবৃত্তিমূলক বিষয় বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ কয় যে সমগ্ৰ ৰাজধানী চহৰৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ পূৰ্ণ শক্তিৰে সমবেত হৈছে ।

এএনআইৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত ভৰদ্বাজে কয়, "অসম এটা বৃহৎ ইছ্যুত পৰিণত হৈছে, য'ত পৱন খেড়াৰ বাবে অসমৰ পৰা দিল্লীলৈ আৰক্ষী পঠোৱা হৈছে । এইটো প্ৰথম নহয় । বহুবাৰ এনেকুৱা হৈছে যে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ পৰা কংগ্ৰেছ নেতাৰ বাবে আৰক্ষী পঠোৱা হৈছে । কিন্তু আজি ইয়াত সকলো কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ কৰ্মী সমবেত হৈছে । সৰ্বাধিক সংখ্যক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে পৱন খেড়াৰ সমৰ্থনত ইয়াত থিয় দিব ।"

Congress leader Deepak Bhardwaj
কংগ্ৰেছ নেতা দীপক ভৰদ্বাজ (ANI)

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে পৱন খেড়াৰ অভিযোগক লৈ উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে তেওঁ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে । খেড়াই অভিযোগ কৰিছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ হাতত ভাৰত, ইউ এ ই আৰু ইজিপ্তৰ তিনিখন পাছপ’ৰ্ট আছে৷ লগতে ডুবাইত অপ্ৰকাশিত বিলাসী সম্পত্তিৰ মালিক হোৱাৰ লগতে আমেৰিকাৰ ৱাইমিঙত এটা কোম্পানী আছে তেওঁৰ ।

পাকিস্তানী ছ’চিয়েল মিডিয়া গ্ৰুপে প্ৰচাৰ কৰি থকা নথি-পত্ৰসমূহক “এআই-জেনেৰেটেড ফেব্ৰিকেশন” বুলি অভিহিত কৰি শৰ্মা পৰিয়ালে এই দাবীক তীব্ৰভাৱে অস্বীকাৰ কৰিছে । এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি কয়, ‘‘অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ বৈদেশিক মন্ত্ৰীক সুধিব লাগিছিল । খাৰ্গে জীৰ বয়স হৈছে, তথাপিও তেওঁ উন্মাদৰ দৰে কথা কয় । অসম আৰক্ষীয়ে 'পাতাল'ৰ পৰাও মানুহ বিচাৰি আনি আনিব পাৰে । মোৰ সন্দেহ ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁক এই নথি-পত্ৰ দিছে । গতিকে এই গোচৰ ৰাহুল গান্ধীলৈকে বিস্তৃত হ’ব । আমাক ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা নকৰিব । এইখন অসম, আৰু আমি ১৭ বাৰ ইছলামিক আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছো ।’’

খেড়াৰ বাসগৃহত আৰক্ষীৰ তালাচীৰ পিছতে অসম আৰক্ষীৰ ডিচিপি দেৱজিৎ নাথে কয়, "আমি তেওঁৰ ঘৰত তালাচী চলাইছোঁ । আমি অধিক সবিশেষ তথ্য দিব নোৱাৰো ।" আনহাতে এই তালাচীৰ অন্তত খেড়াই পলায়ন কৰা বুলিও দাবী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লগতে কয়, "মই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিছো যে আৰক্ষীয়ে দিল্লীত থকা তেওঁৰ বাসগৃহলৈ গৈছে, কিন্তু তেওঁ হায়দৰাবাদলৈ পলাই গৈছে । আইনে নিজৰ গতি ল'ব ।"

