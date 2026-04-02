বিজেপিক ভিন্ন প্ৰশ্নৰে দিছপুৰত মীৰা বৰঠাকুৰৰ হৈ প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছ নেত্রী অলকা লাম্বাৰ
মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ সমৰ্থনত দিছপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্রী অলকা লাম্বাৰ ৷ দহ বছৰত বিজেপিয়ে কি দিলে বুলি প্ৰশ্ন লাম্বাৰ ৷
Published : April 2, 2026 at 6:08 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ভিন্ন দলৰ নেতাৰে ভৰিছে অসম ৷ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত প্ৰতিটো দলৰ নেতৃত্ব ৷ বৃহস্পতিবাৰে দিছপুৰ সমষ্টিত প্ৰচাৰ অভিযান চলাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে ৷ বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ তথা ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্রী অলকা লাম্বাই মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ হৈ দিছপুৰ সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলায় ৷
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ৰাইজক উদ্দেশ্যে অলকা লাম্বাই কয়, "ডেৰ-দুই বছৰ ধৰি অগ্নিগৰ্ভা হৈ থকা মণিপুৰত প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু তেওঁৰ চৰকাৰ যোৱাৰ বাবে সাহস নহ'ল। মণিপুৰক জ্বলি থাকিবলৈ দিলে । কিন্তু সেই মণিপুৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা কৰিলে । লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি মণিপুৰত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল । আজি অসমত দহ বছৰ বিজেপিৰ ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ চলি আছে । প্ৰধানমন্ত্রী অসমৰ চাহ বাগানলৈ আহে ৰীল বনাবলৈ । অসমৰ মানুহে ৰীলৰ নহয় আচল প্ৰধানমন্ত্রীক বিচাৰে । ৰাইজৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ কথা কোৱা আচল প্ৰধানমন্ত্রীক ৰাইজে বিচাৰে।"
তেওঁ লগতে কয়, "বিজেপিত মন্ত্রীৰ পৰা সাংসদ-বিধায়ক জড়িত হৈ আছে বলাৎকাৰৰ দৰে ঘটনাত । বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে আমি মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীক আগুৱাই দিছো । তেওঁ এগৰাকী শক্তিশালী কণ্ঠ আৰু নিৰ্বাচনী ফলাফল যিয়েই নহওক কিয় তেওঁ সদায় দিছপুৰবাসীৰ ওচৰত আছে । দিছপুৰ আৰু অসমৰ বাবে মীৰা বৰঠাকুৰৰ জয়ী হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় । আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰত একতাৰ কথা কয়, কিন্তু বিজেপিয়ে হিন্দু-মুছলমানৰ কথা কৈ বিভাজন বিচাৰে । বিগত দহ বছৰত বিজেপিয়ে কি দিলে । ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ল । নিৱনুৱা সমস্যাই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ।"
বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা কৰি লম্বাই লগতে কয়, "আজি আমাৰ দিছপুৰৰ মহিলা-ছোৱালীসকলৰ সুৰক্ষাক লৈ চিন্তা হয় । আপোনালোকে বিজেপিক দহ বছৰ দিলে । কি পালে ? ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি সমৰ্থন দিয়ক। মীৰা বৰঠাকুৰক আৰ্শীবাদ দিয়ক । পৰিৱৰ্তন দিছপুৰৰ পৰা হ'ব, অসমৰ পৰা হ'ব । বিজেপি চৰকাৰত আজি ৰাইজ অসন্তুষ্ট । অসম এক আছিল, এক আছে আৰু এক থাকিব । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্তৰ দিয়ক দহ বছৰত কি কৰিলে বিজেপি চৰকাৰে।"
উল্লেখ্য যে, দিছপুৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ । একালৰ সতীৰ্থৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে পূৰ্ণোদ্যমে প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
