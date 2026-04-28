অতিৰিক্ত ইভিএমত শেষ নিশাৰ খেল চলাৰ শংকা কমলপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সত্যব্ৰত কলিতাৰ
ভোট গণনাৰ সময়ত যাতে অতিৰিক্ত ইভিএমে ফলাফল ওলট-পালট কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিৱদ্ধ হৈছে ষ্ট্ৰং ৰূমৰ ওপৰত ।
Published : April 28, 2026 at 8:01 AM IST
নলবাৰী : অহা ৪ মে'ত ঘোষণা কৰা হ'ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল । এই ফলাফলৰ বাবে ৰাজ্য়বাসীয়ে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে । উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ । ইতিমধ্য়ে ইভিএমত বন্দী হৈছে প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য় । এই অপেক্ষাৰ অন্তিম পৰ্যায়ত ভোট গণনাৰ সময়ত যাতে অতিৰিক্ত ইভিএমে ফলাফল ওলট-পালট কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিৱদ্ধ হৈছে ষ্ট্ৰং ৰূমৰ ওপৰত ।
এইক্ষেত্ৰত অধিক সতৰ্ক হৈছে কংগ্ৰেছ দল । ৰাজ্য়ৰ প্ৰতিটো ষ্ট্ৰং ৰূমত যাতে কোনোধৰণৰ খেলিমেলি নহয় তাৰবাবে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলে পৰিদৰ্শন কৰি নিৰাপত্তাৰ দিশ পৰ্যালোচনা কৰি আছে । ইয়াৰেই অংশৰূপে সোমবাৰে নলবাৰীৰ ষ্ট্ৰং ৰূম পৰিদৰ্শন কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এটা ছজনীয়া দলে । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে অসমৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিক ৫ টা জ'নত ভাগ কৰি প্ৰতিটো জ'নলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰতিনিধি ।
বৰ্তমান সকলো ঠিকেই আছে: শিৱামণি বৰা
সোমবাৰে কংগ্ৰেছৰ দলটোৱে নলবাৰী ষ্ট্ৰং ৰূম পৰিদৰ্শন কৰি সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে । কমলপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সত্যব্ৰত কলিতা, বৰক্ষেত্ৰীৰ বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন, বিধায়িকা শিৱামণি বৰা, স্বপন কৰ, মৃণাল হাজৰিকাকে ধৰি ছজনীয় দলটিয়ে পৰিদৰ্শন কৰে নলবাৰী মহাবিদ্যালয়স্থিত ষ্ট্ৰং ৰূম । এই ষ্ট্ৰং ৰূম পৰিদৰ্শন কৰি বিধায়িকা শিৱামণি বৰাই কয়, "নলবাৰীত তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে । নলবাৰীৰ সকলো ঠিকে ঠাকে আছে নে নাই এই সকলো চাবৰ বাবে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে গঠন কৰি দিয়া মতে আমি পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ । বৰ্তমান সময়ত সকলো ঠিকেই আছে । ভোট গণনাৰ দিনা যাতে কোনো খেলিমেলি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰাৰ্থীসকলক গুৰুত্ব আৱলম্বন কৰাৰ নিৰ্দেশ দিওঁ ।"
৬৫ খন আসনেৰে কংগ্ৰেছে চৰকাৰ কৰিব: সত্যব্ৰত কলিতা
আনহাতে, কমলপুৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সত্যব্ৰত কলিতাই অতিৰিক্ত ইভিএমৰ ক্ষেত্ৰত আশংকা প্ৰকাশ কৰি কয়, "এইবাৰ অসমত ৬৫ খন আসন লৈ ৰাইজৰ দল, অজাপ আৰু চিপিআই(এম)ৰ লগত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব । চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ ৬৪ খন আসন লাগে । আমি তাতকৈ বেছিয়েই পাম । এইবাৰ গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্দেশত ষ্ট্ৰং ৰূম পৰ্যবেক্ষণ কৰিলো । আমাক যিখিনি দেখুৱাইছে সেইখিনিত আমি সন্তুষ্ট যদিও যিখিনি অতিৰিক্ত ইভিএম আনিছে সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় প্ৰাৰ্থীসকল সাৱধান হ'ব লাগিব । কাৰণ অতিৰিক্ত ইভিএমতেই খেল চলিব ।"
ইয়াৰ পিছতেই এই দলটোৱে নলবাৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনত দলীয় নেতা-কৰ্মীৰে মিলিত হয় । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দলটো আৰু নলবাৰী তিনি প্ৰাৰ্থী দিগন্ত বৰ্মন, ৰাতুল পাটোৱাৰী আৰু অশোক শৰ্মায়ো অংশগ্ৰহণ কৰে ।
