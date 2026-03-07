কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ 'A Team' হৈ কাম কৰি আছে : অভিযোগ বদৰুদ্দিন আজমলৰ
"কংগ্ৰেছে বিজেপিক সমৰ্থন কৰি আছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চলাই আছে ।" আজমলৰ মন্তব্য ।
Published : March 7, 2026 at 7:20 AM IST
গুৱাহাটী : এইবাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক উভতি ধৰিলে এ আই ইউ ডি এফৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে । কংগ্ৰেছে এ আই ইউ ডি এফ দলক বিজেপিৰ 'B Team' বুলি কোৱাৰ পাছতে বদৰুদ্দিন আজমলে কংগ্ৰেছক বিজেপিৰ 'A Team' আখ্যা দিয়ে ।
বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যসভাৰ তৃতীয়খন আসনৰ বাবে এ আই ইউ ডি এফৰ তিনিজন বিধায়কৰ স্বাক্ষৰ লৈ এন ডি এৰ অংশীদাৰ দল ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৱে মনোনয়ন দাখিল কৰে । তাৰ পাছতে কংগ্ৰেছ আৰু আন বিৰোধী দলে বিজেপি আৰু এ আই ইউ ডি এফ দলক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় । লগতে পুনৰ চৰ্চালৈ আহে এ আই ইউ ডি এফ দলৰ বিজেপিৰ 'B Team' প্ৰসংগ ।
এই প্ৰসংগৰ মাজতে শুকুৰবাৰে কংগ্ৰেছৰ সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে এ আই ইউ ডি এফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে । নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত আজমলে কয়, "১০ বছৰ ধৰি কৈ আহিছোঁ যে অসম কংগ্ৰেছে সদায় বিজেপিৰ 'B Team' হৈ কাম আছে । ভূপেন বৰাৰ দিনত হওক বা আজিৰ নেতৃত্বৰ দিনত হওক, অসম কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ 'B Team' হৈ কাম কৰি আছে । সেইসকলে আমাক বদনাম দিছে যে আমি বিজেপিৰ 'B Team' হৈ কাম কৰি আছোঁ । আমি কেতিয়াও বিজেপিৰ হৈ কাম কৰা নাই । এই কথা মই বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ ।"
আজমলে লগতে কয়, "এতিয়া এবছৰৰ পৰা কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ 'A Team' । কংগ্ৰেছে বিজেপিক সমৰ্থন কৰি আছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চলাই আছে । সেইসকলে মোক বদনাম কৰে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত মোৰ ভাল সম্পৰ্ক আছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া কংগ্ৰেছত আছিল তেতিয়া মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্রী বনোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ । মই সেই কথা বিজেপিৰ দিনত কোৱা নাই । তাৰিখ উলিয়াই চাওক, মই চেলেঞ্জ কৰি আছোঁ । মোৰ পুৰণা সাক্ষাৎকাৰ দেখুৱাই আছে ।"
ৰাজ্যসভাৰ তৃতীয়খন আসনৰ প্ৰসংগত কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি আজমলে কয়, "এতিয়া ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ ক্ষেত্রত কি কৰিলে । এটা ভাল সুবিধা আহিছিল । এজনক সংসদলৈ পঠিয়াব পাৰিলে হয় । আমি ডেৰ মাহ আগৰ পৰা কৈ আছিলোঁ যে আমি ছয়বাৰ আপোনালোকক সমৰ্থন কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ আপোনালোকে আমাক কৰক । প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল আমাক দিয়াৰ আৰু সেইবাবে আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ । আমি সকলোকে পত্র দিছিলোঁ । কালি মনোনয়ন দাখিল সমাপ্ত হ'ল । কিন্তু কংগ্ৰেছে আমাক সমৰ্থন নকৰিলে । আনকি আমি অন্য কোনোৱা বুদ্ধিজীৱীক দিলে আমি সমৰ্থন জনাম বুলিও কৈছিলোঁ । সেইটোও নকৰিলে । অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ দিছে যে তৃতীয়খন আসন তেওঁক লাগে আৰু কালি কংগ্ৰেছে সেইটো উপহাৰ দি দিছে । ইয়াৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আচলতে কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ 'A Team'হৈ কাম কৰি আছে ।"