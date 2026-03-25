কংগ্ৰেছে কেৱল মিঞা এলেকাতহে প্ৰচাৰ চলাই আছে : ৰাজ্যিক বিজেপি
খিলঞ্জীয়াক আশ্বস্ত কৰিব পৰাকৈ কোনো সুস্পষ্ট এজেণ্ডা নাই কংগ্ৰেছৰ । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যাপক প্ৰচাৰৰ সন্মুখত নিষ্প্ৰভ বিৰোধী । সংবাদমেলত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্র কমল কুমাৰ মেধি ।
Published : March 25, 2026 at 6:53 PM IST
গুৱাহাটী : "এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিব পৰাকৈ কংগ্ৰেছৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট এজেণ্ডা নাই । অসমৰ খিলঞ্জীয়া আৰু ভাৰতীয়মূলৰ নাগৰিকক পতিয়ন নিয়াব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ কোনো সুস্পষ্ট নীতি নাই । সেয়ে ৰাইজৰ মাজত এতিয়ালৈকে সভা-সমিতি কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছে । যিসমূহ সভা-সমিতি চলি আছে, সেয়া কেৱল মিঞা-মুছলমান এলেকাতহে ৷" –এই বক্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ।
ৰাজ্যজুৰি নিৰ্বাচনী গৰম পৰিৱেশৰ মাজতে বুধবাৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়ত দলৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ কমল কুমাৰ মেধিয়ে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এইদৰে বিৰোধী দলক সমালোচনা কৰে ৷ সংবাদমেলত তেওঁ কয়, "ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ’ল যদিও কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী এতিয়াও দিশহীন ।
তেওঁ লগতে কয় যে, "বিজেপিক সমালোচনা কৰাৰ বাদে, কিছু নিৰ্দিষ্ট নেতাক ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ বাদে তেওঁলোকৰ বক্তব্যত জনতাৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাকাৰী কোনো নীতি ঘোষিত হোৱা নাই । আনকি বিৰোধী দলসমূহৰ মিত্ৰতাৰো কোনো উমৈহতীয়া নীতি ঘোষিত হোৱা নাই । কেৱল বিজেপি মিত্ৰজোঁটক পৰাভূত কৰাটোৱেই তেওঁলোকৰ এজেণ্ডা । ইয়াত অসমৰ জনতাৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ কোনো স্পষ্ট ৰূপৰেখা নাই । ইয়াৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড॰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিদিনে তিনি-চাৰিটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিত ব্যাপক জনসমাগমেৰে বিশাল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে ।"
ৰাজ্য়িক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকী অধিক বিশ্লেষণ কৰি কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৱা কাৰ্যকালৰ সফলতাৰ খতিয়ান লৈ ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে । বিগত শাসনকালত সাধন কৰা ব্যাপক উন্নয়নৰ বাবে অসমৰ ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক হিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ দিছে । আজিৰে পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানক নতুন মাত্ৰা দি আৰম্ভ কৰিছে ‘বিজয় সংকল্প সভা’ ৷ এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগন্তুক দিনত অসমৰ খিলঞ্জীয়া আৰু ভাৰতীয়মূলৰ বাসিন্দাসকলৰ কাৰণে স্পষ্ট নীতি ঘোষণা কৰি আহিছে ।"
চৰকাৰৰ সফলতাৰ খতিয়ান দাঙি ধৰি তেওঁ কয়, "ইতিমধ্যে ১.৫ লাখ বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ পিছত অনাগত দিনত ৫ লাখ বিঘা চৰকাৰী ভূমি 'অচিনাকি' লোকৰ বেদখল কৰা মুক্ত কৰিব বুলি স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছে । প্ৰায় ২ লাখ যুৱক-যুৱতীক স্বচ্ছতাৰে চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তি দিয়া বিজেপি চৰকাৰে আগন্তুক দিনত আৰু ২ লাখ যুৱক-যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্ত কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে । ২ লাখ যুৱক-যুৱতীক ইতিমধ্যে আত্মনিৰ্ভৰ কৰি তোলা চৰকাৰখনে পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিলে এইবাৰ ১০ লাখ যুৱক-যুৱতীক চৰকাৰী উদ্যোগত আত্মনিৰ্ভৰ কৰিতুলিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দৃঢ়তাৰে ঘোষণা কৰিছে ।"
ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ ব্যৰ্থতাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু বিৰোধী দলসমূহৰ নেতৃত্বৰ মুখত এই মুহূৰ্তলৈকে ৰাইজে কোনো স্পষ্ট উন্নয়নমুখী এজেণ্ডাৰ কথা শুনিবলৈ পোৱা নাই । মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিলৰ পিছৰে পৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কেৱল যোৰহাট সমষ্টিতে নিজৰ কাৰ্যসূচী সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যাপক প্ৰচাৰৰ সন্মুখত নিষ্প্ৰভ হৈ পৰিছে গৌৰৱ গগৈ ।"
কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰা ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকাখন সন্দৰ্ভত সংবাদমেলত মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কটাক্ষ কৰি কয়, "যিগৰাকী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে অসমৰ উচ্ছেদিত অচিনাকি লোকক উচ্ছেদিত ভূমি ওভতাই দিম বুলি ঘোষণা কৰিছে, যিগৰাকী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে ‘সুধাকণ্ঠ’ ড॰ ভূপেন হাজৰিকাক ‘ভাৰতৰত্ন’ দিয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, যিগৰাকী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পুত্ৰ প্ৰিয়াংক খাৰ্গেয়ে অসমৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতা কৰি অসমীয়া যুৱক-যুৱতীৰ যোগ্যতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তুলিছিল, সেইগৰাকী কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বক্তব্য অসমবাসী ৰাইজে কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে ।"