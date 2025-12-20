বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰৰ প্ৰস্তুতি তুংগত
শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা 'ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ' প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীৰ সময়ত মত বিনিময় কৰিবলৈ ৰাজ্যখনৰ কমেও ১৫০টা গোট আৰু সম্প্ৰদায়ক চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
Published : December 20, 2025 at 9:48 AM IST
নতুন দিল্লী : ২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুত প্ৰক্ৰিয়া তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । ইয়াৰ বাবে শুকুৰবাৰৰ পৰা ৰাজ্যখনলৈ চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী গ্ৰহণ কৰিছে এ আই চি চিৰ অসমৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত নেতা জিতেন্দ্ৰ সিং আলৱাৰে ।
অসম ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে দিল্লীত ইটিভি ভাৰতৰ আগত জিতেন্দ্ৰ সিঙে কয়, "আজি নিশা চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণৰ বাবে গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ম । ৰাজ্যখনত থকাৰ সময়ছোৱাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ নেতা, ব্লক কমিটীৰ নেতা, নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ কোষ, আগশাৰীৰ সংগঠন তথা অন্যান্যসকলৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিম ।"
আগন্তুক নিৰ্বাচনত অসমৰ অন্যান্য বিৰোধী দলৰ সৈতে কংগ্ৰেছে একত্ৰিত হৈ বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি সিঙে কয়, ‘আমাৰ শেহতীয়া পদক্ষেপ ‘ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ’ৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ আগন্তুক ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তৃণমূল পৰ্যায়ত উপনীত হ’বলৈ চেষ্টা কৰিম । মই ব্যক্তিগতভাৱে 'ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ’ কাৰ্যসূচীত দৰং, বৰপেটা আৰু আন কেইখনমান ঠাইত অংশগ্ৰহণ কৰিম ।”
এই অভিযানৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা ‘আকাংক্ষা বাকচ’ৰ জৰিয়তে মানুহৰ আকাংক্ষাবোৰ সংগ্ৰহৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি অভিযান ।
জিতেন্দ্ৰ সিঙে কয় যে 'ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ' কাৰ্যসূচীৰ সময়ত দলৰ সদস্যসকলে অসমৰ কমেও ১৫০টা গোট আৰু জনগোষ্ঠীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি সকলোৰে চিন্তা আৰু আকাংক্ষা সংগ্ৰহ কৰিব আৰু ইস্তাহাৰৰ জৰিয়তে সেইবোৰ পূৰণৰ উপায় বিচাৰি উলিয়াব ।
“মূল ধাৰণাটো হ’ল বিভিন্ন গোট যেনে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক, কৃষক, মহিলা, আত্মসহায়ক গোট, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, যুৱক-যুৱতী, অধিবক্তা, সকলো জনজাতীয় জনগোষ্ঠী, ৰে’লৱে কুলি, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু গ্ৰাম্য জনগোষ্ঠীৰ ওচৰলৈ গৈ আমাৰ অভিযানৰ বিষয়ে জনোৱা আৰু আমাৰ ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ মন্তব্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা ।” সিঙে কয় ।
আনহাতে, অসমত কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা কৌশলৰ কথা উল্লেখ কৰি সিঙে কয় যে ৰাজ্যৰ অন্যান্য আঞ্চলিক দলৰ সৈতে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ।
সিঙে কয়, "আমি অতি সোনকালে একে আদৰ্শৰ সকলো বিৰোধী দলৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ কৌশল গ্ৰহণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম । কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই ইতিমধ্যে ৰাইজৰ দল, অসম জাতীয় পৰিষদ, বাওঁপন্থী আদি দলসমূহৰ সৈতে ইতিমধ্যে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ।"
আনহাতে, এ আই ইউ ডি এফৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ মিত্ৰতাৰ সম্ভাৱনা তেওঁ নুই কৰে । "এ আই ইউ ডি এফৰ সৈতে নিৰ্বাচনৰ আগত বা পিছত কোনো ধৰণৰ মিত্ৰতা নাথাকিব । এ আই ইউ ডি এফ হৈছে বিজেপিৰ 'বি টীম’ ।" সিঙে কয় ।
ইফালে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপি আৰু অগপৰ নেতাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সিঙে কয় যে অসমত বিজেপিৰ কেইবাজনো নেতা কংগ্ৰেছৰ সৈতে যোগাযোগত আছে । "বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি নিজৰ মতাদৰ্শৰ সৈতে আপোচ কৰি অহাৰ বাবে তেওঁলোক (অসমৰ এন ডি এৰ নেতাসকল) বিজেপিৰ কাৰ্যকলাপত হতাশ হৈ পৰিছে ।" সিঙে কয় ।
উল্লেখ্য যে বিগত তিনিমাহত এন ডি এৰ ২০জনৰো অধিক নেতাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে । যোৱা সপ্তাহত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বুবুল দাসৰ লগতে আন তিনিগৰাকী বিশিষ্ট ৰাজনীতিকে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে ।
অগপৰ তিনিবাৰৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বুবুল দাসে এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং, এ পি চি চিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈকে আদি কৰি অন্যান্যসকলৰ উপস্থিতিত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত থকা দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে । ইয়াৰ উপৰি অগপৰ অশোক কুমাৰ ৰায় প্ৰধানী, চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতা গৌতম ধানোৱাৰ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ নেতা লংকি টগবিয়েও কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে ।