কংগ্ৰেছ অক্ষম, অসমত বিৰোধীৰ ভূমিকা পালন কৰিব এআইইউডিএফ দলে : বদৰুদ্দিন আজমল

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধীৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ অসন্তুষ্ট এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমল ।

বদৰুদ্দিন আজমল (ANI)
Published : May 8, 2026 at 4:04 PM IST

গুৱাহাটী : "আগন্তুক দিনত অসমত এআইইউডিএফ দলে বিৰোধীৰ ভূমিকা পালন কৰিব ।" এই মন্তব্য এআইইউডিএফৰ সভাপতি মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ । অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ত বিৰোধীৰ দুৰ্বল প্ৰদৰ্শনৰ বাবে কংগ্ৰেছক দোষাৰোপ কৰি এই মন্তব্য কৰে আজমলে । বৃহস্পতিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আজমলে কয় যে কংগ্ৰেছ কাৰ্যকৰী বিৰোধী হিচাপে কাম কৰিবলৈ অক্ষম । তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে যে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ বিৰোধীৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা কংগ্ৰেছৰ পৰিকল্পনাৰ ভুলৰ বাবেই হৈছে । তেওঁ কয়, "আমি বিৰোধীৰ ভূমিকা পালন কৰিম । বিৰোধীৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ অক্ষম ।"

ইয়াৰ পূৰ্বে আজমলে অভিযোগ কৰে যে কংগ্ৰেছ অসমত সমাপ্ত হৈছে আৰু মুছলিম লীগলৈ পৰিণত হৈছে । আজমলে কয়, "যিসকলে আনৰ বাবে গাত খান্দে, নিজেই তাত পৰে । কংগ্ৰেছে এআইইউডিএফক পেলাবলৈ কুঁৱা খান্দিছিল আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছ শেষ হৈ গৈছে । কংগ্ৰেছ মুছলিম লীগলৈ পৰিণত হৈছে । ইয়াক লৈ মই বহুত দুখী ।"

উল্লেখ্য যে অসমত কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰা ২০ গৰাকী মুছলমান প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত ১৮ জনেই বিজয় নিশ্চিত কৰিছে । তাৰ তুলনাত কংগ্ৰেছৰ অমুছলমান প্ৰাৰ্থীৰ মাজত সফলতাৰ হাৰ যথেষ্ট কম । সামগ্ৰিকভাৱে কেৰালাম আৰু অসমৰ দৰে ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ আৰু মিত্ৰজোঁটে প্ৰক্ষেপ কৰা মুছলমান প্ৰাৰ্থীসকলৰ বিজয়ৰ হাৰ বেছি ।

ইফালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএয়ে ১২৬ জনীয়া বিধানসভাত ১০২ খন আসন লাভ কৰি অসমত শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন কৰে । অসমত বিজেপিয়ে অকলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিজেপিয়ে ৮২ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে মিত্ৰদল অগপ আৰু বিপিএফয়ে ১০ খনকৈ আসন লাভ কৰি এনডিএৰ সংখ্যা ১০২ লৈ বৃদ্ধি কৰে । বিৰোধীৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে ১৯ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ দলে দুখন আসন লাভ কৰে । এআইইউডিএফ দলেও দুখন আসন লাভ কৰে ।

বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰে যে অহা ১২ মে'ৰ পুৱা ১১ বজাত গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত নতুন ৰাজ্য চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত থাকিব ।

