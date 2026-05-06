তামিলনাডুত চৰকাৰ গঠনত বিজয়ক সমৰ্থন জনাব কংগ্ৰেছে; বিজেপিক সুযোগ নিদিবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ

তামিলনাডুত চৰকাৰ গঠনত বিজয়ক সমৰ্থন জনাব কংগ্ৰেছে; বিজেপিক সুযোগ নিদিবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ
২৩৪ জনীয়া তামিলনাডু বিধানসভাত ১০৮ খন আসন লাভ কৰি টিভিকেই একক বৃহত্তম দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল যদিও সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ সীমাৰ পৰা কিছু পিছুৱাই থাকে ।
Published : May 6, 2026 at 9:16 AM IST
চেন্নাই/নতুন দিল্লী: তামিলনাডুত এখন “ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰকাৰ” গঠনৰ বাবে টিভিকে নেতা বিজয়ক সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছে । মঙলবাৰে নিশা তামিলনাডু কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা সমিতিৰ জৰুৰী বৈঠকত তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগামক সমৰ্থন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে পিটিআইয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ।
দলটোৰ তামিলনাডু পৰিক্ৰমা বিভাগৰ এআইচিচিৰ প্ৰভাৰী গিৰীশ চোডাংকৰে টিভিকেক সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত ল’বলৈ কমিটীৰ বৈঠক আহ্বান কৰিছিল । সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, এই বৈঠকখন ভাৰ্চুৱেলী আহ্বান কৰা হৈছিল আৰু জ্যেষ্ঠ সদস্যসকলে থিৰু বিজয়ক সমৰ্থন কৰাৰ সপক্ষে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ এইবাৰ প্ৰথম নিৰ্বাচন খেলিয়েই বিজয়ৰ দলে ইতিহাস ৰচনা কৰে তামিলনাডুত ৷
তামিলনাডু কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা সমিতিয়ে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে তামিলনাডুত ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰকাৰ গঠনৰ বাবে টিভিকে নেতা থিৰু বিজয়ক সমৰ্থন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বুলি সূত্ৰই নিশ্চিত কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছে দাবী কৰিছিল যে বিজয়ে ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে তেওঁলোকৰ সমৰ্থন বিচাৰিছে ৷ ৰাজ্যৰ আৱেগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বিষয়ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল’বলৈ ৰাজ্যিক ইউনিটক কংগ্ৰেছ হাই কমাণ্ডে নিৰ্দেশ দিছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ।
ডিএমকেৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা দলটোৱে দৃঢ়তাৰে কয় যে দক্ষিণ ৰাজ্যখনৰ কাৰ্যভাৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰকাৰৰ বাবে আৰু বিজেপি আৰু ইয়াৰ প্ৰক্সিসকলক কোনো ধৰণে তামিলনাডু চৰকাৰ চলাবলৈ নিদিয়াৰ বাবে তেওঁলোক দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ ।
মঙলবাৰে সন্ধিয়া দলৰ মুৰব্বী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বাসগৃহত কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে য’ত লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু তামিলনাডুৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত ভাৰপ্ৰাপ্ত গিৰীশ চোদংকৰকে ধৰি অন্যান্য নেতাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । বৈঠকৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি সংগঠনৰ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেনুগোপালে কয় যে দলৰ নেতৃত্বই ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ।
টিভিকেৰ সভাপতি থিৰু বিজয়ে তামিলনাডুত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক সমৰ্থনৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে । সংবিধানখন সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰকাৰক সমৰ্থন জনাব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে কংগ্ৰেছে । বিজেপি আৰু ইয়াৰ প্ৰক্সিসকলে কোনো ধৰণে যাতে তামিলনাডুত চৰকাৰ চলাব নোৱাৰে তাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ । বেনুগোপালে কয় যে নিৰ্বাচনী ৰায়দানত প্ৰতিফলিত হোৱা ৰাজ্যৰ আৱেগক লক্ষ্য কৰি থিৰু বিজয়ৰ অনুৰোধ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই টিএনচিচিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল’বলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
My sincere thanks to the Honorable Leader of the Opposition in the Lok Sabha for the call and kind wishes! We shall remain committed to excellence in public service, and preserving the cultural ethos of our state which requires collective cooperation. Beyond politics, we shall… https://t.co/dohAfUSq0e— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) May 5, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে টিভিকেৰ মুৰব্বী বিজয়ে এক্সত এটা পোষ্টত ৰাহুল গান্ধীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি লিখিছে, "লোকসভাত বিৰোধী দলৰ নেতাগৰাকীক মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ । আমি জনসেৱাত উৎকৃষ্টতা আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক নীতি-নিয়ম ৰক্ষাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ থাকিম, যাৰ বাবে সামূহিক সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন । ৰাজনীতিৰ বাহিৰেও আমি তামিলনাডুৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণক অগ্ৰাধিকাৰ দিম ।"
সোমবাৰে গান্ধীয়ে বিজয়ৰ সৈতে কথা পাতি টিভিকেৰ এই দৰ্শনীয় ফলাফলৰ বাবে অভিনন্দন জনায় । তেওঁ কয় যে এই আদেশে যুৱক-যুৱতীসকলৰ উত্থানশীল কণ্ঠক প্ৰতিফলিত কৰে, যিটোক আওকাণ কৰিব নোৱাৰি । এক্সত গান্ধীয়ে লিখিছে, ‘‘কংগ্ৰেছ দলে তামিলনাডুৰ জনসাধাৰণক সুৰক্ষা আৰু সেৱা আগবঢ়াই যাব বুলি পুনৰ কওঁ ।’’ তামিলনাডুত কংগ্ৰেছে ৫ খন আসন লাভ কৰিছে ।
TVK President Thiru Vijay has requested the Indian National Congress for support to form a Government in Tamil Nadu. He has spoken about drawing inspiration from Perumthalaivar Kamaraj as well, in his political mission.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) May 5, 2026
২৩৪ জনীয়া তামিলনাডু বিধানসভাত বিজয়ৰ টিভিকে দলে ১০৮ খন আসন লাভ কৰে । সাধাৰণ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ তেওঁক ১০ জন বিধায়কৰ সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন । সোমবাৰে ঘোষণা কৰা হয় ফলাফল । কংগ্ৰেছে ৫ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পট্টলি মক্কল কট্চ্চিয়ে ৪ খন আসন লাভ কৰিছে । চিপিআই আৰু চিপিআই-এমৰ দুখনকৈ আসন আছে । বিদায়ী শাসকীয় দল দ্ৰাবিডড় মুনেত্ৰ কাঝাগামে (ডিএমকে) ৫৯খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে সৰ্বভাৰতীয় আন্না দ্ৰাবিড় মুনেত্ৰ কাঝাগমে (এআইএডিএমকে) ৪৭খন আসন লাভ কৰিছে ।
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে মাত্ৰ এখন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে দেশিয়া মুৰ্পক্কু দ্ৰাবিড় কাজগাম (ডিএমডিকে) আৰু আম্মা মক্কাল মুনেত্ৰ কাজাগাম (এএমএমকে)য়েও এখনকৈ আসন লাভ কৰিছে ৷ আনহাতে ভিচিকেই দুখন আসন লাভ কৰিছে । কংগ্ৰেছে ডিএমকেৰ সৈতে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মিত্ৰতা কৰি বিধানসভা নিৰ্বাচনত যুঁজ দিছিল, আনহাতে বিজেপিয়ে এআইএডিএমকেৰ সৈতে মিত্ৰতাত আছিল ।
