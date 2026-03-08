অসমীয়া ৰাইজৰ সপোন বাস্তৱ কৰা দায়িত্ব লৈছে কংগ্ৰেছে : গৌৰৱ গগৈ

অসমীয়া ৰাইজৰ সপোন বাস্তৱ কৰা দায়িত্ব লৈছে কংগ্ৰেছে : গৌৰৱ গগৈ
নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাইজৰ মন জয় কৰাত ব্যস্ত ৰাজনৈতিক নেতা-কৰ্মীসকল । বাদ পৰি ৰোৱা নাই গৌৰৱ গগৈও । পুৱাৰে পৰা ৰাতিলৈকে কেৱল জনতাৰ মাজত আছে গগৈ।
Published : March 8, 2026 at 12:14 AM IST
যোৰহাট : লোকসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি সকলোতে ৰাজনীতিৰ গৰম বা বলিছে । সকলো দলেই নামি পৰিছে জনতাৰ মন জয় কৰাত । শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত চৰ্চিত হৈ পৰিছে যোৰহাট সমষ্টিৰ নাম ।
কাৰণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকাত গৌৰৱ গগৈ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ পিছত শনিবাৰে গৌৰৱ গগৈ যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত উপস্থিত হয় । দিনৰ পৰা নিশা পৰ্যন্ত দলীয় কৰ্মীসকল কংগ্ৰেছ ভৱনৰ আশে পাশে থাকি বিহু নাচি সকলোৰে আনন্দ উল্লাস কৰে । কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে ঢোলে-ডগৰে গৌৰৱ গগৈক জিলা কংগ্ৰেছ ভৱনলৈ আদৰণি জনায় । লগতে যুৱ কংগ্ৰেছে এক বাইক ৰেলীও বাহিৰ কৰে । সকলোৱে প্ৰিয় নেতাগৰাকী ওচৰতে পাই আনন্দ উল্লাস কৰে ।
শনিবাৰে নিশা কংগ্ৰেছ কৰ্মী আনন্দ উল্লাস দেখি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ''আমি কিছুদিন পৰা অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত এক নতুন বিশ্বাস দেখা পাইছো, পৰৱৰ্তী দিনত এখন নতুন বৰ অসম দেখা পাম, য'ত শান্তিৰে উশাহ নিশাহ ল'ব পাৰিব । বৰ্তমান চৰকাৰৰ ভয় ভাবুকি ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব পাৰিব আৰু সেই সপোন সাধাৰণ অসমীয়া জনসাধাৰণৰ সপোন, অসমীয়া ৰাইজৰ সপোন বাস্তৱ কৰা দায়িত্ব আজি কংগ্ৰেছে লৈছে ।''
আনহাতে জিলা কংগ্ৰেছ ভৱনত সস্ৰাধিক দলীয় কৰ্মীসকলৰ সৈতে শনিবাৰে নিশা ৮ বজাৰ পৰা দলীয় কৰ্মীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে । সকলোকে ৰাইজ কাষলৈ যাবলৈ আহ্বান জনায় আৰু সকলোৰে মনৰ কথা বুজ ল'বলৈ তেওঁ দলীয় কৰ্মীসকলক আহ্বান জনায় ।
তাপৰ্যপূৰ্ণ যে, শনিবাৰে যোৰহাটত উপস্থিত হৈ গৌৰৱ গগৈয়ে কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কাৰ্য আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ।