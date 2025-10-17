ETV Bharat / politics

প্ৰসংগ ৰাহুল গান্ধী: ৰাজনৈতিক মুখচুপতিৰ বিষয় এইবাৰ সুধাকণ্ঠ

বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছিল কঠোৰ সমালোচনা ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীয়ে ৷

CONGRESS CRITICIZED ASSAM CM
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 17, 2025 at 11:58 AM IST

গুৱাহাটী: শুকুৰবাৰে মহানগৰী গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব কংগ্ৰেছ সাংসদ তথা বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে । কিন্তু তেওঁৰ আগমনৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীক লৈ কৰা এটা বক্তব্যৰ বাবে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।

বৃহস্পতিবাৰে দিছপুৰত সম্বোধন কৰা এক সংবাদমেলত ৰাহুল গান্ধীৰ আগমন সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রীয়ে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছিল, ‘‘ৰাহুল গান্ধী আহিব ভাল কথা । ২৮ দিন পাছত আহিব । কংগ্ৰেছৰ ঘড়ী এতিয়াও ২৮ দিন পাছত ঘূৰি আছে । আমি বিচাৰিছিলো কংগ্ৰেছৰ কোনোবা এজন নেতা জুবিন গাৰ্গৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ সময়ত উপস্থিত থকাটো । দেৰিকৈ আহিছে তথাপিও বেয়া পোৱা নাই । তেওঁ বিচাৰিলে ময়ো উপস্থিত থাকিম ।’’

এইখিনিলৈকে ঠিকেই আছিল যদিও মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৰাহুল গান্ধীক কটাক্ষ কৰিবলৈ গৈ ক'লে যে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধী অহা নাছিল । ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ পাছত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ ৰাহুল গান্ধী অহা নাছিল বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৰা বক্তব্যৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্রীক মিছলীয়া আখ্যা দি ইয়াৰ সমৰ্থনত প্ৰমাণ দাঙি ধৰিলে কংগ্ৰেছ দলে ।

CONGRESS CRITICIZED ASSAM CM
সুধাকণ্ঠৰ বাসগৃহত প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ সৈতে গৈ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালক জনাইছিল সমবেদনা(ফাইল ফটো) (APCC)

ভূপেন হাজৰিকাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ ৰাহুল গান্ধী গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকক সাক্ষাৎ কৰাৰ আলোকচিত্র সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰি মুখ্যমন্ত্রীক সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে ।

লক্ষণীয় বিষয় যে সেই সময়ত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কংগ্ৰেছৰে মন্ত্রী আছিল । সেই সময়ত ৰাহুল গান্ধীক সংগ দিছিল তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈয়ে । আনকি ৰাহুল গান্ধীয়ে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ আলোকচিত্র ২০১১ চনৰ ১০ নবেম্বৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত নিজেই আপলোড কৰিছিল । হয়তো সেই কথা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পাহৰি গ'ল । যাৰ বাবে ৰাহুল গান্ধী অহা নাছিল বুলি কোৱাৰ পাছতে তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীক অলপ সংযমী হোৱাৰ আহ্বান জনাই সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র ঋতুপৰ্ণ কোঁৱৰে । তেওঁ কয়, ‘‘অকালতে বিয়োগ হোৱা আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে শুকুৰবাৰে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া সোণাপুৰৰ সমাধিক্ষেত্ৰলৈ আহিব । ইয়াৰোপৰি আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ তেখেতৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে শোকৰ সমভাগী হোৱাৰ লগতে মত-বিনিময় কৰিব ।

এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এক সংবাদমেলত কৈছে, ৰাহুল গান্ধী ২৮ দিনৰ মূৰত আহিছে । সেইটো মনত ৰাখিব । কংগ্ৰেছৰ ঘড়ী এতিয়াও ২৮ দিন পাছত ঘূৰি আছে । অন্য দিনত আহিলে মই কিবাকিবি কলোহেঁতেন । তথাপি স্বাগতম জনাইছো । মোকো যদি মাতে যে সেইখিনি সময়ত আপুনিও গৰিমা গাৰ্গৰ লগত থাকিব, ময়ো যাম ইত্যাদি । ইমানলৈকে ঠিকেই আছিল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জুবিনদাৰ অন্তেষ্টিক্ৰিয়া আৰু শ্ৰাদ্ধৰ লগত "আমাৰ দুখন বিয়া থাকে…এখন মেইন বিয়া আৰু এখন বাহি বিয়া" ধৰণৰ কথাৰে তুলনা কৰাটো কিন্তু সঁচাকৈয়ে অতি পৰিতাপৰ বিষয় । হজম কৰিব নোৱৰা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক । কোনোবাই সৎকাৰ কৰাৰ দিনা কিবা কাৰণত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে বুলিয়েই তাৰ পাছত শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিব নোৱাৰিব নেকি ? আমাৰ সমাজত তেনে নিয়ম আছে নেকি…? আপোনজনক অকালতে হেৰুওৱাৰ বেদনা কি সেয়া অন্ততঃ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ভালদৰে হৃদয়ংগম কৰে । কাৰণ, তেওঁৰ নিজৰ আইতাক আৰু দেউতাকক অকালতে হেৰুৱাইছিল । গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সকলো ক্ষেত্ৰতে ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে বিষয়বিলাক নাচাব । জুবিন গাৰ্গ ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত ।’’

CONGRESS CRITICIZED ASSAM CM
ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী (Himanta Biswa Sarma fb post)

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা কথা মনত পেলাই দিবলৈ বিচাৰিছো যে সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ ৫ নৱেম্বৰ ২০১১ তাৰিখে মৃত্যু হৈছিল । তেখেতৰ অন্তেষ্টিক্ৰিয়া হৈ যোৱাৰ পাছত এই একেজন ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যেতিয়া ৯ ডিচেম্বৰ তাৰিখে প্ৰয়াত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ নিজৰাপাৰাস্থিত বাসগৃহলৈ আহিছিল, তেতিয়া আপুনিয়েই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই সুধাকণ্ঠক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা ফটোখনকে সামাজিক মাধ্যমত দি PHOTO of the DAY বুলি আপডেট দিয়া নাছিল জানো…? আপোনাৰ দৃষ্টিত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া তেতিয়া সুধাকণ্ঠৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ পাছত আহোতেও ভাল আছিল আৰু আজি জুবিনদাৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ পাছত অহাৰ বাবে আপুনি "বাহি বিয়া" বুলি তাচ্ছিল্য কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ এই ভিন্ন সময়ৰ ভিন্ন মতে আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতা (!) আৰু অতি কষ্ট কৰি অৰ্জন কৰা ভাবমূৰ্তিও বিনষ্ট কৰে । লগতে আপোনাৰ স্মৃতিশক্তিৰ বিষয়েও আপোনাৰ গুণগ্ৰাহীৰ মনত চিন্তাৰ উদ্ৰেগ ঘটায় । গতিকে, অন্ততঃ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অলপ সংযমী হওক আৰু ধীৰ-স্থিৰ হওক ।’’

আনহাতে, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ বেদব্ৰত বৰাই মুখ্যমন্ত্রীক সমালোচনা কৰি সামাজিক মাধ্যমত কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা পাহৰাটো ৰাজ্যখনৰ বাবে অশনি সংকেত ।’’

সেইদৰে প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্রী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে কয়, ‘‘মুখ‍্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি বহু কথা বিজেপি গৈ পাহৰি গৈছে । ব্ৰাহ্মী শাক বা ব্ৰাহ্মী টেবলেট খালে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয় । আমি খাও, আপুনি যি কোনো বজাৰ বা pharmacy ত পাব, উপকৃত হ'ব । কাৰণ মুখ‍্যমন্ত্ৰীজনে এনেকৈ কথা পাহৰিলে অসমৰ বিপদ অনিবাৰ্য‍ !’’

তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত দিয়া আন এটা পোষ্টত কয়, ‘‘গণতন্ত্ৰত বিৰোধী দলৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম । Rahul Gandhi ডাঙৰীয়া সেইদিনাই আহিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল, যি দিনা জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ ছিংগাপুৰৰ পৰা অসমলৈ অনা হৈছিল ৷ কিন্তু পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ‍্য ৰাখি সেইদিনাৰ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হৈছিল । তেখেত এজন চিন্তাশীল ব‍্যক্তি, লগতে বিৰোধী দলৰ দলপতি । জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি সকলোৰে মৰম ভালপোৱা, সন্মান আছে । সকলো আহক, সকলোৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিয়ক, সকলো গৰিমা গাৰ্গৰ ওচৰত যাওক । যিদৰে ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সময়তো তেখেত গৈছিল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবলৈ । এইটো কোনেও ভবা উচিত নহয় যে জুবিন গাৰ্গৰ ওচৰত যোৱা মানে পলিটিক্স ! ৰাহুল গান্ধীৰ দৰে এজন ব‍্যক্তি অহাটো প্ৰয়োজন, কাৰণ যিখিনি সময়ত লাখ লাখ মানুহে কান্দিছে সেইখিনি সময়ত যদি নাহে তেতিয়াহ’লে কেতিয়া আহিব ? স্বাগতম জনাইছো ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক ।’’

উল্লেখ্য যে, অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ আজি গুৱাহাটীলৈ আহি আছে ৰাহুল গান্ধী । দিনৰ ২ বজাত ৰাহুল গান্ধীয়ে সোণাপুৰৰ সমাধিক্ষেত্রত উপস্থিত হৈ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিব । ইয়াৰ পিছত ৩ বজাত কাহিলিপাৰাস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈ জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিব ।

লগতে পঢ়ক: ফাষ্টট্ৰেক আদালতত হ’ব জুবিন মৃত্যু গোচৰৰ বিচাৰ

