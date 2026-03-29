বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাকে ধৰি ১৫ গৰাকী কাৰ্যকৰ্তাক ছয় বছৰৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ

বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাকে ধৰি ১৫ গৰাকী কাৰ্যকৰ্তাক ছয় বছৰৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰামান্না বৰুৱাই তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ দলৰ ১৫ গৰাকী কাৰ্যকৰ্তাক ছয় বছৰৰ বাবে বহিস্কাৰ কৰিছে ।
Published : March 29, 2026 at 7:18 PM IST
গুৱাহাটী: দলীয় অনুশাসন ভংগ তথা দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ১৫ গৰাকী কাৰ্যকৰ্তাক বহিস্কাৰ কৰা হৈছে ।
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰামান্না বৰুৱাই তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ দলৰ ১৫ গৰাকী কাৰ্যকৰ্তাক ছয় বছৰৰ বাবে বহিস্কাৰ কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত তিতাবৰৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা আছে । দলীয় টিকট নাপাই যোৰহাটত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা । দলৰ বিৰুদ্ধে গৈ নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা বাবে ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাক কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ছয় বছৰৰ বাবে বহিস্কাৰ কৰা হৈছে ।
সেইদৰে তেজপুৰ সমষ্টিত টিকট নাপাই নিৰ্দলীয় হিচাপে অৱতীৰ্ণ হোৱা পল্লৱী শইকীয়াকো কংগ্ৰেছৰ পৰা ছয় বছৰৰ বাবে বহিস্কাৰ কৰা হৈছে । দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা ছয় বছৰৰ বাবে বহিস্কাৰ কৰা আন কাৰ্যকৰ্তাসকল হৈছে ক্ৰমে - গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ আবুল মিঞা, চেঙা সমষ্টিৰ আফতাদুৰ আলী খান, উদাৰবন্দ সমষ্টিৰ তপন দাস, কাটিগড়া সমষ্টিৰ সন্দীপ দাস, বৰখলা সমষ্টিৰ জেহেৰুল ইছলাম বৰভূঞা, দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ আজিজ আহমেদ খান, ৰামকৃষ্ণ নগৰ সমষ্টিৰ ড৹ অনুপ কুমাৰ দাস, বকো-ছয়গাঁও সমষ্টিৰ লাবণ্য বড়ো, ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ নিতুল দাস, ৰঙপাৰা সমষ্টিৰ গিৰিন্দ্ৰ কুমাৰ ভূঞা, ৰহা সমষ্টিৰ মুকুট দাস, খোৱাং সমষ্টিৰ বিজু দুৱৰা আৰু দলগাঁও সমষ্টিৰ আইনুল হক ।
উল্লেখ্য যে, নিৰ্বাচনত দলৰ বিৰুদ্ধে গৈ নিৰ্দলীয় হিচাপে অৱতীৰ্ণ হোৱা আৰু আন দলৰ প্ৰতি অনুগত্য হোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে ১৫ গৰাকীকৈ কাৰ্যকৰ্তাক দলৰ পৰা ছয় বছৰৰ বাবে বহিস্কাৰ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: অসমত অনুপ্ৰৱেশৰ সমস্যা সম্পূৰ্ণ সমাধানৰ বাবে আৰু ৫ বছৰ লাগিব : অমিত শ্বাহ