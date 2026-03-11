ETV Bharat / politics

কংগ্ৰেছে চাৰিবাৰকৈ মিত্ৰতা ভংগ কৰিছে : ৰাইজৰ দল

বিৰতি নহয় তড়িৎ গতিত আলোচনা লাগে ৰাইজৰ দলক । এতিয়াও মিত্ৰতাৰ আশা এৰি দিয়া নাই ৰাইজৰ দলে ।

কংগ্ৰেছে ৪ বাৰকৈ মিত্ৰতা ভংগ কৰিছে : ৰাইজৰ দল (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 11, 2026 at 8:01 PM IST

গুৱাহাটী : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি আহিছে । কিন্তু এতিয়াও ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা আনুষ্ঠানিকভাৱে চূড়ান্ত হোৱা নাই । ৰাইজৰ দলক একাষৰীয়া কৰি কংগ্ৰেছ দলে আন বিৰোধী দলৰ সৈতে ইতিমধ্যে মিত্ৰতা চূড়ান্ত কৰিছে । সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বৰ সৈতে ৰাইজৰ দলৰ শীৰ্ষ নেতাসকল কেইবাবাৰো মিত্ৰতা সম্পৰ্কীয় বৈঠকত বহিছে যদিও এইমুহূৰ্তলৈ চুড়ান্ত সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা নাই । তাৰ মাজতে মিত্ৰতা সম্পৰ্কত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে ৰাইজৰ দলে ।

কংগ্ৰেছ দলে এতিয়ালৈকে ৪ বাৰকৈ ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগ কৰিলে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাইজৰ দলে । বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ মঠঘৰীয়াস্থিত ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় কার্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ দলে আন কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । সংবাদমেলত ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ভাস্ক' ডি শইকীয়াই কয়, "ৰাইজৰ দলৰ সৈতে সমষ্টি ভাগ-বাটোৱাৰাকলৈ আলোচনা চলি থকাৰ মাজতে ৪ টা সমষ্টিত-বৰছলা, ডিমৌ, দিছপুৰ আৰু মাৰ্ঘেৰিটাত কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰে ৷ মিত্ৰতাৰ আলোচনা চলি থাকোতেই ৰাইজৰ দলক বাদ দি সংবাদমেলযোগে আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছে মিত্ৰজোঁট ঘোষণা কৰে ।"

কংগ্ৰেছে ৪ বাৰকৈ মিত্ৰতা ভংগ কৰিছে : ৰাইজৰ দল (ETV Bharat)

তেওঁ কয়, "ৰাইজৰ দলৰ সৈতে সমষ্টি ভাগ-বাটোৱাৰাৰ আলোচনাত ৰঙানদী সমষ্টিত ৰাইজৰ দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি সিদ্ধান্ত হৈ গৈছিল ৷ কিন্তু ৰাইজৰ দলৰ লগত কোনো আলোচনা নকৰাকৈ ৰঙানদী সমষ্টিত জয়ন্ত খাউণ্ডক যোগদান কৰোৱাই প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰে ৷ যোগদানৰ পাছতহে আমাক জনাই যে ৰঙানদী সমষ্টিত ৰাইজৰ দল নহয় কংগ্ৰেছেহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৷ ১০ মাৰ্চৰ মাজনিশা পৰ্যন্ত মিত্ৰতাৰ আলোচনা চলি আছিল ৷ ৰাইজৰ দলে আশা কৰিছিল পুৱা মিত্ৰতাকেন্দ্ৰিক আলোচনা সফলভাৱে পৰিসমাপ্তি ঘটিব ৷ কিন্তু মিত্ৰতাৰ আলোচনা সন্দৰ্ভত কোনো যোগাযোগ নকৰাকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ ফেচবুকযোগে একপক্ষীয়ভাৱে ঘোষণা কৰি জনায়– ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ বিষয়টোৰ পৰা অলপ সময়ৰ বাবে বিৰতি লৈছোঁ ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়টো আমি পুনৰ বিবেচনা কৰিম ৷"

সংবাদমেলত ভাস্ক' ডি শইকীয়াই লগতে কয়, "ৰাইজৰ দলে কংগ্ৰেছৰ সৈতে হোৱা মিত্ৰতাকেন্দ্ৰিক আলোচনাৰ কথা অসমবাসীক মুকলিকৈ জনাই আহিছোঁ ৷ অসমবাসীক আমি ইতিমধ্যে ৰাইজৰ দলে যে ২৭ খন আসনৰ পৰা হ্ৰাস কৰি ২০ খন আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ১৫ খন আসনহে বিচাৰিছোঁ সেই কথাও অৱগত কৰিছোঁ ৷ আমি অসমবাসীক কংগ্ৰেছে যে এই ১৫ খন আসনৰ পৰা আমাক আমাৰ তালিকাৰ পৰা কেৱল ৬ খন আসন পোনপটীয়াকৈ আন ৬ খন আসন বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে আৰু আন কেইখন আসন আমাৰ তালিকাৰ বাহিৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে দিছে সেই কথাও অৱগত কৰিছোঁ ৷ অৱশেষত মিত্ৰতাৰ স্বাৰ্থত আমাক কেৱল আৰু এখন আসন পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে দিলেই হ'ব বুলিও কংগ্ৰেছক জনাইছিলোঁ ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দলক বাদ দি সংবাদমেলযোগে মিত্ৰজোঁটৰ ঘোষণা কৰাৰ পাছত আচলতে কাৰ্যতঃ ৰাইজৰ দলৰ বাবে মিত্ৰতাৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিছিল ৷ কিন্তু বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত ৰাইজৰ দলৰ উদ্যোগত হে পুনৰ মিত্ৰতাকেন্দ্ৰিক আলোচনা আৰম্ভ হৈছিল ৷ ৰাইজৰ দলৰ নেতৃত্বই পোনপটীয়াকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ লগত আলোচনাত বহিব বিচাৰিছিল ৷ কিন্তু আমাক ৰিপুণ বৰাৰ লগত আলোচনাত বহিব দিয়ে । ফেব্ৰুৱাৰীত ৰিপুণ বৰাৰ লগত হোৱা আলোচনাত মিত্ৰতাকেন্দ্ৰিক সকলো জটিলতা আঁতৰ হৈছিল ৷ সমষ্টিৰ তালিকা পৰ্যন্ত চূড়ান্ত হৈ গৈছিল ৷ কিন্তু আলোচনা শেষ হোৱাৰ ২ ঘণ্টাৰ পাছতে ফোন আহে আৰু আমাক জনাই যে ৰঙানদী সমষ্টিত ৰাইজৰ দলে নহয় কংগ্ৰেছ দলেহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৷ কেৱল আলোচনাৰ দিনা অগপ দলৰ পৰা অহা নেতা জয়ন্ত খাউণ্ডক প্ৰাৰ্থিত্ব দিবৰ বাবেই কংগ্ৰেছে পুনৰ মিত্ৰতাৰ আলোচনাত অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰে ৷"

ভাস্ক' ডি শইকীয়াই কয়, "ৰঙানদী ৰাইজৰ দলক নিদিয়ে ? তাৰ পিছতো ৰাইজৰ দলে আলোচনা চলাই যায় ৷ ৰঙানদী সমষ্টিত ৰাইজৰ দলে পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা আছিল ৷ ৰাইজৰ দলে পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ বাবে ৰাইজৰ দলৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি থকা সমষ্টি বিচাৰোঁ ৷ কংগ্ৰেছে কিন্তু দিব নিবিচাৰে ৷ তাক লৈ আলোচনা চলি থকাৰ মাজতে গৌৰৱ গগৈৰ একপক্ষীয়ভাৱে ঘোষণা মিত্ৰতাত বিৰতি ৷ পুনৰ বিবেচনা কৰিব ৷ কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিৰতি সম্ভৱপৰ নে ?"

তেওঁ লগতে কয়, "ৰাইজৰ দলে বিৰতি নহয় তড়িৎ গতিত মিত্ৰতাৰ আলোচনা বিচাৰে ৷ মিত্ৰতাত ছীল-মোহৰ বিচাৰে ৷ এয়াই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি ৰাইজৰ দলৰ আহ্বান ।"

ইফালে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত মিত্ৰতা চূড়ান্ত কৰিবলৈ ৰাইজৰ দলে কেইবাবাৰো সংবাদমেলযোগে কংগ্ৰেছক শেষ সময়সীমা বান্ধি দিছিল যদিও কংগ্ৰেছে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ নকৰাত এতিয়াও ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা চূড়ান্ত হোৱা নাই ।

