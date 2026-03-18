কংগ্ৰেছে এনেকুৱা বহু ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান সাহসেৰে মোকাবিলা কৰিছে : ৰিপুণ বৰা
কংগ্ৰেছ এৰি গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰিলে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে । কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মনোবল বঢ়াবলৈ ৰিপুণ বৰাৰ বিশেষ আহ্বান ।
Published : March 18, 2026 at 7:36 PM IST
গুৱাহাটী: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত কংগ্ৰেছত পদত্যাগৰ একপ্ৰকাৰ ছুনামি হৈছে । শেহতীয়াকৈ মঙলবাৰে নিশা কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী শক্তিশালী নেতা তথা নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে দলত্যাগ কৰি বুধবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰে । এই লৈ দলীয় নেতা-কৰ্মীৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । কংগ্ৰেছৰ এই চৰম দুৰ্যোগৰ সময়ত দলীয় নেতা-কৰ্মী সকলক সাহস দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুণ বৰাই ।
প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পদত্যাগ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি বিশেষকৈ দলীয় কৰ্মীসকলক উদ্দেশি ৰিপুণ বৰাই কয়, "বিগত কেইদিনত কংগ্ৰেছত টিকটকেন্দ্ৰিক সংঘাতত আমাৰ কেইবাগৰাকী সতীৰ্থই দলত্যাগ কৰিছে । তাৰ আগতে ভূপেন বৰাই পদত্যাগ কৰিছিল । কালি আমাৰ জ্যেষ্ঠ সহকৰ্মী তথা জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে পদত্যাগ কৰিছে আৰু পদত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছে ।"
তেওঁ কয়,"এইক্ষেত্রত মই সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মীক এটাই আহ্বান জনাম যে ইয়াত আপোনালোকে কোনো মনোবল ভাঙিব নালাগে । কোনেও হতাশ হ'ব নালাগে । দুৰ্যোগৰ সময়ত আমি সকলো এক হৈ থাকিব লাগে । এই সময়ত সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মী এক হৈ থাকক । এইটো অসম কংগ্ৰেছৰ বাবে সাময়িক প্ৰত্যাহ্বান । সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে এইবিলাক সকলো ঠিক হৈ যাব ।"
ৰিপুণ বৰাই লগতে কয়, "কংগ্ৰেছৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ইতিহাসত চালে দেখা যায় যে কংগ্ৰেছে এনেকুৱা বহু ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান সাহসেৰে মোকাবিলা কৰিছে । বহু সময়ত কংগ্ৰেছত বিদ্ৰোহ হৈছিল । সৰ্বভাৰতীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায় বহু প্ৰত্যাহ্বান আহিছিল । বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাই নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে বহু সময়ত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি গৈছে । কিন্তু কংগ্ৰেছৰ কোনো ক্ষতি হোৱা নাই । বৰং তাৰ পিছত কংগ্ৰেছে শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"গতিকে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ দৰে এগৰাকী নেতাই যদিও কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে তাৰ পাছতো কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ হৈয়ে থাকিব । নেতাৰ লগত কংগ্ৰেছ নাথাকে, কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ লগত থাকে, কৰ্মীৰ লগত থাকে । প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে পদত্যাগ কৰা বাবে কোনো কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মনোবল ভাঙিব নালাগে । কংগ্ৰেছ সদায় কংগ্ৰেছ হৈ থাকিব । সকলোৱে মনোবল দৃঢ় কৰক আৰু আমি সকলোৱে বিজেপিক ওফৰাই পেলোৱাৰ সংকল্প লৈছোঁ । তেতিয়াহে দেশৰ সংবিধান আৰু গণতন্ত্র ৰক্ষা হ'ব ।"
উল্লেখ্য যে নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে মঙলবাৰে নিশা কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰাৰ পাছতে বুধবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰে । যাক লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বিশেষকৈ কংগ্ৰেছত ব্যাপক জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে ।