ফল্গুৎসৱৰ উপহাৰ ! কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন ৪২ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ

ফল্গুৎসৱৰ উপহাৰ ! কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন ৪২ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ
যোৰহাটত টিকট লাভ গৌৰৱ গগৈৰ ৷
Etv Bharat (Etv Bharat)
Published : March 3, 2026 at 9:54 PM IST
গুৱাহাটী: কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ ৷ ফল্গুৎসৱৰ আনন্দ-উল্লাসৰ মাজতে কংগ্ৰেছে ৪২ টা সমষ্টিৰ বাবে ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ৷
সেই অনুসৰি, যোৰহাটত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ৷ আনহাতে, জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা দেবব্ৰত শইকীয়াই নাজিৰাত আৰু মীৰা বৰঠাকুৰে দিছপুৰত লাভ কৰিছে প্ৰাৰ্থিত্ব ৷
অধিক খবৰৰ আপেক্ষাত...