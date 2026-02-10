ETV Bharat / politics

সংখ্যালঘু লোকলৈ লক্ষ্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুলীচালনাৰ ভিডিঅ' : এজাহাৰ দিলে কংগ্ৰেছে

বিজেপিৰ ‘পইণ্ট-ব্লেংক শ্বট’ শীৰ্ষক ভিডিঅ’ক লৈ সৰৱ কংগ্ৰেছ ।

Published : February 10, 2026 at 3:18 PM IST

গুৱাহাটী: বিজেপিৰ সামাজিক মাধ্যমৰ পেজত শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুলৈ ৰাইফল টোৱাই থকা এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰাক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতেই ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ পেজৰ পৰা ভিডিঅ'টো আঁতৰ কৰিছে ।

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ অফিচিয়েল 'এক্স’ হেণ্ডলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংখ্যালঘু লোকলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰাৰ এ আই ভিডিঅ' পোষ্টৰ বিৰুদ্ধে মঙলবাৰে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে । বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন আৰু শিৱামণি বৰা স্বাক্ষৰিত এজাহাৰখন দিছপুৰ থানাত দাখিল কৰা হয় । বিধায়ক দুগৰাকীক সংগ দিয়ে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ বেদব্ৰত বৰা আৰু ৰাজ্যিক সমন্বয়ক গোপাল শৰ্মাই ।

এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মনে‌ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "যোৱা ৭ তাৰিখে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা ভিডিঅ' তেওঁলোকে আপলোড কৰিছিল । তাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গান পইন্টত সংখ্যালঘু লোকক টাৰ্গেট কৰা দেখুৱাইছিল পইন্ট ব্লেংক শ্বট বুলি লিখিছিল । দুখ লগা কথা যি দুজন ব্যক্তিৰ ফটো দেখুৱাইছিল তাত এ আইৰ জৰিয়তে এজনৰ ফটো আমাৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈক দেখুৱাইছিল । আটাইতকৈ গৰ্হিত কাম হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবিধানৰ শপত লৈ ৰাজ্যখন চলাই আছে, তেখেতৰ এই আচাৰ ব্যৱহাৰত বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । সেয়ে আজি আমি দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছো । আইনৰ ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰিব লাগে আৰু বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।"

ইপিনে বিধায়ক শিৱামণি বৰাই কয়, "বিজেপিয়ে সাম্প্ৰদায়িকভাৱে যি ভিডিঅ' বনাইছে তাক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে । সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প বিয়পাবৰ বাবে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ অপকৰ্ম কৰিছে । এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত তেওঁলোকে এনে কৰিব নোৱাৰে । হয়তো তেওঁক সেইকাৰণে আমি আজি এজাহাৰ দাখিল কৰিছো ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে :

এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বেদব্ৰত বৰাই কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে । তেওঁ সন্ত্ৰাসবাদী নে মুখ্যমন্ত্ৰী ? ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই উত্তৰ দিব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে নে সন্ত্ৰাসবাদী হৈছে । বিজেপিৰ এক্স হেণ্ডেলত তেওঁক সন্ত্ৰাসবাদীৰ নিচিনাকৈ গুলী কৰিছে । বিজেপি দলে মুখ্যমন্ত্ৰীক সন্ত্ৰাসবাদী সজাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সন্ত্ৰাসবাদীৰ নিচিনাকৈ সংখ্যালঘুলৈ গুলীয়াইছে । "

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আবোল-তাবোল বলকিছে :

ইপিনে, সাংবাদিকে গৌৰৱ গগৈয়ে তক্ষশিলালৈ ভিছা নোহোৱাকৈ কেনেকৈ গ'ল বুলি শিৱামণি বৰাক প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ কয়, "তক্ষশিলা ইছলামাবাদৰ পৰা কেইকিলোমিটাৰমান দূৰত । গুৱাহাটীৰ পৰা সোণাপুৰৰ যি দূৰত্ব সিমানমান হ'ব । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আবোল -তাবোল কথা কৈ আছে ছেপ্টেম্বৰৰ ১০ তাৰিখৰ পৰা । অসমৰ মানুহক বুৰ্বক বুলি ভাবে, একো নাজানে বুলি ভাবে । পৰহি যি সংবাদমেল দিলে তাত গোটেই মিছাৰ আশ্ৰয় লৈ দিলে । একো কথা উলিয়াব নোৱাৰি কালি ক'লে তক্ষশিলালৈ কেনেকৈ গৈছিল ।"

