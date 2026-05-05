২০ মুছলমান প্ৰাৰ্থীৰ ১৮ গৰাকীয়েই মাৰিলে শেষ হাঁহি, 'মুছলিম লীগ' ৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে নেকি কংগ্ৰেছে ?

২০ মুছলমান প্ৰাৰ্থীৰ ১৮ গৰাকীয়েই মাৰিলে শেষ হাঁহি, 'মুছলিম লীগ' ৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে নেকি কংগ্ৰেছে ?
৫ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয় কংগ্ৰেছৰ ।
By ANI
Published : May 5, 2026 at 8:42 PM IST
নতুন দিল্লী: শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ পশ্চিম বংগ, তামিলনাডু, কেৰালাম , অসম আৰু পুডুচেৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ আৰু মিত্ৰদলসমূহৰ মুছলমান প্ৰাৰ্থীসকলে যথেষ্ট ভাল ফলাফল দেখুওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
দলটোৱে কেৰালামত ভাল ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও তামিলনাডু, অসম আৰু পশ্চিমবংগত শোচনীয় অৱস্থা কংগ্ৰেছৰ । কেৰালামত নিৰ্বাচিত হোৱা ৩৫ জন মুছলমান বিধায়কৰ ভিতৰত ৩০ জন ইউনাইটেড ডেম’ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট (ইউডিএফ)ৰ, কংগ্ৰেছৰ ৮ জন আৰু ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুছলিম লীগ (আই ইউ এম এল)ৰ ২২ জন ।
অসমত কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰা ২০ জন মুছলমান প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত ১৮ জনেই জয়লাভ কৰে, তাৰ তুলনাত কংগ্ৰেছৰ আন প্ৰাৰ্থীসকলৰ সফলতাৰ হাৰ যথেষ্ট কম ৷ ইয়াৰ ভিতৰত মিত্ৰদল ৰাইজৰ দলে দুখন আসন লাভ কৰে, ইয়াৰে এখন আসনত এজন মুছলমান প্ৰাৰ্থী আৰু আনখনত অখিল গগৈয়ে জয়লাভ কৰে ।
ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰা আন ৭৯ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত এজনহে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, য'ত কংগ্ৰেছে অসমৰ ১০১খন আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছিল ৷ এআইইউডিএফৰ মুৰব্বী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে কয়,"অসমত কংগ্ৰেছ শেষ আৰু মুছলিম লীগত পৰিণত হৈছে ।"
আজমলে কয়,"যি আনৰ বাবে খাল খান্দে, সি নিজেই খালত পৰে । কংগ্ৰেছে খাল খান্দি এআইইউডিএফক পৰাজয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছ শেষ হৈছে । কংগ্ৰেছ মুছলিম লীগ হৈ পৰিছে, সেইটো লৈ মই বহুত দুখী ।"
অসমৰ গৌৰীপুৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আব্দুল ছোভান আলী সৰকাৰে এআইইউডিএফৰ নিজানুৰ ৰহমানক ১৯,০৯৭ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি বিজয় সাব্যস্ত কৰে । আনহাতে, জলেশ্বৰত কংগ্ৰেছৰ আফতাবুদ্দিন মোল্লাই এআইইউডিএফৰ নেতা শ্বেখ আলমৰ বিৰুদ্ধে ১,০৯,৬৮৮ টা ভোটত জয়লাভ কৰে । চামগুৰিত কংগ্ৰেছে আন এক শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন কৰে, য’ত বিজেপিৰ অনিল শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে ১,০৮,৩১০ ভোটত জয়লাভ কৰে তাঞ্জিল হুছেইনে ।
পশ্চিম বংগত কংগ্ৰেছে দুখন আসন লাভ কৰে, দুয়োখন আসনেই মুছলমান অধ্যুষিত সমষ্টিৰ । তৃণমূল কংগ্ৰেছতকৈও অধিক মুছলমান প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছিল দলটোৱে । তামিলনাডুত কংগ্ৰেছে দুজন মুছলমান প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছিল, ইয়াৰে এজনে বিজয় সাব্যস্ত কৰে । সামগ্ৰিকভাৱে কেৰালাম আৰু অসমৰ দৰে ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ আৰু ইয়াৰ মিত্ৰজোঁটে প্ৰক্ষেপ কৰা মুছলমান প্ৰাৰ্থীসকলে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰে ।