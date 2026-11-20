ৰাজস্থানৰ পঞ্চায়তীৰাজ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ মোক্ষম আঘাত, ৩৭ খন জিলা পৰিষদৰ ২১ খনত কংগ্ৰেছৰ আধিপত্য
৪১৯ খন পঞ্চায়ত সমিতিৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে ২৬৯ খন আৰু বিজেপিয়ে মাত্ৰ ৭৩ খনত বিজয় সাব্যস্ত । ৬০ খন সমিতিত নিৰ্দলীয় তথা অন্যান্য দলৰ দপদপনি ।
Published : November 20, 2026 at 10:52 PM IST
জয়পুৰ: ৰাজস্থানৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত শাসকীয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক শোচনীয়ভাৱে পৰাস্ত কৰি কংগ্ৰেছে বৃহৎ সাফল্য অৰ্জন কৰিছে । শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত ভোটগণনাত প্ৰকাশ পোৱা জিলাভিত্তিক ফলাফল আৰু অগ্ৰগতি অনুসৰি ৰাজ্যখনৰ ৩৭ খন জিলা পৰিষদৰ ভিতৰত ২১ খনতেই কংগ্ৰেছে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে ।
ইয়াৰ বিপৰীতে শাসকীয় বিজেপিয়ে মাত্ৰ ৯ খন জিলা পৰিষদতহে আগবাঢ়ি থাকিবলৈ সক্ষম হয় । আনহাতে, নাগৌৰত হনুমান বেনিৱালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় লোকতান্ত্ৰিক পাৰ্টীয়ে পূৰ্ণ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি চমক সৃষ্টি কৰিছে । নাগৌৰত কংগ্ৰেছ দ্বিতীয় আৰু বিজেপি তৃতীয় স্থানত থাকে ।
কেইবাখনো জিলাত অন্যান্য দল আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলেও নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰা দেখা গৈছে । ইয়াৰ উপৰি ৪১৯ খন পঞ্চায়ত সমিতিৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে ২৬৯ খনত আৰু বিজেপিয়ে মাত্ৰ ৭৩ খনতহে জয়লাভ কৰে । আনহাতে, ৬০ খন পঞ্চায়ত সমিতিত নিৰ্দলীয় আৰু অন্যান্য দলৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হয় ।
কোন জিলাত কাৰ কিমান আসন ?
ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি জয়পুৰ, চিতোৰগড়, হনুমানগড়, ভৰতপুৰ, চুৰু আৰু বুন্দিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ জিলাসমূহত কংগ্ৰেছে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে—
জয়পুৰ : জিলা পৰিষদৰ ৫৭ খন আসনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে ৪১ খন ৱাৰ্ডত জয়লাভ কৰি সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে ১২ খন আৰু আৰএলপিয়ে ২ খন আসন লাভ কৰে ।
চিতোৰগড় : ৩৫ খন আসনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে ২৮ খন আৰু বিজেপিয়ে ৭ খন আসন দখল কৰে ।
হনুমানগড় : কংগ্ৰেছে ২৬ খন আৰু বিজেপিয়ে ৭ খন আসন লাভ কৰে
ভৰতপুৰ : ৩১ খন আসনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে ২১ খন, বিজেপিয়ে ৯ খন আৰু আৰএলপিয়ে এখন আসন লাভ কৰে ।
চুৰু আৰু বুন্দি : চুৰুত কংগ্ৰেছে ২১ খন আৰু বিজেপিয়ে ১৭ খন আসন পোৱাৰ লগতে বুন্দিত ২৭ খন আসনৰ ভিতৰত ঘোষিত ২৬ খন আসনৰ ২০ খনত কংগ্ৰেছ আৰু ৬ খনত বিজেপি বিজয়ী হয় ।
আজমেৰ আৰু ব্যাৱৰত বিজেপিৰ মুখৰক্ষা
বিজেপিৰ বাবে কিছু সকাহ কঢ়িয়াই আনে আজমেৰ আৰু ব্যাৱৰৰ ফলাফলে । আজমেৰ জিলা পৰিষদৰ ৩৩ খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে ১৯ খন আৰু কংগ্ৰেছে ১২ খন আসন লাভ কৰে । ব্যাৱৰত বিজেপিয়ে ১৩ খন আৰু কংগ্ৰেছে ১০ খন আসনত জয়লাভ কৰে । তদুপৰি ঝালাৱাৰত বিজেপিয়ে ৩৩ খনৰ ভিতৰত ১৭ খন আসন জিকি সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে ।
বিকানেৰ, আলৱাৰ আৰু চিৰোহিত বিজেপিৰ শোচনীয় পৰাজয়
বিকানেৰ জিলা পৰিষদৰ ৪১ খন আসনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে ৩০ খন, বিজেপিয়ে ৮ খন, আৰএলপিয়ে ২ খন আৰু এখন আসন অন্যান্যই লাভ কৰে । আলৱাৰত ৩৯ খনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে ৩৩ খনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপি মাত্ৰ ৪ খন আসনতে সীমাবদ্ধ থাকে । চিৰোহিত কংগ্ৰেছে ২২ খন আৰু বিজেপিয়ে ৫ খন আসন দখল কৰে । বাৰমেৰতো কংগ্ৰেছে ২১ খন, বিজেপিয়ে ১১ খন আৰু আৰএলপিয়ে ৫ খন আসন লাভ কৰে ।
নাগৌৰত আৰএলপিৰ জয়জয়কাৰ আৰু পঞ্চায়ত সমিতিৰ সামগ্ৰিক ছবি
নাগৌৰ জিলা পৰিষদৰ ৩৭ খন আসনৰ ভিতৰত আৰএলপিয়ে ১৯ খন আসন দখল কৰি সৰ্ববৃহৎ দল হিচাপে পৰিগণিত হয় । বালোতৰাত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি উভয়ে ১২ খনকৈ আসন পোৱাৰ বিপৰীতে আৰএলপিয়ে ৭ খন আসন লাভ কৰে । পঞ্চায়ত সমিতিৰ সদস্যৰ নিৰ্বাচনতো কংগ্ৰেছে বিজেপিতকৈ বহু আগবাঢ়ি আছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছে ২,৪৬৩ খন, বিজেপিয়ে ১,৫১২ খন, আৰএলপিয়ে ৩৫৪ খন, বিএপিয়ে (BAP) ১৬৮ খন আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে ৩৮০ খন আসনত জয়লাভ কৰিছে ।
পৰাজিত হ'ল প্ৰাক্তন জিলা প্ৰমুখ আৰু উপ-জিলা প্ৰমুখ
এই নিৰ্বাচনত কেইবাগৰাকীও হেভীৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ পৰাজয়ে সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে । যোৱা কাৰ্য-কালত জয়পুৰৰ জিলা প্ৰমুখ হিচাপে থকা বিজেপিৰ ৰমা দেৱীয়ে ১৮ নং ৱাৰ্ডত কংগ্ৰেছৰ সুনীল কুমাৰ কুমাৱতৰ হাতত পৰাজয় বৰণ কৰে । একেদৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন উপ-জিলা প্ৰমুখ মোহন ডাগৰ ১২ নং ৱাৰ্ডত পৰাজিত হয় ।
আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মাৰ সমষ্টি সাংগানেৰতো আৰএলপিয়ে ৮ টা ৱাৰ্ড দখল কৰি ব'ৰ্ড গঠন কৰাটো নিশ্চিত কৰিছে । ইয়াৰ উপৰি জয়পুৰ জিলা পৰিষদৰ ১৩ আৰু ৫২ নং ৱাৰ্ডৰ লগতে তিনিখন পঞ্চায়ত সমিতিৰ তিনিটা ৱাৰ্ডত ইভিএমৰ কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে পুনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
২৫ নৱেম্বৰত জিলা প্ৰমুখ আৰু প্ৰধানৰ নিৰ্বাচন
ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে জিলা প্ৰমুখ আৰু প্ৰধান নিৰ্বাচনৰ ওপৰত । অহা ২৫ নৱেম্বৰত ৩৭ খন জিলাত জিলা প্ৰমুখ আৰু প্ৰধানৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । ইয়াৰ পাছদিনা অৰ্থাৎ ২৬ নৱেম্বৰত উপ-জিলা প্ৰমুখ আৰু ২৮ নৱেম্বৰত উপ-প্ৰধানৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব । যিবোৰ জিলাত কোনো দলে স্পষ্ট সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰা নাই, তাত ব'ৰ্ড গঠনত নিৰ্দলীয় আৰু সৰু দলসমূহে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ।