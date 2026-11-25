বিধানসভাৰ পৰা বাজপেয়ী ভৱনলৈকে হাব্বে টেৰণৰ জোকাৰণি ! মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্থিতি স্পষ্ট কৰক, ডিএনএ টেষ্ট কৰাওক : কংগ্ৰেছৰ দাবী
বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ হাব্বে টেৰণৰ বিৰুদ্ধে মহিলাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ । বিবাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সম্পৰ্ক স্থাপন, পাঁচবছৰীয়া সন্তানৰ দায়িত্ব এৰাৰ অভিযোগ । মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কংগ্ৰেছৰ ।
Published : November 25, 2026 at 2:44 PM IST
গুৱাহাটী : "...হাব্বে টেৰণৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্থিতি কি হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্থিতি স্পষ্ট কৰিব লাগে । তেওঁ উপযুক্ত শাস্তি পাবনে নাপাব... যিহেতুকে এজন বিধায়কে এগৰাকী মহিলাৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিছে, তেওঁ নিজে কৈছে যে তেওঁৰ এটা বাচ্চা আছে, এইটোৰ এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে যাতে মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁক ফচাইছে বুলি কৈ মহিলাক বদনামী কৰিব নালাগে । ডিএনএ টেষ্টো হ'ব লাগে ।" বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ হাব্বে টেৰণৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰি এই মন্তব্য অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ ।
গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত আয়োজিত এক সংবাদমেলত মীৰা বৰঠাকুৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় । তেওঁ কয়, "ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মহিলা মৰ্চালৈ মোৰ এটা প্ৰশ্ন- মণিপুৰৰ এজন সাংসদক লৈ তেওঁলোকে সৰৱ হৈছিল । মই কৈছোঁ যে নাৰী নিৰ্যাতনৰ ক্ষেত্ৰত সি বিজেপিয়ে হওক বা কংগ্ৰেছে হওক, যি পাৰ্টীয়ে নহওক কিয় ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধ্বত নাৰী সুৰক্ষাৰ বিষয়টো আহিছে তাত আমাৰ ক'বলগা নাই । এতিয়া বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চা হাব্বে টেৰণৰ তাত যাব নে নাযাব ? তেওঁলোকে ধৰ্ণা দিব নে নিদিব ? তেওঁলোকে ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁৰ পদত্যাগ দাবী কৰিব নে নকৰিব ? এই কথাবিলাকত আমি দৃষ্টি ৰাখিছোঁ ।"
ঘটনাটো কি
মহিলা সুৰক্ষাক লৈ সততে সৰৱ হৈ অহা বিজেপি চৰকাৰৰ শাসনকালতে এইবাৰ শাসকীয় দলৰ এগৰাকী বিধায়ক তথা বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে মহিলা নিৰ্যাতন আৰু প্ৰতাৰণাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ । অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ তথা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আমৰি সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক ডাঃ হাব্বে টেৰণৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী ৪১ বছৰীয়া কাৰ্বি জনজাতীয় মহিলাই উত্থাপন কৰিছে এই অভিযোগ ।
বিবাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ পিছত ৰাজনৈতিক ক্ষমতা আৰু পদবী লাভ কৰাৰ পাছত মহিলাগৰাকীক আওকাণ কৰাৰ লগতে পাঁচবছৰীয়া সন্তানৰ দায়িত্বৰ পৰাও আঁতৰি অহাৰ অভিযোগ তুলিছে মহিলাগৰাকীয়ে ।
মহিলাগৰাকীৰ দাবী
মঙলবাৰে ডিফুত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মহিলাগৰাকীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা ৰাজহুৱা কৰে । মহিলাগৰাকীৰ দাবী অনুসৰি, কলেজীয়া দিনৰ পৰাই ডাঃ হাব্বে টেৰণৰ সৈতে তেওঁৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিয়ালৰ সন্মতিত তেওঁ আন এজন পুৰুষৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । কিন্তু ক'ভিডকালীন সময়ত পুনৰ মহিলাগৰাকীৰ সৈতে ডাঃ টেৰণে যোগাযোগ স্থাপন কৰে ।
মহিলাগৰাকী অসুস্থ হৈ পৰাত চিকিৎসাৰ সহায় বিচাৰি ডাঃ টেৰণৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল । সেই সময়তে দুয়োৰে মাজত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ এটি পুত্ৰ সন্তানৰ জন্ম হয় ।
মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগ অনুসৰি, সন্তান জন্মৰ পিছত তেওঁক বিবাহ কৰোৱা আৰু সন্তানৰ ভৰণ-পোষণৰ দায়িত্ব লোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ডাঃ টেৰণে । আনকি গুৱাহাটীৰ এটা ভাৰাঘৰত তেওঁলোকক ৰখাৰ লগতে সন্তানটিক এখন বিদ্যালয়তো নামভৰ্তি কৰাই দিছিল । ডাঃ হাব্বে টেৰণৰ সৈতে গঢ়ি উঠা সম্পৰ্কৰ পৰিণতিত মহিলাগৰাকীৰ পূৰ্বৰ স্বামীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদো হৈছিল বুলি তেওঁ দাবী কৰে ।
আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু নকৰাৰ অভিযোগ
কিন্তু নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰি ৰাজনৈতিক পদবী লাভ কৰাৰ পিছৰে পৰা ডাঃ টেৰণে তেওঁক এৰাই চলিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগতে সন্তানৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পৰাও আঁতৰি অহা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে । আনহাতে, পাৰ্বত্য জিলা দুখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত অভিযোগ জনোৱাৰ পিছতো গোচৰ ৰুজু নকৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ই-মেইল প্ৰেৰণ মহিলা কংগ্ৰেছৰ
ইফালে এই ঘটনাক লৈ সৰৱ হৈ পৰিছে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ । অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে ডাঃ হাব্বে টেৰণৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ ই-মেইল প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে ।
সংবাদমেলত মীৰা বৰঠাকুৰে কয়, "যিসকল বিধায়কে আইন প্ৰণয়ন কৰে, তেওঁলোকেই এতিয়া আইন ভংগ কৰাৰ অভিযোগৰ সন্মুখীন হৈছে । নাৰী নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন হ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সততে আৰক্ষীক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । এতিয়া আমি হাব্বে টেৰণৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ই-মেইল প্ৰেৰণ কৰিছোঁ । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।"
বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চালৈ প্ৰত্যাহ্বান
আনহাতে, মণিপুৰৰ এগৰাকী সাংসদৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ সময়ত প্ৰতিবাদ কৰা বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাই এইবাৰ হাব্বে টেৰণৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবনে বুলিও মীৰা বৰঠাকুৰে প্ৰশ্ন কৰে ।
তেওঁ লগতে কয় যে মহিলা নিৰ্যাতনৰ বিষয়ত কংগ্ৰেছ, বিজেপি বা অগপ বুলি কোনো কথা থাকিব নোৱাৰে । অভিযোগ উত্থাপন কৰা মহিলাগৰাকীকেই দোষাৰোপ কৰি বিষয়টো এৰাই চলিব নালাগে । সমগ্ৰ ঘটনাৰ সত্যতা নিৰূপণৰ বাবে ডিএনএ পৰীক্ষা কৰাৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে হাব্বে টেৰণক শীঘ্ৰে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰিবলৈও কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী জনায় ।
ইয়াৰ উপৰি মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষ আঙুৰলতা ডেকালৈও ই-মেইল প্ৰেৰণ কৰা বুলি সদৰী কৰি মীৰা বৰঠাকুৰে বিষয়টোক লৈ অসম ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাকো এই বিষয়ত সৰৱ হ'বলৈ তেওঁ আহ্বান জনায়।
"প্ৰেম হৈ যাব পাৰে, কিন্তু প্ৰেমৰ নামত বিনিময় বা প্ৰতাৰণা থাকিব নালাগে । এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সজাগ হোৱা উচিত ।" এই মন্তব্য মীৰা বৰঠাকুৰৰ ।
বিধানসভাৰ পূৰ্বৰ উপাধ্যক্ষ নোমল মমিনৰো ডিএনএ পৰীক্ষা দাবী
ইফালে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ হাব্বে টেৰণৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে পূৰ্বৰ বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিনে । সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত তেওঁ দোষী-নিৰ্দোষী সাব্য কৰিবলৈ ডিএনএ পৰীক্ষাৰ দাবী জনাইছে ।
ফেচবুকৰ এটা পোষ্টত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি নোমল মমিনে লিখিছে, "নিৰ্দোষী নে দোষী প্ৰমাণ কৰিবলৈ ডিএনএ পৰীক্ষাই হৈছে চূড়ান্ত সমাধান । অন্যথা প্ৰমাণ নোহোৱালৈকে অনুগ্ৰহ কৰি কাৰো চৰিত্ৰহনন নকৰিব ।"
উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত এই গুৰুতৰ অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । অৱশ্যে এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী, ডাঃ হাব্বে টেৰণে বৰ্তমানলৈ কোনো আনুষ্ঠানিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই ।