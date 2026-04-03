কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত অনুপ্ৰৱেশকাৰীক প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়াৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী আদিত্যনাথৰ

কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত অনুপ্ৰৱেশকাৰীক প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়াৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী আদিত্যনাথৰ
শুকুৰবাৰৰ দিনটোত অসমত উপস্থিত হৈ দুখনকৈ নিৰ্বাচনী জনসভাত অংশগ্ৰহণ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ ৷
By ANI
Published : April 3, 2026 at 9:29 PM IST
শোণিতপুৰ: বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ দুৰ্গ অক্ষত ৰাখিবলৈ সুদূৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আহি অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে ৷ শুকুৰবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৰচলাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ঋতুবৰণ শৰ্মাৰ হকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা যায় ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী আদিত্যনাথে শুকুৰবাৰে ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি কংগ্ৰেছক কঠোৰ সমালোচনা কৰে ৷ কংগ্ৰেছে ৰাজ্যত অনুপ্ৰৱেশকাৰীক প্ৰৱেশৰ অনুমতি দি পৰিচয় সংকট সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ পৰিচয় ৰক্ষা কৰাৰ লগতে থলুৱা সংস্কৃতি আৰু শ্বহীদসকলক সন্মান জনোৱাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা প্রচেষ্টাক প্রশংসাৰে উপচাই পেলাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
আদিত্যনাথে কয়, ‘‘কংগ্ৰেছ দলে পৰিচয় সংকটৰ সৃষ্টি কৰিছিল । এই পৰিচয় সংকট কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত সীমাবদ্ধ নাছিল । তুষ্টিকৰণৰ নীতি গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে অসমীয়াৰ পৰিচয় সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল । অনুপ্ৰৱেশকাৰীক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দি তেওঁলোকে অসমত পৰিচয় সংকটৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত দিল্লীত চৰকাৰ গঠন হৈছিল আৰু অসমত প্ৰথমে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু তাৰপিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰ ক্ষমতালৈ আহিছিল ৷ এই চৰকাৰসমূহে কেৱল অসমৰ পৰিচয় ৰক্ষা কৰাই নহয়, অসমীয়া সংগীত, সংস্কৃতি, অসমৰ সৈতে জড়িত মহান ব্যক্তিত্ব, ইয়াৰ বীৰ আৰু মহান যোদ্ধাসকলকো সন্মান জনাইছিল । এতিয়া অসমত স্পষ্টভাৱে উন্নয়ন দেখা গৈছে ।’’
বৰপেটাত জনসভাত অংশগ্ৰহণ
বৰপেটাৰ অগপ প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাসৰ হৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে শুকুৰবাৰে নিৰ্বাচনী জনসভাত অংশ লয় ৷ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথে এনডিএ আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰক পৰস্পৰৰ সৈতে তুলনা কৰি বিৰোধীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী আদিত্যনাথে কয় যে এনডিএয়ে নিজৰ শাসনভাৰ নৱজাগৰণলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি দেশত সুশাসন আৰু বৈষম্যহীন শাসন চলোৱাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ’লেও কংগ্রেছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে অৰাজকতা আৰু অনুপ্রৱেশক প্রচাৰ কৰি ফুৰিছে ৷
তেওঁ জনসভাখনত উপস্থিত ৰাইজৰ আগত প্ৰদান কৰা ভাষণত কয়, ‘‘এফালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰে ভাৰতৰ সংস্কৃতি, ভাৰতৰ পৰম্পৰা, ভাৰতৰ ঐতিহ্যক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে কাম কৰিছে ৷ চৰকাৰখনে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰি সুশাসনৰ লক্ষ্যত উপনীত হৈছে আৰু সেৱাৰ জৰিয়তে প্ৰতিখন গাঁও, দুখীয়া লোক, কৃষক, যুৱক-যুৱতী আৰু মহিলাসকললৈ বৈষম্যহীন শাসন পৰিকল্পনাৰ সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে কাম কৰি আছে ৷ ১০ বছৰৰ ভিতৰত অসমত নৱজাগৰণৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল এনডিএৰ ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে সেয়া বাস্তৱত কৰি দেখুৱাইছে ।’’
আনহাতে, ‘‘কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে ৬০ বছৰৰো অধিক সময় ধৰি অসমত অৰাজকতা, অনুপ্ৰৱেশৰ প্ৰসাৰ ঘটাইছিল ৷ যাৰ ফলত ৰাজ্যবাসীৰ নিৰাপত্তাত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছিল’’ - বুলি আদিত্যনাথে কয় ।
উল্লেখ্য যে, অসমত ৯ এপ্ৰিলত ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে একক পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব । অসম গণ পৰিষদ আৰু বড়োলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্ট চমুকৈ বিপিএফৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি বিজেপিয়ে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ক্ষমতাৰ গাদী দখল কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৷
আনহাতে, বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে অসম জাতীয় পৰিষদ(এজেপি), ৰাইজৰ দল, চিপিআই(এম), চিপিআই(এমএল) কে ধৰি ছয়টা দলৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি বিজেপিক নিৰ্বাচনত ভেটা দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷
