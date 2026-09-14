ETV Bharat / politics

গৌৰৱ-ৰকিবুলৰ সংঘাতৰ বাবেই নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা নাই কংগ্ৰেছে : পীযুষ হাজৰিকা

বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে এতিয়াও নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই ৷

Congress could not announce candidate for Nagaon by election for internal clash says Pijush Hazarika
পীযুষ হাজৰিকা (X @PijushHazarika)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 14, 2026 at 5:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে ৷ কেইদিনমান পূৰ্বে চৰকাৰী পদবীৰ পৰা স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা প্ৰাক্তন আই এ এছ বিষয়া দেৱাশীষ শৰ্মাক বিজেপি দলে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৷ নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি থকা অৱস্থাতে শৰ্মাই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰে ৷

ইফালে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে এতিয়াও নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই ৷ কিছুদিন পূৰ্বে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্বৰ পৰা জীতেন্দ্ৰ সিঙক অব্যাহতি দি ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ভূপেশ বাঘেলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হয় ৷

নগাঁও উপ-নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য (ETV Bharat)

ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি বাঘেলে নিৰ্বাচনৰ বিষয়ত কেবালানিও বৈঠকত মিলিত হৈছে ৷ কিন্তু তাৰ পাছতো কংগ্ৰেছে এতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব পৰা নাই ৷

উল্লেখ্য যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন অহা ৬ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ তাৰ পূৰ্বে ১৬ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন দাখিল কৰিব লাগিব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । ১৭ ছেপ্টেম্বৰত মনোনয়ন পৰীক্ষা কৰা হ’ব আৰু কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে মনোয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব বিচাৰিলে ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব । ৬ অক্টোবৰত ভোটগ্ৰহণ আৰু ৯ অক্টোবৰত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

মনোনয় দাখিলৰ বাবে মাজত এটা দিন বাকী থকাৰ পাছতো এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা নাই ৷ এই সন্দৰ্ভত যোৰহাটত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত বিজেপি নেতা তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয় যে কংগ্ৰেছে গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ মাজত চলি থকা প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে এতিয়াও প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব পৰা নাই ৷

তেওঁ কয়, ‘‘বাঘেল ডাঙৰীয়াই কোৱা শুনিছোঁ, দেওবাৰে অফিচ বন্ধ থাকে গতিকে দেওবাৰে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে ৷ কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ অফিচ এনেকৈ বন্ধ থাকিব পাৰে নেকি ? আমাৰ চৰকাৰী অফিচো দেওবাৰে খোলা থাকে ৷ আমি দেওবাৰেও কাম কৰোঁ ৷ আচলতে গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ মাজত কাজিয়াৰ বাবে কংগ্ৰেছে এতিয়াও প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব পৰা নাই ৷’’

আনহাতে দেওবাৰে নগাঁৱত সাংবাদিকে কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি কংগ্ৰেছক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰে পীযুষ হাজৰিকাই ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীক সাংবাদিকে সুধিছিল যে কংগ্ৰেছে অভিযোগ কৰিছে বিজেপিয়ে ভয়-ভাবুকিৰে মানুহক নিজৰ পক্ষলৈ নিয়া বুলি ৷

এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত হাজৰিকাই কয়, ‘‘আমি পাগল নেকি ? ভয়-ভীতি দেখুৱাই মানুহ আনিম আৰু তেওঁলোকে ভোট দি দিব ৷ গণতন্ত্ৰত তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে ৷ এতিয়া ভয় দেখুৱাই আনিলেও ৯ তাৰিখে ফলাফল বেয়া হ’ব ৷ নিজে নিজেই মানুহ আহিছে ৷ মনৰ পৰা কংগ্ৰেছ এৰি মানুহ বিজেপিলৈ আহিছে ৷ ভয়-ভাবুকি দি ভোট ল’ব নোৱাৰি ৷ আমি মানুহক আমাৰ দললৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ভাল ব্যৱহাৰ কৰি ৷ তেওঁলোকে গালি পাৰে, পাত্তা নিদিয়ে, সেয়ে মানুহ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ আহিছে ৷’’

যোৰহাটত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা জিলা আয়ুক্তৰ সন্মিলনৰ মাজতে সাংবাদিকৰ আগত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মন্তব্য কৰে ৷ দেওবাৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ যোৰহাটৰ চিনামৰা সন্মিলন কেন্দ্ৰত জিলা আয়ুক্ত সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতত দেওবাৰে দুপৰীয়া ভাগৰ পৰা দুপৰ নিশা পৰ্যন্ত আয়ুক্ত সন্মিলনৰ প্ৰথম দিনা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় ।

সোমবাৰে দ্বিতীয় দিনা কাৰ্যসূচী পুৱা ভাগৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু নিশা পৰ্যন্ত এই সন্মিলন চলিব । জিলা আয়ুক্ত সন্মিলনত নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্তই অংশগ্ৰহণ কৰা নাই ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ আয়ুক্তসকলে এই সন্মিলনত অংশ গ্ৰহণ কৰিছে । ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব ডঃ ৰবি কোটা, মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, জয়ন্তমল্ল বৰুৱা, কেশৱ মহন্ত, অতুল বৰা , পীযুষ হাজৰিকা সহিতে বহু বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়া,আমোলাই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । বিজেপি চৰকাৰ নতুন কাৰ্যকালৰ এইখন প্ৰথম আয়ুক্ত সন্মিলন ।

লগতে পঢ়ক: ৰাইজৰ দল অবিহনে বিৰোধী শিবিৰৰ বৈঠক: ভূপেশ বাঘেলৰ উপস্থিতিত বিৰোধীৰ ঐক্যবদ্ধ যুঁজৰ সংকল্প

TAGGED:

পীযুষ হাজৰিকা
নগাঁও উপ নিৰ্বাচন
নগাঁও লোকসভা সমষ্টি
PIJUSH HAZARIKA
NAGAON LS BY ELECTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.