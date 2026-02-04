হু ইজ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ? ৱেবছাইটত ক্লিক কৰিলেই কংগ্ৰেছে দিব দুৰ্নীতিৰ তথ্য
অসমৰ ১২,০০০ বিঘাতকৈয়ো অধিক মাটি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ দখলত ! মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ চাৰ্জশ্বীট ।
Published : February 4, 2026 at 7:54 PM IST
গুৱাহাটী: ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা চাৰ্জশ্বীট কংগ্ৰেছ দলৰ ৷ গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত 'সময় পৰিৱৰ্তনৰ, মাটি বচাওক জাতি বচাওক' শীৰ্ষক ভিডিঅ’ প্ৰদৰ্শনেৰে সংবাদমেল গৌৰৱ গগৈ, জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলৰ । অসমৰ ১২,০০০ বিঘাতকৈয়ো অধিক মাটি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ দখলত বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ ।
অহা আঠ ফেব্ৰুৱাৰীত গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে 'পাকিস্তান লিংক’ৰ সবিশেষ জনাই সংবাদমেল দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । তাৰ পূৰ্বে বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ কংগ্ৰেছ ৷ 'হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোন ?'— তাক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰস্তুত কৰিছে বিশেষ প্ৰচাৰ পত্ৰিকা আৰু ভিডিঅ' । ৰাজীৱ ভৱনত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে এই বিশেষ পত্ৰিকা ৷ অসমৰ গাঁৱে ভূঞে বিলাই দিয়া হ’ব এই প্ৰচাৰ পত্ৰিকা ৷
ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদমেলত কংগ্ৰেছে মুকলি কৰিছে 'Who is HBS' শীৰ্ষক ৱেবছাইট:
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ গৌৰৱ গগৈয়ে কয়,“হু ইজ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ? তেওঁৰ বাস্তৱ ছবি, ইতিহাস আৰু বাস্তৱ ব্যক্তিত্ব । অসমৰ মানুহে তেওঁৰ লগতে চাৰি-পাঁচজনক সহ্য কৰি আহিছে । তেওঁলোকৰ বাস্তৱ ছবি আমি কংগ্ৰেছ দলে অসমৰ চুকে-কোণে ফাদিল কৰিম । সেয়ে আমি বিশেষ প্ৰচাৰ পত্ৰিকা আৰু ভিডিঅ’ প্ৰতিটো চুবুৰীত বিতৰণ কৰি ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিম ৷”
কেৱল ৱেবছাইট যোগেই নহয়, তাৰ উপৰিও, মিছ কল নম্বৰৰ যোগেদিও কথা পাতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সম্পত্তিৰ তথ্য দিব পাৰিব ৰাইজে । সংবাদমেলত গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য, “এতিয়া পৰিৱৰ্তনৰ সময় ৷ তেতিয়াহে অসমৰ মাটিবোৰ সংৰক্ষিত হৈ থাকিব ৷ জাতি সুৰক্ষিত হৈ থাকিব ৷ অসমৰ ৰাজনৈতিক আদৰ্শ সংৰক্ষিত হৈ থাকিব ৷ আমাৰ ওচৰত যিমান তথ্য আছে— অসমৰ ভিতৰত প্ৰায় ১২,০০০ বিঘা মাটি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ নামত য’তে ত’তে দখল কৰিছে ৷”
কেৱল সেয়াই নহয়, কংগ্ৰেছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ আৰু তদন্ত অব্যাহত ৰাখিব ৷ গৌৰৱ গগৈৰ মতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু অধিক এনে ভূ-সম্পত্তি আছে ৷ এই বিষয়ে সবিশেষ তথ্য কংগ্ৰেছে ফাদিল কৰি যাব ৷
আনহাতে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ চাৰ্জশ্বীট প্ৰসংগত মন্তব্য কৰে যে প্ৰকৃততে সফল নে ? সেয়া অসমৰ ৰাইজে জনাৰ সময় আহি পৰিছে । প্ৰতিটো বিভাগৰে বিফলতা ওলাই পৰিছে । নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ বাবে পুঁজি সংগ্ৰহ কৰি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ কমিচন সংগ্ৰহ কৰি আহিছে বুলি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্য ।
আনহাতে, সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ চাৰ্জশ্বীট মুকলি কৰি ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাক দেশৰ ভিতৰতে সবাতোকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী আখ্যা দি কয়, “যোৱা পাচঁটা বছৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলোকে ঠগিছে, সকলোকে লুটিছে ৷ অকলে নহয়, পত্নী-পৰিয়ালৰ সৈতে লুটিছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে লগ লাগি অসম বিক্ৰী কৰিছে ৷” ভূপেশ বাঘেলে আৰু কয় যে অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কৰিছে সেয়া দিল্লীত মোদীয়ে কৰিছে ৷ “বিজেপিৰ এয়া ডাবল ইঞ্জিন নহয়, ট্ৰাবল ইঞ্জিন” বুলি কটাক্ষ কৰে ভূপেশ বাঘেলে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ চাৰ্জশ্বীটত কি কি আছে ?
- অভদ্ৰ আৰু অহংকাৰী: অসমত অভদ্ৰ ৰাজনীতি, অহংকাৰী ৰাজনীতি, ভয়-ভাবুকিৰ ৰাজনীতি কৰা মানুহজনেই হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা । দিন-দুপৰতে গণতন্ত্রৰ চতুর্থ স্তম্ভ সাংবাদিকক ভাবুকি দিয়া মানুহজনো তেওঁ ।
- পাৰিবাৰিক ব্যৱসায় আৰু ভূমি দখল: চৰকাৰী যন্ত্ৰক পৰিয়ালৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰি শুৱালকুছিৰ থলুৱা শিপিনীৰ পেটত গোৰ মৰা, নিজৰ পত্নী-পুত্ৰৰ নামত ১৭টাকৈ কোম্পানী, চাহ বাগিচা, বিলাসী স্কুল আৰু সংবাদ জগতত একাধিপত্য থকা এক বিশাল সাম্রাজ্য গঢ়োতা, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্রান্তত বিঘাই বিঘাই মাটি পত্নী ৰিণিকি ভূঞাৰ নামত দখল কৰি অসমৰ ভূমি গ্ৰাস কৰা চৰম জনবিৰোধী নেতাজন ৷
- আটাইতকৈ দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রী: সাৰদা, এন.চি. হিলছ, পি.এম. সম্পদা, লুই বাৰ্জাৰ আৰু উৰণসেতু নিৰ্মাণৰ কেলেংকাৰীকে আদি কৰি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ সৈতে নাম সাঙোৰ খাই পৰা ৰাজনীতিবিদজনেই হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা । চৰকাৰে টেক্স লাভ কৰক নকৰক, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ বিশ্বস্ত কেইজনে দৈনিক চুপাৰী, কয়লা, শিল, বালি, কণী আদিৰ চিণ্ডিকেটৰ কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰি আছে ৷
- জাতি-জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণা: ৪০,০০০ তকৈ অধিক বিঘা মাটি আদানী-আম্বানী, পতঞ্জলিক গতাই দিয়া, ৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মিছা প্রতিশ্রুতি দিয়া, বঙালী হিন্দুসকলক ভোটবেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰীজন ।
- বিশ্বাসঘাতকতাই যাৰ ৰাজনীতি: আছুক বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ লগতে ৰাজনৈতিক জীৱনৰ আদিছোৱা গঢ় দিয়া হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ পৰিয়ালক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা, নিজৰ ৰাজনৈতিক গুৰু তৰুণ গগৈক ছুৰিকাঘাত কৰা আৰু ক্ষমতাৰ বাবে খিলঞ্জীয়া নেতা সর্বানন্দ সোণোৱালক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা চৰম সুবিধাবাদী ব্যক্তিজন হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৷
- সর্বকালৰ মিছলীয়া মুখ্যমন্ত্রী: অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ভয়াতুৰ আৰু দুৰ্বল ৰাজনীতিবিদজনেই হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা । তেওঁ এদিনো ক্ষমতাত নথকাকৈ বিৰোধী দলত থাকিব নোৱাৰে । হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হৈছে দিনটোত হাজাৰটা মিছা কথা কোৱা মানুহ । অসমৰ ইতিহাসত এওঁৰ দৰে কোনো মিছলীয়া মুখামন্ত্রী নাছিল ।
- অসমৰ হার্টথ্রৱক অপমান: জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত সত্যক গাপ দি মৃত্যুৰ পাছত চৰিত্ৰ হনন কৰা অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া মুখ্য ব্যক্তিজনো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৷
- শাসনৰ নামত অপশাসন: অসমক ১.৭৮ লাখ কোটিৰ ঋণত ডুবাই সর্বকালৰ সৰ্বাধিক ঋণগ্রস্ত ৰাজ্যলৈ পৰিণত কৰা মানুহজনেই হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । অসমৰ জনগণৰ মূৰত ধাৰৰ বোজা জাপি দি সেই ধাৰ মাৰিবলৈ চাৰিওফালে টোল গেট বহুৱাইছে, বসুন্ধৰাৰ নামত মাটিৰ খাজনা বৃদ্ধি কৰিছে, ট্রেফিকৰ জৰিমনা বঢ়াইছে আৰু চাৰিওফালে মদৰ দোকান খুলিছে ।
- ভুৱা হিন্দুত্ববাদী নেতা: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এনেকুৱা এজন হিন্দু নেতা যিজনৰ ছত্ৰছাঁয়াত গৰুৰ ছিণ্ডিকেট চলে । হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বাস্তৱত হিন্দু নেতাও নহয় । তেওঁৰ কাম হৈছে ক্ষমতাৰ অপপ্ৰয়োগ কৰি নিজে ধনী হোৱা আৰু নিজৰ পৰিয়ালক ধনী কৰা ।
- দুর্নীতিগ্রস্তৰ ৰক্ষক: ৰাজেন গোঁহাই, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, বিজয়া চক্ৰৱতীৰ দৰে পুৰণি বিজেপি নেতাক নিজৰ দলতেই ৰাজনৈতিকভাৱে নিঃশেষ কৰা আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা অহা কলংকিত নেতাক লৈ দুর্নীতিগ্রস্ত দল গঠন কৰা দলপতিজন । ৩২,০০০ কোটি টকীয়া ছিণ্ডিকেট, জল জীৱন মিছন, গীৰ গাইৰ কেলেংকাৰী আৰু অশোক সিংহলৰ ঢেকীয়াজুলিৰ ভূমি দখলৰ দৰে বহু কেলেংকাৰীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া নেতাজন ।